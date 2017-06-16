Facebook делает свою соцсеть в Tor более дружелюбной

В своём официальном паблике Facebook анонсировал улучшение работы социальной сети в Tor, в частности — взаимодействие основной версии Фейсбука с той, что расположена в .onion:

«Сегодня мы вводим две новые функции на Facebook, чтоб улучшить опыт совместного использования, открывания и нажатия ссылок .onion на скрытых сервисах Tor, особенно для людей, которые в Tor не находятся».

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Во-первых, Facebook теперь отображает превью ссылок .onoin. Владельцы сервисов могут просто использовать теги Open Graph в настройках этого превью, как это происходит с обычными веб-сайтами.

Во-вторых, люди, которые не пользуются Тором и нажимают на .onion-ссылки, теперь видят сообщение с объяснением, что ссылка, которую они нажали, может не работать. Сообщение позволяет пользователям больше узнать о Tor и — для скрытых сервисов, которые они выбрали — поможет перейти на постоянный эквивалентный веб-сайт сервиса. Для людей, которые уже используют Tor, соцсеть Facebook отправляет прямо на скрытый сервис, не показывая никаких сообщений.

Соцсеть просит пользователей поделиться своей любимой ссылкой .onion в Facebook и сообщить в комментариях, что вы думаете об этих улучшениях.

Facebook ещё в 2014 году открыл своё официальное представительство в Tor по адресу facebookcorewwwi.onion, чтобы облегчить доступ к своей социальной сети тем, кто осуществляет защищенный веб-серфинг в браузерах, поддерживающих Тор. Зайти на эту страничку можно с помощью соответствующего браузера — недавно, кстати, обновившегося. В прошлом году начались переговоры Twitter с Tor, поскольку сеть микроблогов также решила повторить опыт Facebook, предоставив своим пользователям выбор «различных способов доступа в интернет». Правда, прошёл уже год, но платформы Twitter на Tor пока не анонсировалось, в отличие от Facebook, который своё сотрудничество с «луковой сетью» всячески развивает.

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