Жизнь под «антипиратским» блоком

Как вы знаете, уже не первый год действует т.н. «антипиратский» закон, а вернее — его второе воплощение, доапгрейженное с первой версии на «защиту» авторских и смежных прав в отношении всех видов контента (видео, аудио, текст, ПО и т.д.) за исключением изображений — закон №364-ФЗ от 24.12.2014 г. Список кейсов и новостей по правоприменению данного закона можно посмотреть на нашем портале в данной подборке и их там не мало.

Напомним, что ещё одним ключевым моментом второй версии «антипиратского» закона стала «вечная блокировка». То есть, если на один и тот же интернет-ресурс кто-то пожаловался на нарушение копирайта второй раз и второй раз Мосгорсуд (у которого есть исключительные полномочия по решению данных вопросов) вынес определение в пользу заявителя, то данный портал уже не может быть никогда исключен из реестра запрещённых сайтов и, соответственно, из-под блокировки в России. Как говорится в самом законе:

«Снятие ограничения доступа к такому сайту в сети «Интернет» не допускается».

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Даже если владелец интернет-ресурса исполнил предписание суда. Даже если стал полностью белым и пушистым. Даже если и до этого был белым и пушистым, но состоялось неадекватное правоприменение «антипиратских» мер к нему. Да и как вообще владельцам сервисов, тем более — иностранных, узнавать о том, что по ним происходят судебные разбирательства? Уведомления об этом им никто не отправляет. В Мосгорсуде такие заявления от правообладателей рассматриваются исключительно в одностороннем порядке.

Ярким примером неадекватности правоприменения «антипиратского» закона может служить пример с… нет, не с Рутрекером, хотя и там очень много вопросов, например, как насчет десятков тысяч правообладателей, которые сами размещают свои собственные произведения на данном торрент-трекере и теперь их права нарушаются данной блокировкой? Так вот, яркий пример неадекватности правоприменения антипиратских мер произошёл с третьим по популярности видеохостингом в мире после YouTube и Vimeo — DailyMotion.

Данный крупнейший французский вполне легальный портал попал под российский правоприменительный каток и теперь заблокирован навсегда в РФ. К слову, это чуть было не вызвало и международный скандал, т.к. данный сервис используют французские власти на своих государственных порталах для размещение видеоматериалов и французские должностные лица очень удивлялись, почему они в России не могут посмотреть видеоконтент на официальных порталах и им выдаётся заглушка, что данные материалы заблокированы российскими органами государственной власти. Вот такие казусы с вполне себе осязаемыми последствиями от воздействия абсурдных законов по блокировкам сайтов в нашей стране.

Да и сама «проблема с пиратством», которая является проблемой только для узкого сектора бизнеса в сфере правоторговли, не решается заявленными методами ограничения доступа к интернет-ресурсам. Никто ещё в мире не доказал, что свободный файлообмен вредит самим авторам и вредит развитию культуры. Более того, есть множество исследований: и на базе американских институтов, и европейских, и российских, которые показывают, что потребители т.н. «пиратской» продукции вносят больший вклад в последующую монетизацию легальных продаж авторского контента в той или иной форме или в смежных областях (условно: попкорн в кинотеатрах, мерч в официальных магазинах, билеты на концерты и т.д.). Да и не стоит забывать про активно развивающуюся сферу краудфандинга, когда отбрасывается за ненужностью сам посредник-правообладатель, а авторы напрямую запрашивают и получают необходимые суммы на реализацию своего творчества в различных формах на специализированных площадках: записи музыкального альбома, выпуск клипа или даже фильма, написание книги и т.д. Это своеобразный блокчейн в сфере авторских прав — схемы контрактования и оплаты труда происходят прозрачно, без ненужных посредников и децентрализованно, от человека — к человеку. К этому и надо дальше стремиться обществу, а не продолжать строить неповоротливую и ретроградскую машину мнимой защиты авторских прав, а по факту — набивания посреднических карманов.

Ну а само общество реагирует вполне адекватно. Оно не готово отказываться от свободного обмена информации в Сети (да это даже видно на примере самих чиновников и представителях медиагигантов). Природа людей — делиться знаниями и умениями, копировать информацию, анализировать её и на основе этого создавать нечто новое. Это и система обучения, начиная с детского сада, и система прогрессивного развития человечества в целом.

Ну и сами ресурсы, которые предоставляют площадки для людей по обмену информацией или свободному доступу к ней тоже предпринимают усилия, чтобы быть доступными всем и каждому.

Переезжают на новые домены, открывают представительства в альтернативных анонимных сетях, готовят инструменты для поиска информации с использованием децентрализованных «неубиваемых» сервисов и т.д.:

Друзья, мы совсем забыл сказать, что доступны из TOR

Наш адрес весьма символичен, держите: https://t.co/8czBJFFj3k pic.twitter.com/ckaZimP7Dp — Rutracker Org (@_rutracker_org) May 2, 2017

Доступ через тор https://t.co/9aVB3R6IhR и через i2p http://tro5tvvtd2qg34naxhvqp4236it36jjaipbda5vnjmggp55navdq.b32.i2p/ — rutor.is (@rutor_org) December 29, 2015

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Ну и вообще не унывают:

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К слову, мы решили взять комментарий по ситуации с блокировками у одного из этих порталов — HDrezka.AG — почему они считают свою деятельность правильной и разумной, несмотря на блокировку своих ресурсов?

Вот такой ответ мы получили от администрации данного портала:

«Мы сотрудничаем со всеми правообладателями, со всеми есть контакт (ТНТ, СТС, РЕН ТВ, НТВ, Россия 1, Star Media и другими), но Warner Bros. (как и другие зарубежные компании) не прислал ни одного письма. Он или его представители подают заявления в Мосгорсуд, по решению которых РКН присылает нам уведомления с требованием удалить контент, что мы естественно ВСЕГДА и делали. Однако все наши «послушания» повлекли за собой вечную блокировку за систематическое нарушение прав (подчеркиваем еще раз, что компания Warner Bros. и/или его представители не прислали ни единого письма с просьбой удалить контент или запретить его распространение на территории РФ). И всё бы ничего, если бы было хоть одно прямое письмо для нас от них самих».

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Многие интернет-сервисы готовы к сотрудничеству с правообладателями и авторами, но отдельные посредники от копирайт-лобби решили вести с ними войну через блокировки и наезды на интернет-пространство в России с продвижением новых инициатив по всё большему жёсткому законодательному регулированию онлайн-среды.

Из последних таких внедряемых узколоббистских норм — это законопроект «о блокировке зеркал», который даёт возможность упрощать ограничение доступа к сайтам без решения и иных предписаний и приказов со стороны Мосгорсуда. В законодательство среди прочего вводится понятие «копия заблокированного сайта» («зеркало»), а также вносится ряд поправок, исключающих право владельцев «зеркал» отстоять неприкосновенность своих ресурсов.

Стоит отметить, что интернет-отрасль категорически не согласна с такими нововведениями:

«Внесудебный порядок опасен тем, что решение принимается административным органом, который в отличие от суда не является независимым, без участия лица, к которому предъявляется соответствующее заявление и возможности реализации своего конституционного права на защиту. Соответствующее лицо оказывается перед фактом принятого административным органом решения и заблокированным на основании данного решения сайтом.

Указанная инициатива создает опасный прецедент. Внесудебный порядок предлагается применить для решения по существу экономических вопросов, а не для защиты прав и свобод человека и гражданина, либо обеспечения безопасности государства. В случае поддержки поправок другие субъекты экономической жизни, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом, также могут требовать для защиты своих прав введения внесудебных процедур.

Полагаем, что введение административного порядка для защиты прав правообладателей нарушит фундаментальные конституционные права лиц, к которым будут предъявляться соответствующие претензии». Выдержка из обращения Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)

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Мы выступаем против дальнейшего наращивания бездумных и неэффективных запретительных и репрессивных мер по отношению к интернет-пространству, владельцам сайтам и пользователям.

Мы предлагаем провести коренную реформу института авторских прав, который в явном виде нуждается в своём переосмыслении в нашу цифровую эпоху.

А то это приводит, например, к таким печальным последствиям для культурного развития человечества:

Захватывающая история о том, как человеческая наивность и жадность задушили самый амбициозный IT-проект тысячелетияhttps://t.co/th5Q4kx6Y5 — flibusta.net (@Flibusta) May 5, 2017

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А нижепредставленный ролик ещё раз концентрированно доносит общий посыл предлагаемой нами реформы:

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