Общественная кампания за легализацию криптовалют в России

Несмотря на то, что российские госорганы перестали публично нападать на биткоин и даже заговорили о его возможной легализации, в нашей стране продолжают происходить события, препятствующие развитию криптовалют — блокировка тематических сайтов, преследование энтузиастов за распространение информации о биткоинах, постоянная угроза оказаться вне закона не позволяют бизнесу и гражданам свободно участвовать в общемировом рынке криптовалют и пользоваться всеми преимуществами современных технологий.

Поэтому РосКомСвобода совместно с Центром защиты цифровых прав

начинают общественную кампанию по легализации криптовалют в России — «Право на Bitcoin».

Мы хотим добиться официального разъяснения статуса криптовалют в России с помощью судебного прецедента. Наша итоговая цель — сделать криптовалютные сервисы и технологии, на которых они функционируют легальными для использования в нашей стране.

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В рамках кампании мы будем добиваться:

Признания криптовалют в качестве легальных цифровых товаров и финансовым инструментом;

Создания положительной судебной практики, согласно которой решениями судов будет установлено, что криптовалюты не подпадают под определение “денежных суррогатов”, а их оборот и распространение информации о них не запрещено действующим законодательством;

Получения разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по поводу использования криптовалют в России.

Хотя в данный момент государство и проявляет некоторый интерес к криптотехнологиям, вопрос легализации в России биткоина и других криптовалют снова повис в воздухе. Несмотря на то, что на недавнем международном экономическом форуме обсуждались вопросы внедрения криптотехнологий в России, а также состоялась встреча создателя блокчейн-платформы Ethereum Виталика Бутерина с Президентом РФ Владимиром Путиным, власти показали весьма своеобразную заинтересованность этими технологиями, больше связанную с построением эффективной системы контроля за действиями граждан в Сети.

Также со стороны властей звучат идеи введения в России собственной криптовалюты, однако это процесс сам по себе достаточно долгий в виду неповоротливости бюрократического аппарата, а также имеющий сомнительную пользу для страны, поскольку уже есть и успешно работают биткоин и его аналоги. Поэтому легче «признать существующие криптовалюты, и понять, что это очень хорошая технология, которая может серьезно увеличить эффективность мировой экономики», — как выразился Виталик Бутерин, и мы в этом вопросе с ним согласны. Пока же происходит слишком нерешительное обсуждение криптотехнологий на властном уровне, продолжают блокироваться сайты биткоин-бирж и других подобных сайтов, а также происходит давление на крипто-энтузиастов, привлечение их к ответственности, что наносит ощутимый удар по развитию криптовалют в России.

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«Проникновение современных технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности неумолимо двигает прогресс вперёд. Это касается и цифровой сферы наших взаимодействий. Странно наблюдать, как отдельные государственные институты пытаются сопротивляться этому, по сути, пытаясь отодвинуть Россию от передовых криптовалютных технологий, не давая шанса встать в авангард мировых лидеров. Сейчас может быть безвозвратно утеряно время и мы можем остаться на обочине, став извечно догоняющей страной в этой новой перспективной отрасли. Сейчас ряд министерств и ведомств, а также регуляторов и представителей органов законодательной власти стали всё чаще задумываться над перспективами использования и технологии блокчейн и самого криптовалютного рынка и их инструментов. Это внушает сдержанный оптимизм, особенно на фоне того, что ещё пару лет назад вносились на обсуждение нормы, которые вводили суровые наказания за использование данных перспективных технологий. Вместе с тем, продолжает происходить повсеместная в России практика, когда по заявлению региональных прокуроров, суды регулярно выносят одни за одним решения по ограничению доступа к сайтам биткоин-тематики и в целом — посвященных криптовалютам: это и информационные ресурсы, и биржи, и форумы, и сайты организации мероприятий. Всё это выглядит крайне нелепо и неправомерно с учетом отсутствия в российском законодательстве запрещения функционирования интернет-ресурсов подобной тематики. Мы хотим, чтобы правоохранительные органы прекратили преследование биткоин-энтузиастов (и представителей всего спектра криптовалют), а государство создало комфортные условия для развития перспективных технологий, которые внесут свой существенный вклад в новую цифровую экономику нашей страны». Артем Козлюк, руководитель «РосКомСвободы»

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Что мы хотим сделать:

1. Получить экспертное заключение виднейших экспертов о том, что биткоин и другие криптовалюты не являются денежным суррогатом.

2. Обжаловать решения о запрете биткоин-сайтов в апелляционных/кассационных судах. В наши планы входит подача жалоб и ведение судопроизводства на вынесенные решения судов первых инстанций в суды субъектов.

3. Обжалование неправосудных решений в высших судах субъектов. Сюда входит подача кассационных жалоб в Президиум высших судов субъектов для отмены неправосудных актов.

4. Обжалование в Верховном суде. Подача кассационных/надзорных жалоб для отмены решений и получения разъяснений Пленума Верховного суда.

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Для проведения кампании нам нужна ваша помощь!

Нам нужны:

1. Ваша подпись под «Манифестом за легализацию биткоина в России».

2. Средства на ведение кампании.

3. Максимальная поддержка в социальных сетях, каналах мессенджеров, блогах и других интернет-платформах.

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Подпишите Манифест на сайте кампании!

В целях развития биткоина и криптовалютного рынка в Рунете, а также для предотвращения отставания России в области самой инновационной мировой финансовой технологии мы призываем всех тех, кто принимает решения о дальнейшей судьбе биткоина и других криптовалют в нашей стране, прислушаться к общественному запросу и признать право на использование биткоина за каждым пользователем сети Интернет.

Мы призываем законодателей и субъектов законодательной инициативы признать криптовалюты в качестве легальных электронных платежных инструментов для осуществления частных финансовых операций между гражданами как можно быстрее принять соответствующие поправки в федеральное законодательство, регулирующее национальную платежную систему и цифровые активы;

Мы призываем Центробанк, Минфин, МВД и Генпрокуратуру до момента принятия специального нормативного акта, позволяющего на законных основаниях использовать биткоин, блокчейн и криптовалюты, выпустить совместное письмо, в котором разъяснить, что биткоин не является денежным суррогатом и не относится к какой-либо запрещенной к использованию технологии.

Мы призываем судей Пленума Верховного Суда РФ дать разъяснения по вопросам судебной практики по делам об ограничении доступа к сайтам за распространение информации о биткоине и привлечении к уголовной и административной ответственности граждан за использование и оборота криптовалют в России.

У нас уже есть технологии, с которыми наша экономика будет процветать, а инновации расширяться.

Теперь нам нужен актуальный, соответствующий закон и спокойная правовая зона, которая позволит разработчикам и блокчейн-сообществу реализовывать новаторские проекты в сфере криптовалют, без страха быть заблокированным Роскомнадзором.

Давайте вместе соберём средства на обжалование неправомерных судебных решений!

Для того, чтобы остановить конвейер судебных решений, которые раз за разом признают криптовалюты денежным суррогатом и запрещают их оборот, нам необходимо создать судебный прецедент на уровне высших судов (Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, ЕСПЧ).

В настоящее время уже начались процессы. Суды первой инстанции (Приморский и Выборгский районные суды г. Санкт-Петербурга) делают все, чтобы не рассматривать жалобы о незаконной блокировке в России биткоин-порталов — localbitcoins.com и bitcoininfo.ru.

Нам необходимо собрать определенные средства, чтобы мы смогли организовать работу по признанию криптовалют легальными на уровне суда, что, в случае, если закон так и не будет принят, позволит производить свободный оборот как самой криптовалюты, так и информации о ней.

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И просим вас распространить информацию о кампании «Право на Bitcoin» в социальных сетях. Для этого мы подготовили различные варианты баннеров и обложек для социальных сетей:

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