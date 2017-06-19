Google сделает четыре шага в сторону борьбы с терроризмом в интернете

Корпорация Google, входящая в холдинг Alphabet, ужесточает борьбу с распространением видеозаписей экстремистского содержания на принадлежащем ей интернет- сервисе YouTube, о чём сообщила в официальном блоге.

«Сегодня мы обещаем предпринять ещё четыре шага», — уверяют в корпорации.

Во-первых, расширяется использование технологий, помогающих выявлять экстремистские и связанные с терроризмом видео.

Во-вторых, «поскольку технология сама по себе не является серебряной пулей», компания значительно увеличит количество независимых экспертов в программе YouTube Trusted Flagger. Машины могут помочь выявить проблематичные видеоролики, но эксперты-люди все еще играют определенную роль в некоторых нюансных решениях между новостью [с использованием определённого рода видео] и пропагандой насилия.

В-третьих, Google обещает изменить позицию на более жёсткую в отношении видео, которые не нарушают правила сообщества, например — видеороликов, содержащих возбуждающих межрелигиозную рознь. Такие ролики не будут монетизированы, рекомендованы и т.п., а это означает, что их сложнее будет найти. Google считает, что это создаёт правильным баланс между свободным выражением мнения и доступом к информации, без всякого поощрения крайне оскорбительных взглядов.

Наконец, YouTube расширит свою роль в мерах по борьбе с радикализацией. Уже опробовав силы в программах, пропагандирующих отказ от ненависти, YouTube будет использовать адресную онлайн-рекламу в отношении потенциальных новобранцев ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) и других экстремистских и террористических организаций.

Google считает, что пропаганда ненависти и терроризма в Сети стала в последнее время серьёзной проблемой для всего мирового сообщества, поэтому корпорация вместе со своей «дочкой» — YouTube, намерена стать «частью решения» по борьбе с террористической и человеконенавистнической угрозой в интернете. Компания намерена расширять сотрудничество с правительствами, правоохранительными органами и группами гражданских активистов для решения проблемы экстремизма во Всемирной сети. «В наших сервисах не должно быть места для терроризма», — заявили в Google, и для этого привлекли тысячи людей во всём мире, которые «мониторят и пресекают злоупотребления нашими платформами».

Инженеры Google разработали технологию предотвращения повторной загрузки известного террористического контента методом технологии сопоставления изображений. Компания инвестирует в системы, которые используют сигналы на основе контента, помогающие идентифицировать новые видео, предназначенные для удаления. Также Google увеличит число сотрудников, которые в ручном режиме будут удалять подобные видео.

В компании также планируют электронным способом связываться с лицами, заинтересовавшимися подобными видео, и отправлять им ссылки на записи антиэкстремистского содержания.

«Экстремисты и террористы хотят не только подорвать нашу безопасность, но и уничтожить наши ценности и все те вещи, которые делают общество открытым и свободным. Мы им не позволим», — заявили в Google.

Недавно администрация социальной сети Facebook также объявила, что испытывает новые инструменты противодействия распространению в интернете пропаганды экстремизма и терроризма, которые опираются на элементы искусственного интеллекта и позволяют реже задействовать людей при принятии решения об удалении и блокировании вредоносного контента.

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