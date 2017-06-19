ЕС предлагает узаконить шифрование и запретить бэкдоры

Парламент Евросоюза предложил внести поправки в европейское законодательство, которые не только обяжут владельцев коммуникационных сервисов всегда задействовать end-to-end шифрование там, где это возможно, но и убрать все backdoor-лазейки для доступа к данным.

Как оказалось, желание Европейского союза предоставить спецслужбам право получать доступ к данным пользователей в упрощённом порядке совершенно не означает, что власти теперь смогут в любое время легко их просматривать. Напротив, Европейский парламент предложил изменить некоторые правовые нормы, согласно которым сквозное шифрование станет обязательным в тех случаях, когда это [технически] доступно, но ещё и появится запрет на внедрение специально заложенных уязвимостей в программное обеспечение (бэкдоров), которые предоставили бы правоохранительным органам гарантированный доступ [к личным данным, переписке и звонкам]. Жители ЕС, по мнению европарламентариев, должны знать, что новый проект закона гарантирует конфиденциальность и безопасность их данных, а бэкдоры её, напротив, только ослабляют. Согласно проекту поправок, государства-члены ЕС не должны налагать никаких обязательств на поставщиков услуг электронных коммуникаций, которые бы привели к ослаблению безопасности и шифрования их сетей и услуг.

Это предложение должно быть одобрено парламентом, а затем рассмотрено Советом ЕС, и вероятность принятия этих поправок весьма высока.

Однако в случае принятия новых правовых норм относительно шифрования, может возникнуть конфликт между ЕС и странами, которые с настороженностью относятся к подобным технологиям. Главной проблемой здесь, несомненно, является Великобритания, даже в случае своего ухода из Европейского союза. Запрет на бэкдоры затруднит для страны соблюдение «Закона ищеек» о контрольных полномочиях спецслужб, согласно которому компаниям предписывается удалять электронную защиту, когда это возможно. Какой это будет иметь смысл, если каждая технологическая компания в Европе шифрует трафик данных? Вероятно, и в Британии вряд ли получится увидеть приложения, которые согласятся наделать дыр в безопасности своего ПО.

К тому же, это помешает усилиям некоторых американских политиков (таких, как сенаторы Ричард Берр и Дайэнн Файнстайн), требовавших запретить оконечное шифрование. Хотя эти предложения в итоге были сняты с повестки дня, они всё равно получили бы жёсткий отпор в Конгрессе, поскольку это стало бы конфликтом между американской и европейской политикой безопасности.

Возможно, это потенциально может свести на «нет» попытки российских политиков подчинить мессенджеры, особенно с учётом нахождения большинства сервисов обмена сообщениями за пределами Российской Федерации. Если в Европе будут приняты поправки «о незыблемости шифрования», они попросту поставят российских парламентариев в глупое положение, ведь нарушать европейское законодательство по части раскрытия пользовательских данных мессенджерам попросту никто не даст, и выбирая между новыми правовыми нормами ЕС и абсурдными требованиями российских политиков, не сложно догадаться, чью сторону выберут IT-компании. В таком случае российским властям придётся или вносить в чёрный список сразу все заграничные мессенджеры, или снова мямлить что-то бессвязное в духе «претензий к <имярек> у определённого ведомства нет».

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