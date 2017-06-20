Эксперты: «Законом о мессенджерах» государство играет на руку монополистам на рынке связи

Недавно на правительственной комиссии по законопроектной деятельности был утвержден проект отзыва правительства на законопроект о регулировании мессенджеров, и его полное одобрение ожидается вот уже на этой неделе. Правительство концептуально поддерживает этот законопроект в связи с актуальностью проблемы передачи мессенджерами мгновенных сообщений, «содержащих информацию, распространяемую с нарушением законодательства Российской Федерации», говорится с проекте отзыва. О правительственной поддержке журналистам рассказал источник, близкий к комитету Госдумы по информационной политике, но официально представитель комитета это комментировать не стал.

Мессенджеры хотят обязать идентифицировать своих пользователей. Сделать это можно через номер мобильного, который вы указываете в мессенджере, а потом подтверждаете по СМС. СМС проходит через оператора связи, а тот, в свою очередь, имеет ваши паспортные данные.

Закон будет действовать только на официально зарегистрированные в России мессенджеры, которые занесены в реестр. Однако многие мессенджеры регистрироваться отказываются. К ним относится, например, Telegram. Его основатель Павел Дуров много раз утверждал, что заносить свой мессенджер в реестр не будет.

Отраслевые эксперты прогнозируют высокую вероятность принятия данного документа и поделились своими прогнозами о том, как государство может регулировать деятельность мессенджеров на территории России.

Издатель журналов Stuff и What Hi-Fi Денис Самсонов считает, что ведущие мессенджеры вряд ли прислушаются к российскому законодателю: «Я в свое время беседовал с одним из основателей Viber. В тот момент нашей беседы, примерно год назад, мнение этого человека было в том, что Viber старается не вступать вообще ни в какие отношения с регуляторами на территории тех стран, где он работает. Вполне может быть, что за прошедший год ситуация изменилась. Но на тот момент она была таковая. Я также крайне сомневаюсь, что Павел Дуров с Telegram захочет активно сотрудничать с регулятором в плане блокировок пользователей или манипуляции с персональными данными пользователей. Легко представить себе ситуацию, когда популярные мессенджеры откажутся от следования этому закону».

Относительно рекламной рассылки, с которой якобы собираются бороться законотворцы, то интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев говорит, что это делают далеко не все и за деньги. Собственно, пользователи от таких мессенджеров чаще всего отказываются. И законом регулировать этот процесс нет смысла: «Любой владелец мессенджера так или иначе сам борется с такого рода нелегальными рассылками, потому что это не в его интересах, это отпугивает аудиторию. Хотя есть сервисы, которые продают такую возможность. Тогда вы получаете рекламу от каких-то неизвестных лиц, каких-то магазинов. Как бизнес-модель Viber проигрывает. У меня огромное количество переключилось на другие мессенджеры, они просто ушли с Viber именно из-за того, что сервис начал злоупотреблять вниманием пользователя и навязывать ему какие-то услуги, спам-рассылку. Если меня, как пользователя, не устраивает, то я переключаюсь на другой мессенджер, это нужно понимать. Никакого Viber больше у нас не будет ни в телефоне, нигде. И никакого законодательного регулирования здесь тоже не нужно».

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк допускает, что законопроект №184222-7 тесно связан с монополизацией рынка связи российскими операторами, которые давно уже пытаются воздействовать на сервисы мгновенного обмена сообщениями, поскольку, по их мнению, те «отбирают их хлеб»:

«Я вижу тут четкое лоббирование интересов операторов сотовых сетей связи, которым очень выгодно, чтобы мессенджеры заключали с ними договоры и тем самым принимали их условия и, возможно, платили им какую-то копеечку. Не секрет, что и в России, и в мире операторы сотовых сетей считают, что мессенджеры отбирают их хлеб, паразитируют на инфраструктуре, входят в прямую конкуренцию со звонками и СМС и при этом ничего не платят владельцам этих сетей. Теперь мессенджеры будут обязаны приходить к операторам сотовой сети и заключать с ними договоры, представляющие всякие негативные последствия для самих пользователей, раскрывать личные или смежные данные о пользователях. Возможно, некоторым мессенджерам придется стать платными. Как минимум все пользователи будут деанонимизированы. Также в этом есть и интерес правоохранительных органов, которые хотят полностью взять под контроль коммуникации граждан».

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Будут ли мессенджеры идти на принцип, рискуя попасть под блокировку, прогнозировать трудно, продолжает Козлюк, но скорее всего, такие мессенджеры, как WhatsApp и Viber, пойдут навстречу пожеланиям госструктур: «У WhatsApp же рынок в России огромен, намного больше, чем у того же Telegram, и мне кажется, что они не захотят его терять из-за возможной деятельности Роскомнадзора. Часть их пользователей может отколоться и уйти к более лояльным мессенджерам». В то, что Telegram пойдёт на сотрудничество с российскими властями, Артём тоже не верит. «Он не первый год морально готов к блокировке своего детища в России, — говорит глава РосКомСвободы. — Signal и другие менее известные тоже не будут вносить себя ни в какие реестры, к которым будут иметь доступ спецслужбы, иначе они нивелируют собственный смысл существования».

Карен Казарян, генеральный директор Института интернет-исследований и ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), считает, «…что до уведомления из РКН ни один международный сервис ничего делать не будет. Опять-таки, практика показывает, что до блокировки крупных популярных сервисов в России обычно не доходит. Не говоря уже о том, что тот же Telegram достаточно сложно заблокировать с технической точки зрения».

Станислав Козловский, сопредседатель Ассоциации пользователей интернета, член Экспертного совета по интернету и развитию электронной демократии Комитета Государственной думы РФ, также видит в новом законопроекте лоббистские интересы: «Даже сами депутаты, представляя закон, не скрывали, что его, по сути, разработал Коммуникационный союз. Суть закона сводится к тому, что все мессенджеры оказываются завязаны договорами с операторами связи, так что тут виден конкретный интерес этих организаций. Им, собственно, и удалось пролоббировать такой закон». Но Telegram, WhatsApp, Viber новый закон не коснётся, так как у них есть привязка к номеру телефона, считает Козловский. Законопроект больше направлен на такие мессенджеры, как Google Hangouts, «Агент» Mail.ru и мессенджеры в соцсетях.

«Как показывает практика, Google и Facebook сервера не переносят, так почему они будут менять все алгоритмы и заключать договоры с каждым оператором связи? — рассуждает Козловский. — Возможно, они поймут, что им это выгодно. По сути, тогда сливается вся база абонентов — граждан России, появляются интересные для этих организаций рекламные и финансовые возможности».

Карен Казарян считает, что многое будет зависеть от самого мессенджера. «Вообще говоря, у нас достаточно плохо умеют блокировать приложения, как таковые, — утверждает Казарян. — Если мы говорим о таких мессенджерах, как, например, Telegram, в котором есть определенные функции, Рeer2Рeer соединений, то блокировать их невозможно. Если мы возьмем приложение того же LinkedIn, который заблокирован несколько месяцев в России, можно достаточно легко убедиться в том, что приложение прекрасно работает. Если вы, конечно, можете его скачать. Поэтому сложный вопрос, но мне кажется, что технически заблокировать приложение у нас пока не сильно научились».

На вопрос, будут ли мессенджеры сотрудничать со спецслужбами, Артём Козлюк напоминает, что ВКонтакте и так отвечает на все запросы правоохранителей — большинство судебных дел исходят от деятельности пользователей этой российской соцсети. «По любому звонку госорганов она блокирует и аккаунты, и записи, и паблики, выдает данные пользователей и так далее. Насчет других — вопрос тяжелый. У западных сервисов есть система, которая ими активно исполняется на принципах саморегуляции, — transparency reports, отчеты о прозрачности по запросам от госструктур. Они публикуют по своему желанию раз в полгода информацию о запросах со стороны органов власти всех стран. Кто-то дает только статистическую информацию, кто-то, как Google, даже примеры запросов. По России, как правило, большинство запросов от власти отклоняются. Некоторые запросы принимаются — не раскрывается какие, но наверняка когда кто-то действительно постил, например, детскую порнографию. Запросы со стороны суда иностранные сервисы стараются исполнять независимо от юрисдикции, а запросы со стороны ФСБ, Роскомнадзора и прочих госорганов исполнять они в большем случае не готовы», — говорит он.

Подобные законопроекты разрабатываются и на Западе тоже — здесь глава РосКомСвободы вспомнил «закон ищеек» в Великобритании, который нередко сравнивают с «пакетом Яровой», но «это не значит, что мы должны следовать этой тенденции. Есть и определенное сопротивление ей. Например, ООН приняла документ, в котором говорится о праве на криптографию, на доступ в интернет — новые цифровые права человека». Касаемо утверждения «Если мне нечего скрывать, не стоит волноваться», то такая точка зрения очень опасна. «Предоставляя себя как есть в сети, ты предоставляешь себя не только спецслужбам, но и мошенникам, которые могут использовать данные о тебе, о твоих родственниках, коллегах и так далее. Конечно, нужно приучаться к сетевой гигиене, использовать хотя бы простейшие методы сохранения личного пространства в цифровой среде, защиты коммуникаций. Спектр защиты широк, выбирай что хочешь — защищенные почтовые сервисы, мессенджеры, VPN, анонимайзеры и так далее. Ты не обязан быть преступником, чтобы скрывать свою информацию. Мы не выходим за пределы нашей квартиры с распечатанными персональными данными на груди — почему мы должны делать это в сети?» — уверен Козлюк.

Станислав Козловский уверен, что новый закон, если таковой будет принят, коснётся далеко не только мессенджеров: «Хотя его называют законом о мессенджерах, на самом деле в его тексте формулировки достаточно широкие. Там идет речь о системах и программах, через которые пользователи интернета могут обмениваться электронными сообщениями. Это не только мессенджеры — это любые чаты, форумы, компьютерные игры. Все эти организации и сайты — а их миллионы — должны будут заключать договоры с операторами связи. Так что, по сути, это закон, который будет точечно применяться к неугодным».

Прогнозы на будущее у большинства экспертов, исходя из оценки нового законопроекта, в основном не самые радужные.

Следующим шагом, размышляет Артём Козлюк, может стать как атака на самих пользователей в виде штрафов на обход блокировок или за пиратство, так и введение варианта «цифровой Северной Кореи», где «нельзя ничего, кроме того, что разрешено».

По сути, это атака на всю инфраструктуру Рунета, считает Станислав Козловский, и сейчас количество блокировок будет расти в геометрической прогрессии. Закон лоббируется для решения каких-то финансовых вопросов, все маскируется под безопасность, хотя к безопасности отношения не имеет.

«Последствия у всех безграмотных законов одинаковы — отрицательное влияния на российский бизнес, нарушение связности сети, отставание России в сфере цифровых технологий», — говорит Карен Казарян. А пути обхода блокировок всегда найдутся.

Стоит вспомнить недавнюю инициативу Европейского парламента об обязательном шифровании мессенджерами переписки и запрет на встраивание бэкдоров. Скорее всего, российские законотворцы уже задумывались запрете шифрования как такового, и, вполне возможно, они будут ссылаться на очередной «опыт западных партнёров», но по сути — врать. Поэтому стоит чаще обращать внимание на реальный европейский и американский опыт, чтобы понимать, в каких вопросах желания наших политиков будут совпадать с действительностью, а в каких — нет.

Сами законотворцы, между тем, уже готовятся к принятию законопроекта, поправки к которому они намерены внести до 28 июня 2017 года.

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