ProtonMail запустил бесплатный VPN для борьбы с онлайн-цензурой

ProtonVPN — это первый новый продукт, который разработала специализирующаяся на онлайн-защите фирма Proton Technologies AG спустя три года после запуска сервиса зашифрованной электронной почты ProtonMail. Поскольку разработкой ProtonMail занималась группа учёных в CERN и MIT, этой услугой с мая 2014 года стали пользоваться миллионы людей по всему миру. Среди пользователей есть фирмы, предприятия, активисты, журналисты и обычные пользователи, которые предпочитают сервисы со сквозным шифрованием, простые в использовании, а также с программным обеспечением с открытым исходным кодом.

Создавшая ProtonMail команда пришла к идее создания ProtonVPN в связи с усилением угрозы онлайн-свободе. Только за последние полгода эти угрозы собрали в себе отмену правил эпохи Обамы, защищавшие историю интернет-поиска, призывы британского премьера Терезы Мэй расширить полномочия полицейских органов в вопросе онлайн-слежки, а также недавние попытки Федеральной комиссии по связи США ликвидировать сетевой нейтралитет. Это не говоря уже о более чем полутора миллиардах людей во всём мире, живущих в отцензурированном онлайн-пространстве.

По мнению Йена, лучший способ защитить пользователей — это как можно скорее дать в руки общественности инструменты защиты, распространяя их как можно более широко, и таким решением был признан VPN. Этот инструмент позволяет пользователям просматривать сайты без отслеживания сторонними лицами, обходить блоки онлайн-цензуры, а также повышать уровень безопасности, передавая весь интернет-трафик через зашифрованный туннель. Чтобы сделать эту технологию более доступной, компания также представила бесплатную версию сервиса.

Хотя сама по себе технология виртуальной частной сети (VPN) существует уже много лет, ProtonVPN опирается на обширный опыт безопасности компании и представляет несколько важных инноваций в области безопасности. Он имеет архитектуру Secure Core, которая маршрутизирует трафик через несколько зашифрованных туннелей в разных странах для лучшей защиты от сетевых атак, а также обеспечивает «бесшовную» интеграцию с анонимной сетью Tor.

ProtonVPN работает в юрисдикции Швейцарии, а значит защищен одними из самых сильных в мире законами о конфиденциальности. ProtonVPN среди других сервисов выделяется также своей прозрачностью, так как это, пожалуй, единственная на сегодняшний день услуга VPN, разработанная командой, которая известна широкой публике, с надежными учетными записями безопасности и конфиденциальности.

«Сильное шифрование и конфиденциальность — это социальная и экономическая необходимость, — считает Йен. — Данная технология защищает не только активистов и диссидентов, но и является ключом к поддержке цифровой инфраструктуры по всём мире. Зашифрованные коммуникации — это будущее, и с ProtonVPN мы стремимся сделать онлайн-конфиденциальность доступной реальностью для всех без исключения пользователей интернета».

Подключиться напрямую к ProtonVPN можно посетив сайт https://protonvpn.com.

У этой услуги есть несколько пакетов подписки, и если она устроит пользователя, он может обновить, изменить (даже в сторону понижения) в любое время. С различными подписками можно ознакомиться на специализированной страничке сайта с VPN. Компания также гарантирует, что никогда не будет продавать данные своих пользователей ради получения доходов от рекламы.

