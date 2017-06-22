Несмотря на правовую неопределенность криптовалют, российский бизнес начал принимать биткоины

Девелоперская компания М9 Development начала продавать за криптовалюту дома в поселке «Радоcть» на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья. Сделки происходит в рублях, а регистрация договора осуществляется в Регистрационной палате. Налог удерживается со всей суммы сделки. На сайте компании можно увидеть объявления выставленных на продажу коттеджей, расположенных в поселке «Радость». Цены указаны в биткоинах: кирпичный дом площадью 115 кв. м – 55 BTC, дом в 145 кв. м – 64 BTC и дом в 206 кв. м – 81 BTC.

Целесообразность проведения такого эксперимента управляющий партнер М9 Development Максим Морозов объясняет ростом популярности биткоина среди россиян. Перед добавлением новой платежной опции М9 Development наняла международную юридическую компанию, которая разработала структуру сделки продажи объектов недвижимости за криптовалюту.

«На самом деле, это несколько провокационная акция, никакого регулирования криптовалют в России не существует, и мы понимаем: рано или поздно к нам придут. Но мы потратили три-четыре месяца на подготовку таких сделок», — сказал Морозов.

В то же время, представитель М9 Development надеется, что в России рано или поздно появится закон о криптовалютах.

Пионером по сделкам с недвижимостью с участием криптовалют мог стать питерский девелопер загородных территорий ГК «ФАКТ», в сентябре прошлого года анонсировавший возможность рассчитываться с ними биткоинами, тем более, что такой запрос от клиентов на тот момент уже был.

Несмотря на то, что закона о криптовалютах до сих пор никакого не появилось, хотя власти несколько смягчили своё отношение к ним, российский бизнес всё же идёт на некоторый риск в разных уголках нашей страны, вводя в качестве оплаты своих услуг биткоин.

Передвижная кофейня Headquarters в центральном офисе Сбербанка на улице Вавилова в Москве начала принимать к оплате биткоины в сентябре прошлого года. По словам совладельца кофейни Тимофея Куликова, сейчас за криптовалюту можно купить шесть видов кофе, чай масала и круассаны. При этом он отмечает, что возможность оплаты покупок биткоинами не противоречит действующему законодательству, так как никаких прямых запретов на этот счет в России пока нет. Клиенту достаточно перевести нужную сумму биткоинов на виртуальный кошелек Куликова, после чего ее конвертируют в рубли. Таким образом, кассовый учет все-таки ведется в национальной валюте.

Тюменская сеть фитнес-студий NanoFitness в январе этого года начала осуществлять продажу своих абонементов за биткоины. Менеджмент NanoFitness принял такое решение после детального изучения информационных технологий в области финансов, консультаций со специалистами в области финтеха и оценки предпочтений аудитории. Правда, сразу после этого NanoFitness стал объектом пристального внимания местных правоохранителей — сотрудники российской прокуратуры провели рейды по фитнес-студиям. По мнению анонимного источника в NanoFitness, вскоре после того, как компания в январе 2017 начала принимать к оплате биткоины, клуб начал получать множество гневных сообщений и комментариев. В частности, в некоторых сообщениях NanoFitness обвиняли “в продвижении плана Даллеса по уничтожению России”. Также, по словам представителя NanoFitness, за четыре месяца после добавления возможности рассчитаться криптовалютой, никто из клиентов этой опцией так и не воспользовался.

Более того, спустя некоторое время сотрудники российской прокуратуры провели рейды по студиям в Санкт-Петербурге и Тюмени, а их руководителей вызвали на допросы. В ходе бесед их предостерегали от нарушения ст. 27 закона «О Центральном банке России», в которой говорится о том, что рубль является официальной валютой, а также о запрете введения других денежных единиц и выпуска денежных суррогатов.

В конце февраля 2017 года платформа для привлечения средств WebMoney Funding предоставила пользователям ВКонтакте возможность подключить кнопку приема средств через группу в социальной сети. Опция доступна авторам проектов раздела «Сбор средств». После прохождения модерации проекта, автор получает письмо со ссылкой на конструктор поста, который затем можно будет разместить на сторонних Web-ресурсах. После авторизации в VK необходимо добавить проекту описание, указать группу, настроить цвет и текст для кнопки сбора средств. Готовую публикацию рекомендуется закреплять вверху группы. Подписчики группы смогут выбрать удобный для себя способ осуществления оплаты, среди которых WebMoney, банковская карта, биткоин и др.

В апреле горнодобывающая компания «Завод минеральных порошков «Базис» на Урале объявила том, что будет принимать биткоины, разместив иконку с объявлением приема биткоинов на своем сайте. В инструкции к иконке даны разъяснения, каким образом оплатить продукцию завода биткоинами:

«Завод минеральных порошков «Базис» принимает к оплате Биткоины! Первая криптовалюта, которая «добывается» компьютерами по всему миру, теперь может быть использована в качестве оплаты продукции, добываемой на нашем карьере: мраморная крошка, мраморный щебень, микрокальцит, известняковая мука, минеральные порошки. Способ оплаты весьма прост: переведите согласованную сумму с нашим отделом продаж на наш электронный кошелек (картинка QR-кода электронного кошелька с номером). В комментарии платежа укажите номер заказа. Мы всегда стоим на страже интересов наших клиентов!»

.

На юге России первым рестораном, открывшим альтернативные способы оплаты, стало заведение из Ростова-на-Дону «Ростов-папа». Об этом в конце апреля 2017 года рассказал директор ресторана Артур Григорян. В заведении уверяют, что расплатиться криптовалютой не сложнее чем обычной банковской картой.

«Для оплаты биткоинами достаточно зайти на сайт нашего заведения, соответствующая вкладка там уже появилась. В любом случае, все цены нашего меню останутся в российских рублях – с помощью платёжного шлюза сумма чека будет автоматически пересчитана по курсу биткоина, любые комиссии за перевод мы берём на себя, а сама процедура займет не более двух минут», — рассказал Артур Григорян.

Отметим, что ресторан «Ростов-Папа» стал первым заведением общественного питания на юге России, которое открыло приём криптовалют. Ранее такой способ оплаты ввело несколько ресторанов известной франшизы в Москве. В заведении пообещали не останавливаться на Bitcoin и в дальнейшем внедрить оплату электронными валютами, если обнаружится соответствующий спрос.

С 1 сентября 2017 году крупнейший российский онлайн-ритейлер Юлмарт планирует начать принимать биткоины. Дмитрий Костыгин, председатель правления компании, сказал:

«Юлмарт начал тщательно мониторить рынок и регулятивную среду вокруг использования криптовалюты в России еще в марте 2014 года. По мере того как технология блокчейн проникает в наши операции, помогая бороться с поддельными товарами, мы видим, что покров таинственности, окружавший биткоин три года назад, значительно уменьшился».

.

Пока неиз­вест­но, какие то­ва­ры будут до­ступ­ны для опла­ты крип­то­ва­лю­той, но ожи­да­ет­ся, что в первую оче­редь в этом будут за­дей­ство­ва­ны наи­бо­лее до­ро­гие по­зи­ции. Такие то­ва­ры, как по­дер­жан­ные ав­то­мо­би­ли и вто­рич­ное жилье, ко­то­рые в ско­ром вре­ме­ни ста­нут до­ступ­ны на мар­кет­плей­се, также могут быть вклю­че­ны в пе­ре­чень по­зи­ций, ко­то­рые можно будет опла­тить бит­ко­и­на­ми.

Как ранее писала РосКомСвобода, в начале мая этого года подмосковный фермер и криптовалютный энтузиаст Михаил Шляпников смог собрать инвестиций на 401 биткоин, что на тот момент было эквивалентно сумме, превышающей полмиллиона долларов США.

Относительно легализации в России биткоин пока ещё находится в повисшем состоянии. Банк России предлагает признать криптовалюты цифровым товаром, обложив их соответствующими налогами. Если не начать контролировать криптовалюты, имеющие хождение в России, они могут очень быстро превратиться в угрозу, считают в ЦБ.

РосКомСвобода, в свою очередь, выступает за полную легализацию криптовалют, для чего начала общественную кампанию «Право на Bitcoin».

Присоединяйтесь и вы к нам!

.

.



.

Читайте также:

Общественная кампания за легализацию криптовалют в России

🔓

Подмосковный фермер собрал криптоинвестиций на $ 500 000

🔓

Минфин хочет легализовать криптовалюты, чтобы начать контролировать их оборот

🔓

Вышло первое русскоязычное исследование о правовом регулировании криптовалютного бизнеса в мире

.

