Google внесён в реестр запрещенных сайтов с указанием домена

Российские провайдеры сообщили о получении команды заблокировать на территории Российской Федерации сайта www.google.ru. К этому времени известно, что «русский Гугл» недоступен уже у нескольких провайдеров, включая ТТК.

Действительно, на официальном сайте реестра запрещенных сайтов можно найти запись о том, что домен www.google.ru внесен в реестр по решению Федеральной налоговой службы (она вносит под блокировку ресурсы игровой и азартной направленности), но без ограничения доступа к странице — это так называемый «отстойник», в котором находятся те сайты, по которым принято решение госорганов о запрещении той или иной информации на их страницах, но еще не выдано указание операторам связи блокировать эти сайты. Ну, к примеру, потому, что у владельца сайта не истекло время на удаление спорных материалов. Но бывают и такие случаи, когда там интернет-ресурсы находятся годами, например, множество страниц Википедии.

Операторы связи начали ограничивать доступ к Google.ru, как сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров потому что «У Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема была быстро решена».

У оператора связи Telecom TZ главная страница Google также не открывается.

Разработчик популярного у провайдеров DPI Carbon подтверждает проблему. У провайдеров начал блокироваться:

Именно так. Подтверждаю, нашу тех.поддержку заваливают заявками. @roscomnadzor, комментарии? — Code & Acid (@strizhechenko) June 22, 2017

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Судя по li.ru, доля поиска в Google действительно просела по России. Количество трафика с www.google.ru упало с 70000 просмотров в минуту до 52000. Анонимный сотрудник Яндекса на связи с нами сообщил: «если что, то мы в Яндексе совершенно не обрадованы этой ***, мы за конкуренцию».

Проблемы и дыры в системе блокировок продолжают возникать всё в более характерно и выпукло. Об истоках этих проблем интернет-отрасль и общественные организации говорили ещё до начала вступления в силу первого закона о блокировке. Но экспертов в органах государственной власти слушать по-прежнему не хотят.

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