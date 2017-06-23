Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничениях в работе VPN и поисковиков

Законопроект № 195446-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части уточнения порядка ограничения доступа к информационным ресурсам)», фактически запрещающий россиянам пользоваться анонимайзерами и VPN, рекомендованный комитетом Госдумы информационной политике, информационным технологиям и связи к первому чтению, не вызвал среди российских парламентариев ни особых нареканий, ни даже каких-либо вопросов и уточнений. Решение было принято 363 голосами «за» при отсутствии воздержавшихся и тех, кто был против.

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Перед голосованием спикер Госдумы Вячеслав Володин дал слово авторам законопроекта, а также главе ответственного за законопроект главе комитета ГД по информполитике Леониду Левину.

Первым высказался единоросс Максим Кудрявцев, чья речь была больше похожа на «Ctrl+C — Ctrl+V» из ранее звучавших агиток, обосновывающих практически все принимаемые в последние две недели репрессивные законопроекты, касающиеся регулирования Рунета. Совершенно прогнозируемо Кудрявцев вспомнил о наличии «тёмной» стороны интернета, соседствующей со «светлой» стороной, которая помогает осуществлять онлайн-платежи, искать полезную информацию и получать другие блага цивилизации. По мнению Кудрявцева, бедных россиян всюду подстерегают опасности свободного интернета, включая сайты с противоправным контентом, в том числе с разного рода «группами смерти» (Один процент из всей статистики самоубийств? Нет, не слышал). Депутат также вспомнил «зеркала», против которых уже проголосовала сегодня Дума, которые якобы «располагаются за границей». В очередной раз парламентарий слукавил, что законопроект не накладывает дополнительных запретов, а только дополняет существующие законодательные нормы.

Глава комитета по информполитике Леонид Левин заявил, что этот законопроект является «частью последовательной работы, которая устанавливает баланс между оффлайном и онлайном». Нынешнюю ситуацию с наличием возможности обхода блокировок Левин назвал неприемлемой. Справоросс также сказал, что законопроект не вводит новых ограничений, он касается только тех сервисов которые предоставляют доступ к противоправному контенту. Регулирование коснётся якобы только «противоправных» VPN, а для корпоративных будет сделано исключение. Все поправки и замечания, которые озвучивались на встрече парламентариев с отраслевиками, будут учтены ко второму чтению.

Очень странное выступление было у однопартийца Левина — Николая Рыжака. Бессвязный набор агитационных штампов, собранных где-то по сусекам 80-х годов и нынешнего времени, ни единым словом не рассказал о сути законопроекта (стоит заметить, никто из выступавших не затруднил себя детальным обоснованием всех плюсов и минусов законопроекта). Николай Иванович назвал продвигаемый им сотоварищи документ «резонансным», а также вспомнил выступление главы ФСБ Бортникова, состоявшееся сегодня же в закрытом режиме, из-за чего можно предположить, что данный законопроект всё-таки является заказом «сверху». После дифирамбов относительно нашего «авторитетного президента, который определяет политику безопасности и обороны», Рыжак провозгласил о необходимости оказывать ему «эффективную поддержку, исходя из существующей степени угроз». По мнению Рыжака, необходимо вырабатывать нужную политику, которая действовала бы на упреждение, чтоб у нас «не случилась ситуация, которая произошла в Украине», поэтому данный законопроект (sic!) «является нашим ответом на вызов». Забавным моментом стало обвинение средств массовой информации в том, что они якобы напали на авторов законопроекта — Рыжак связал это с тем, что многие СМИ принадлежат частным лицам, и в работе многих задействован иностранный капитал, который, по его мнению, постоянно покушается «на нашу безопасность, на наши устои, на историческую правду». Законопроект о запрете обхода блокировок, по словам Рыжака, «явится прологом к тому, что мы выйдем из глубины этих окопов», в которых Россия всё это время сидела, обороняясь от «внешних вызовов».

Напомним, недавно состоялось расширенное заседание вышеназванного комитета с участием представителей отрасли, анонимайзеров, а также операторов и некоторых госведомств, где обсуждался законопроект о запрете обхода блокировок запрещённых на территории России сайтов с помощью VPN, анонимайзеров и proxy. Практически все представители властей на том заседании высказались за принятие данного законопроекта, кроме представителя Центробанка, который предупредил о дополнительных финансовых вложениях в случае его принятия.

Присутствовавший на недавнем открытом заседании комитета Госдумы один из разработчиков для The Tor Project Inc. Леонид Евдокимов же указал на массу недостатков данного законопроекта, в части которых: отсутствие анализа рисков принятия документа, более чем стократное увеличение расходов на соответствующее оборудование, угроза в целом инфраструктуре Рунета из-за перегрузок и массового заражения малварью, и, главное, техническая и правовая невозможность выполнения заведомо неисполнимого закона самыми «законопослушными» VPN-сервисамми и Tor.

Кроме этого, отраслевиками были высказаны замечания процедурного, правового и технического характера.

Вчера же комитет ГД по информполитике обнародовал решение о законопроекте, в котором: а) рекомендовал Государственной Думе принять проект федерального закона № 195446-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в первом чтении, б) назначил докладчиком по указанному законопроекту председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина.

Один из авторов законопроекта депутат Максим Кудрявцев, представляя инициативу, отметил, что многие граждане, не имея такого намерения, благодаря различным распространенным сервисам могут получить доступ к сайтам с противоправным контентом. По мнению депутата, существующая практика свидетельствует о неэффективности блокировки запрещенной информации из-за наличия программного обеспечения, позволяющего получать доступ к противоправному контенту, а также из-за «зеркалирования» таких веб-ресурсов. Если законопроект о «зеркалах» будет принят в третьем чтении уже в ближайшее время, то с анонимайзерами вопрос пока не решен.

«Законопроект имеет мягкую регулировку между пользователями, анонимайзерами и Роскомнадзором, – сказал Максим Кудрявцев. – Использование анонимайзеров не будет ограничено, если их владельцы исполнят нормы закона. Законопроект не вводит новых запретов, так как противоправный контент уже запрещен».

Депутат также отметил, что инициатива подразумевает отмену реестра блогеров. «На тот момент, когда принимался законопроект, эта норма была оправдана, однако Интернет развивается семимильными шагами, – отметил депутат. – Яркий пост в течение часа может собрать несколько тысяч просмотров».

Председатель Комитета Леонид Левин отметил, что Комитет концептуально поддерживает принятие законопроекта, однако некоторые его положения нуждаются в согласовании с нормами действующих федеральных законов, а также в терминологической и юридической корректировке. «Проектируемое в законопроекте определение сервиса в сети «Интернет», который предоставляет возможность пользователям обходить установленные в соответствии с законодательством ограничения по доступу к ресурсам, содержащим противоправный контент, нуждается в корректировке с целью исключения возможности неоднозначного толкования положений проекта федерального закона», – подчеркнул Леонид Левин.

С учётом того, как быстро идёт процесс согласования этого документа в соответствующих комитетах и управлениях парламента, россиян ждёт принятие ещё одного сомнительного законопроекта, который является ничем иным, как очередным проявлением цензуры. Депутаты уже открыто занимаются манипулированием, говоря, что они «не за запрет анонимайзеров, если они не нарушают российское законодательство в плане обхода блокировок», по смыслу озвучивая нелепицу, поскольку VPN, proxy и анонимайзеры, собственно, огромным количеством россиян именно для обхода блокировок и используются.

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