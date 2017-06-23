Госведомствам могут разрешить хранить документы только в электронном виде

Соответствующие поправки в федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» подготовила рабочая группа «Связь и IТ» Экспертного совета при Правительстве РФ. Сейчас они проходят межведомственное согласование.

Проект представляет собой поправки в закон «Об электронной подписи». Год назад их принятие инициировал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его мнению, это позволит операторам связи и госорганам «сэкономить огромные деньги». Согласно экспертным оценкам, приведенным в пояснительной записке к законопроекту, совокупные расходы российской экономики на хранение, обработку и уничтожение бумажных документов превышают 200 млрд рублей в год. Использование электронных дубликатов документов позволит минимизировать эти расходы.

Эксперты при Правительстве РФ видят проблему использования бумажных документов в первую очередь в невозможности обеспечить электронной подписью каждое физлицо, несмотря на то, что в последние время достаточно сильно шагнуло вперёд развитие электронного документооборота. Поэтому многим организациям и предприятиям приходится подписывать документы с физическими лицами на бумаге, фактически дублируя документооборот. Куратор рабочей группы «Связь и IТ» Ирина Левова отметила, что при этом в большинстве случаем бумажные документы практически не используются:

«Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев бумажные документы не используются, их заменяют записи в базах данных или сканированные копии. Оригиналы хранятся исключительно для предъявления по запросам в налоговые и надзорные органы, а также в суды и иные органы власти».

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Кроме того, после вступления в силу положений о защите персональных данных, работа с бумажными документами стала значительно более трудоемкой, и поэтому расходы на ведение архивов одних только бумажных документов выросли в несколько раз. По данным операторов «Большой четвёрки», хранение и обработка бумажных экземпляров договоров заставляет тратить больше одного миллиарда рублей. Ещё больше тратят банки, страховщики и госорганы. Поэтому в случае принятия вывшеозначенных поправок экономия может составить сотни миллиардов рублей в год.

Согласно проекту, электронные дубликаты госорганы также будут формировать для всех создаваемых документов, которые по закону нужно хранить более трех лет. У граждан появится возможность бесплатно получать эти электронные дубликаты.

Законопроект разрешает операторам связи создавать электронные дубликаты договоров об оказании услуг связи. Рекламораспространители получат право уничтожить бумажное согласие абонента на получение рекламы в случае перевода такого документа в электронную форму. Оператор персональных данных сможет уничтожить письменное согласие гражданина на обработку его информации — за исключением некоторых категорий персональных данных, например, биометрических.

«Самое важное, что принесет закон — ускорение контрактных процедур. Это означает гибкость и оперативность, и, как следствие, удовлетворенность клиента обслуживанием», — сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Законопроект уже получил концептуальную поддержку от Минкомсвязи России, Минфина России, ФАС России, Минэкономразвития России.

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