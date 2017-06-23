«Время истекает, выбор за вами». Глава Роскомнадзора поставил ультиматум Павлу Дурову

На официальном сайте Роскомнадзора сегодня было опубликовано официальное обращение к администрации и пользователям мессенджера Telegram от имени главы ведомства Александра Жарова:

«Добрый день! Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации. Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа. Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации. В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами».

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Напомним, что включение Telegram в данный реестр будет означать согласие со стороны мессенджера собирать и хранить все данные пользователей и передавать их российским компетентным органам по их запросу. Т.е. осуществлять слежку за пользователями в интересах спецслужб, что идет вразрез с ранее неоднократно озвученной позицией Павла Дурова о том, что Telegram не передавал, не передает и не будет передавать данные о пользователях ни российским, ни любым другим иностранным спецслужбам.

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Одновременно с этим, один из заблокированных Роскомнадзором мессенджеров, Imo, был вынесен Роскомнадзором из реестра запрещённых сайтов:

reestr.rublacklist.net/search/?q=5-Restricting

Пресс-служба Роскомнадзора утверждает, что

«В ответ на требования Роскомнадзора компания Pagebites Inc., владеющая веб-сервисом для мгновенного обмена сообщениями и VoIP-звонками Imo, предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. В связи с исполнением обязанности по предоставлению сведений, необходимых для включения в реестр организаторов распространения информации, доступ к информационным ресурсам компании Pagebites Inc. возобновлен».

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Мессенджер в данный момент действительно внесён в реестр организаторов распространения информации:

Однако с учётом тех странностей, которые происходят вокруг этого реестра, утверждать, что Imo согласился выполнять требования 97-ФЗ, вот так прямо с ходу нельзя. Яркий пример такой странности — история с мессенджером Threema, который стал первым иностранным сервисом, оказавшемся в данном реестре. Через два месяца после внесения мессенджер вышел на связь и опроверг своё сотрудничество с Роскомнадзором. Дело в том, что согласно 97-ФЗ «организатор распространения информации» обязан хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и контента, данные о пользователях, а также предоставлять ее уполномоченным госорганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, но мессенджер Threema находится под юрисдикцией Швейцарии, поэтому никаких сведений российским властям предоставлять не намерен.

Вполне возможно, что и с сервисом Imo происходит такая же история, когда Роскомнадзор произвольно вносит и выносит из реестра в реестр мессенджер, которые может даже и не знать о существовании как такового Роскомнадзора, а также тех забавных сбоев в его работе, которые происходят в последнее время.

Напомним, сразу три мессенджера — Imo, BBM и Line были в начале мая 2017 года внесены в реестр запрещённых сайтов, поскольку не стали делиться с российскими властями информацией о своих пользователях, как того требует 97-ФЗ. Пока никаких действий со стороны Роскомнадзора не происходило только с японским сервисом Line, который не очень популярен в России, но пользуется большим спросом в странах Юго-Восточной Азии.

Меньше недели назад Александр Жаров объявил о том, что лично обратится к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о мессенджере для внесения его в реестр организаторов распространения информации. Сведения о том, что в июне набирающий популярность во всём мире мессенджер будет заблокирован на территории РФ, появились в мае этого года, и как раз в эти дни ультиматум Роскомнадзора уже истёк. Но что в данный момент происходит с реестром, объяснить сложно. Роскомнадзор уже неоднократно объявлял о каких-то договорённостях с тем или иным сервисом — что о переносе данных в Россию, что о согласии выполнять 97-ФЗ, но позже оказывалось, что это не совсем соответствует действительности. Вот и сейчас ведомство потихоньку «отпускает на волю» мессенджеры, а его руководство делает громкие заявления о неизбежной каре.

Удастся ли властям РФ блокировать Telegram? Сергей Ёлкин полагает, что вряд ли.

Весь Ёлкин на DW: https://t.co/n7u0C1tLa5 … pic.twitter.com/qrI1GFyt2Y — DW (на русском) (@dw_russian) June 23, 2017

Действия российских властей по отношению к интернету в последнее время полны какой-то обречённой загадочности. Или это такие хаотичные попытки сохранить лицо на фоне нынешнего фиаско с обнаруженными дырами в системе блокировок, а также принятия законов, которые снова не будут работать и принесут новые, не менее громкие конфузы? Или перед сезоном отпусков чиновников и политиков поразил какой-то неизвестный вирус лёгкого помешательства?

С месяц назад мы о возможной блокировке Telegram уже проговаривали:

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UPD.

Дуров ответил Жарову в ВК:

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UPD.2

Re: Re: Жаров ответил Дурову

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«К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дуров… Опубликовано Роскомнадзор 23 июня 2017 г.

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UPD.3

Re: Re: Re: Дуров ещё раз ответил Жарову

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