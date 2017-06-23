Госдума приняла закон о внесудебной блокировке «зеркал»

За закон проголосовало 405 депутатов:

Пролоббированный правообладателями законопроект вводит в законодательство понятие «копия заблокированного сайта» («зеркало»), а также вносится ряд поправок, исключающих право владельцев «зеркал» отстоять неприкосновенность своих ресурсов.

Сайты, «сходные по степени смешения с сайтом в сети Интернет», доступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда, автоматически объявляются вне закона. В случае поступления от федеральных органов исполнительной власти или правообладателей информации об обнаружении в Сети копии заблокированного сайта, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации (Роскомнадзор), в течение суток.

В течение суток с момента получения требований Роскомнадзора, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», обязан ограничить доступ к копии заблокированного сайта.

Сведения о копиях заблокированных сайтов размещаются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в сети «Интернет».

Вступление в силу данного законопроекта планируется с 1 октября 2017 года.

Этот законопроект, внесённый Правительством РФ в феврале текущего года, как и многие другие направленные на регулирование рунета сайты, прошёл процесс «экспресс-одобрения» всеми соответствующими комитетами и управлениями Госдумы в кратчайшие сроки, впрочем как и все этапы голосования в парламенте.

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