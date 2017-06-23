ФСБ торопит депутатов лишить Рунет анонимности и взять под контроль мессенджеры

На прошедшем при выключенных телефонах и Wi-Fi, а также отсутствии какой бы то ни было трансляции закрытом правительственном часе в Госдуме глава ФСБ Александр Бортников обсудил с парламентариями общие вопросы безопасности, в частности — импортозамещения, противодействия хакерским атакам и информационным угрозам, создания российских мессенджеров, а также защиты критической информационной инфраструктуры.

Как один из апологетов полной деанонимизации пользователей Сети, «Бортников просил депутатов ускорить принятие нескольких законопроектов — в том числе, о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах, об анонимайзерах», — сказали журналистам депутаты, присутствовавшие на заседании.

«В докладе [Бортникова] и вопросах к нему был затронут широкий круг тем», — рассказал журналистам глава думского комитета по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). По его словам, речь шла о критической информационной инфраструктуре, инцидентах с вирусом-вымогателем, степени защищенности страны от хакерских угроз, импортозамещении программного обеспечения, борьбе с противоправным контентом, в том числе от террористов.

Хотя, по словам парламентариев, речи о том, чтобы «взять все и запретить не шло», законотворческий тренд намечен как раз в эту сторону. Не сделав никаких выводов ни из печального опыта «внедрения» «пакета Яровой», ни из недавней нервотрёпки, коснувшейся Роскомнадзор и операторов связи из-за обнаружившихся брешей в системе блокировок, депутаты и лоббисты крупных медиа-компаний продолжают штамповать репрессивные законы. Так, в третьем и окончательном чтении был принят законопроект №107145-7 о внесудебной блокировке зеркал, готовится ко второму чтению продет закона №184222-7 о запрете анонимности мессенджеров, и сегодня будет рассмотрен в первом чтении законопроект №195446-7, запрещающий работу анонимайзеров и VPN, позволяющих обходить блокировки Роскомнадзора.

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