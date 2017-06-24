Германия расширила сферу применения вредоносного ПО для слежки за пользователями мессенджеров

Большая коалиция в немецком парламенте, Бундестаге, выработала правовую основу для федерального использования созданного ранее властями Германии вредоносного ПО, «бундестроянца», который позволит отслеживать преступников. По замыслу парламентского большинства, власти должны получить право на онлайн-слежку через программное обеспечение на смартфонах или компьютере, используя для этого вредоносную программу, которая сможет считывать всю информацию до того, как он будет отправлена и зашифрована другому абоненту. Соответственно, программа позволит читать письма, пришедшие к предполагаемому злоумышленнику от других пользователей/абонентов. По мнению парламентариев, следственные органы должны иметь возможность котролировать зашифрованные сообщения, в первую очередь — в мессенджерах, таких, как WhatsApp — и для этого будет использовано специальное программное обеспечение, которое называется Bundestrojaner («бундестроянец» или «федеральный троян»).

Кроме возможности чтения переписки до её шифрования, программа открывает доступ к личным файлам на заражённом устройстве, поскольку «бундестроянец» также устанавливает на зараженный объект дополнительные модули, которые и помогают властям получить такой доступ. Первая версия «бундестроянца» была разработана ещё в 2008 году, и тогда же Федеральный конституционный суд Германии позволил применять его в делах, связанных с терроризмом. Его использование раскритиковали правозащитники и компьютерные эксперты, так как программа позволяла не только просматривать переписку подозреваемых, но и открывала возможность для тайных онлайн-обысков всего компьютера.

Теперь бундестаг разрешил использовать ее при расследовании убийств, компьютерных махинаций, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства. Как и при прослушке телефонных разговоров, службы, ведущие наблюдение, обязаны получить в каждом отдельном случае соответствующее разрешение от прокуратуры.

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