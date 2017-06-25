Научный портал Sci-Hub принуждают выплатить 15 миллионов долларов за пиратство

Нью-Йоркский окружной суд удовлетворил просьбу одного из крупнейших научных издательских домов мира — Elsevier, о вынесении решения по факту невыполнения обязательств Sci-Hub по выплате пятнадцати миллионов долларов США. Основатель «пиратского» портала, предлагающего учёным со всего мира научные публикации бесплатно, Александра Элбакян утверждает, что она не сможет заплатить эту сумму, даже если бы она этого хотела, но «пиратский залив для науки» всё равно никуда не денется.

Два года назад академическое издательство Elsevier подало жалобу на Sci-Hub и несколько подобной же направленности «пиратских» сайтов, обвинив их в том, что они слишком широко распространяют соответствующие научные материалы среди общественности, без разрешения правообладателей.

В первом судебном предписании Александре было предложено прекратить доступ к любым работам с Elsevier, однако этого не произошло. Судебный процесс, вместо ожидаемого результата, запустил обратный эффект — Sci-Hub начал разрастаться ещё больше, пользователи загружали в него порой по сотне тысяч документов в день.

Хотя Элбакян ранее направляла письмо в суд, она в итоге предпочла не участвовать в судебном разбирательстве в США. То же касается и её коллег, наполняющих материалами сайт LibGen. В результате Elsevier попросил суд принять решение о невыполнении обязательств и о том, что необходимо выпустить соответствующий судебный запрет. После слушаний суд присудил Elsevier компенсацию в размере 15 000 000 долларов США, максимально установленную сумму за 100 произведений, защищённых авторским правом, которые были указаны в жалобе. Кроме того, судебный запрет, после которого Sci-Hub и LibGen потеряли несколько своих доменных имён, вступил в полную силу.

В беседе с журналистами Александра Элбакян сообщила, что даже если бы она захотела выплатить эту сумму, у неё нет таких денег: «Средства, полученные и потраченные примерно за шесть лет моей деятельности, не составляют $ 15 миллионов. Более того, если Elsevier считает, что Sci-Hub наносит ему, его клиентам и общественности непоправимый урон, и с этим согласен американский суд, то это похоже не совершенное преступление. И в чём же непоправимый урон американской общественности? В создании веб-сайта, на котором можно читать научные статьи».

Ранее Элбакян подтверждала, что вне зависимости от исхода дела в суде, сайт всё равно никуда не денется:

«Sci-Hub будет продолжать работу. В случае проблем с нынешними доменами, пользователи смогут обратиться к его Tor-версии scihub22266oqcxt.onion».

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Sci-Hub регулярно упоминается как «пиратский залив для науки», и, глядя на то, насколько он устойчив перед юридическими угрозами, безусловно, он может соответствовать этому понятию.

По мнению же некоторых официальных научных и авторских сообществ, Sci-Hub идёт «на вопиющее и радикальное нарушение закона об авторском праве, содействующего научным исследованиям и общественным интересам», а также что «сайт не представляет никакой ценности научному сообществу, не способствует продвижению науки и не ценит достижений исследователей». Подобные утверждения звучат, по крайней мере, странно, поскольку сотни тысяч учёных по всему миру регулярно используют этот сайт для загрузки научных документов. А победа Elsevier в судах на бумаге не принесёт в итоге ему никаких дивидендов, не окупит затрат на суды и не покроет тех убытков, которые, по его мнению, Elsevier понёс из-за вынесения в свободный доступ научных публикаций. Зато Sci-Hub и Libgen никуда не денутся, и судебный процесс сделал их только более популярными, чем когда-либо прежде.

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