Минкомсвязь меняет правила закупок «импортозамещённого» ПО

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минкосвязь выложила на общественное обсуждение проект документа, регламентирующий госзакупки программного обеспечения в рамках «импортозамещения». Этим документом вносятся изменения в постановление Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Согласно данному проекту постановления Правительтства, запрет на зарубежное ПО для госнужд не распространяется, если «в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, указанное в описании объекта закупки» или если «программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, указанное в описании объекта закупки, по своим функциональным, техническим, качественным и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует указанным в описании объекта закупки функциональным, техническим, качественным и (или) эксплуатационным характеристикам».

Подтверждением «происхождения программ для электронных вычислительных машин и баз данных из Российской Федерации будет являться включение в реестр сведений о таких программах для электронных вычислительных машин и базах данных, а документом, подтверждающим, что страной происхождения программ для электронных вычислительных машин и баз данных является Российская Федерация, станет решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по формированию и ведению реестра о включении сведений о программном обеспечении в реестр».

В числе сведений о ПО в реестровой записи должны быть указаны не только порядковый номер реестровой записи и название программного обеспечения, но также код (коды) продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности и сведения о правообладателе.

Ведение реестра осуществляется оператором реестра, определяемым уполномоченным органом.

В целях проведения экспертизы при включении сведений о программном обеспечении в реестр Минкомсвязью будет создан экспертный совет по российскому ПО, в состав которого включаются представители:

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

ассоциаций (союзов), членами которых являются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию разработанного ими программного обеспечения и имеющие долю доходов от реализации разработанного ими программного обеспечения, его сопровождения, технической поддержки, адаптации, модификации не менее 50 процентов суммы всех доходов за календарный год;

научных и образовательных организаций;

российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность и (или) поддержку такой деятельности.

Положение об экспертном совете и его состав утверждаются Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Число представителей федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации не может превышать 40 процентов общего числа членов экспертного совета. Не менее 50 процентов общего числа членов экспертного совета формируется по предложениям ассоциаций российских разработчиков программного обеспечения в порядке, определенном положением об экспертном совете. Состав экспертного совета должен обновляться не менее чем на 1/3 ежегодно. При этом член экспертного совета, за исключением представителей уполномоченного органа, не может входить в состав экспертного совета более двух лет подряд.

Кандидат на поставку ПО для госнужд должен будет, кроме всего прочего, предоставить в соответствующем заявлении сведения о долях прямого и косвенного участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, российских некоммерческих организаций без преобладающего иностранного участия и граждан Российской Федерации в правообладателе (в случае, если исключительное право на программное обеспечение принадлежит российской коммерческой организации без преобладающего иностранного участия).

Экспертный совет рассматривает заявление в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 8 июля 2017 года. У вас есть возможность до этого времени высказать авторам проекта постановления Правительства свои замечания, пожелания, критику.

Также подготовлен ещё один проект нормативного документа, который будет регламентировать «отношения в области формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», но он сейчас проходит стадию уведомления о начале разработки и сам текст пока не представлен.

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