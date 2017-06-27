Апелляционный суд в США подтвердил право Wikimedia на защиту от слежки

Федеральный апелляционный суд недавно постановил, что фонд Wikimedia Foundation имеет право бросить вызов программе Агентства национальной безопасности США (АНБ), которая осуществляет перехваты сигналов непосредственно из опорной сети Интернета (Internet backbone) — места, где происходят главные магистрали передачи данных между огромными, стратегически взаимосвязанными сетями и основными маршрутизаторами.

В марте 2015 года Фонд Wikimedia совместно с рядом международных правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch, Amnesty International, Американским союзом гражданских свобод (ACLU) и др., подал судебный иск против Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов (АНБ / NSA). Цель иска заключалась в прекращении деятельности программ перехвата электронных коммуникаций со стороны американских спецслужб, чтобы защитить права граждан. Правозащитники выступили против государственной программы массовой слежки в интернете — «Upstream». Но суд тогда отклонил этот иск.

Предыстория данного судебного разбирательства началась в 2013 году, когда в СМИ появилась информация о том, что при помощи программы слежки «Upstream» спецслужбы США перехватывают информацию на внутренних и международных каналах связи. Эти данные были предоставлены представителям СМИ экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. И в марте 2015-го окружной судья постановил, что истцы не могли правдоподобно доказать, что они были подвергнуты слежке со стороны спецслужб с использованием программы «Upstream», не приняв доводы правозащитников.

Группа из трёх судей в Апелляционном суде США 4-го Округа на прошлой неделе отменил двухгодичной давности решение судьи Эллиса, написав «нет ничего спекулятивного в этом вопросе — перехват сообщений Викимедии — это реальная травма, которая уже нанесена».

По мнению фонда Wikimedia Foundation, который управляет популярной онлайн-энциклопедией Wikipedia, а также восьми подавших в 2015 году вместе с ним иск организаций, программа сбора данных Upstream АНБ нарушает права первой и четвертой поправкой и превышает уставные полномочия этой спецслужбы.

Сбор данных напрямую с трафика осуществляется непосредственно с магистральных каналов интернета. Суд установил, что Wikimedia вполне обоснованно утверждала, что АНБ перехватывает сообщения таким способом. В связи с этим фонд имеет право подать в суд на нарушение Четвёртой поправке, ну и поскольку Wikimedia самостоятельно цензурирует свои сообщения, фонд имеет право предъявить иск за нарушение Первой поправки.

Википедия утверждает, что поскольку через неё проходит порядка одного триллиона сообщений в год, то если бы АНБ перехватила сообщение с вероятностью 0,00000001%, шансы хотя бы одного из сообщений Викимедиа быть перехваченным в течение одного года, будет больше, чем 99,9999999999 процентов.

Адвокат Американского союза гражданских свобод Патрик Туми считает это важной победой верховенства закона. Синди Кон, исполнительный директор Фонда электронных рубежей (ЕFF), назвала это решение частичной победой. Судьи, по её мнению, готовы серьезно отнестись к проблеме онлайн-слежки, но «[последние] новости нельзя назвать совсем уж хорошими».

Фонд Wikimedia, между тем, считает результат последнего суда важной возможностью для реформирования [законодательства в части полномочий спецслужб]:

«Необходимо устранить многие законодательные и конституционные недостатки [которые несёт] Upstream, и мы приветствуем публичный разговор о важности защиты конфиденциальности и защиты свобод интернет-пользователей».

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Фонд просит пользователей поддержать их информационно, а также ознакомиться с юридическими документами на сайте Американского союза защиты гражданских свобод, чтоб иметь представление о том, как проходит дело Wikimedia Foundation vs NSA (АНБ).

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