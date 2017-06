Slack не стирает метаданные с загружаемых файлов, подвергая риску источники информации

Slack стал одним из наиболее популярных командных мессенджеров среди журналистов, их сообществ, изданий и организаций. Они используют его, чтоб рассказывать свои истории, делятся в нём материалами, рабочими файлами и выполняют другие повседневные операции, зачастую связанные с журналистской тайной, а также требующие определённого рода конфиденциальности. Но, как оказалось, в мессенджеры есть определённые недостатки, которые могут отрицательно повлиять на вашу безопасность.

Использование Slack или подобных сервисов для деликатной работы не всегда отличная идея — к такому выводу пришли юристы, работающие на известного рестлер Халка Хогана. Им удалось получить логи журнала командного сервиса Campfire, совместимого со Slack, поскольку сообщения в нём не были защищены сквозным шифрованием. Есть ещё одна, хоть и незначительная проблема, которую журналисты и активисты могут увидеть при использовании Slack: сервис не удаляет метаданные с загруженных изображений. В зависимости от ситуации и самого изображения, это может потенциально выявить, где была сделана фотография, или «намекнуть», кто её сделал.

Первым об этом в своём твиттере написал аналитик по безопасности Джерри Гэмблин (Jerry Gamblin):

FYI: @SlackHQ does not remove metadata from photos. pic.twitter.com/Q2ZpOD9Xur

— Jerry Gamblin (@JGamblin) 15 червня 2017 р.