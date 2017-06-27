Вредные советы: Роскомнадзор выпустил новые рекомендации по блокировкам

Роскомнадзор направил операторам связи обновленные рекомендации по ограничению доступа к противоправной информации, распространяемой в Интернете, о чём сообщил на своём сайте:

«Актуальная версия документа содержит рекомендации по фильтрации трафика (пункты 8.1-8.3). Фильтрацию трафика рекомендуется производить готовыми аппаратно-программными комплексами DPI, свободно-распространяемыми программными комплексами анализа и фильтрации сетевого трафика, а также путем приобретения услуги по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи».

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Операторам связи, использующим DPI (или иные системы фильтрации, позволяющие исключить возможность неправомерного ограничения доступа к отсутствующим в выгрузке Роскомнадзора информационным ресурсам), рекомендуется самостоятельное определение актуального сетевого адреса («резолвинг») информационного ресурса, доступ к которому должен быть ограничен. В иных случаях ограничение доступа операторами связи осуществляется в соответствии с выгрузкой из единого реестра запрещенной информации.

Операторам связи, не использующим DPI и осуществляющим ограничение доступа к доменному имени при помощи иных программных, аппаратных или программно-аппаратных средств, рекомендуется ограничивать доступ к доменному имени посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам.

В случае, если оператор связи получает от всех вышестоящих операторов связи трафик, фильтрованный в соответствии с рекомендациями, решения о привлечении оператора к административной ответственности при неосуществлении блокировки противоправной информации будут приниматься с учетом условий договоров, заключенных между такими операторами связи.

Кроме того, операторам связи рекомендуется производить получение и обработку выгрузки не реже двух раз в сутки.

Надзорное ведомство считает, что эти рекомендации «продиктованы интересами пользователей и направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных интернет-ресурсов».

Напомним, проблема «избыточных блокировок» особенно остро встала с месяц назад. Лакмусовой бумажкой накопившихся нелатаемых дыр в выстроенной российской системе ограничения доступа к информации послужил случай, когда владелец заблокированного ресурса внёс в DNS своего сайта IP системы проверки исполнения блокировок «Ревизор», отчего система стала недоступна у провайдеров. Если система «ловит» у оператора незаблокированные сервисы, то его ждёт достаточно крупный штраф, и в тот раз операторы оказались в безвыходной ситуации, получив сигнал блокировать ресурс, который должен следить за исполнением ими блокировок. Абсурдная ситуация повторилась, когда владельцы других заблокированных сайтов начали настоящую «интернет-войну» против Роскомнадзора, внося в DNS сетевые адреса государственных и популярных сайтов. Надзорное ведомство оказалось в очень щекотливой ситуации и выпускало одно распоряжение за другим, порой опровергающие друг друга. Совершенно очевидно, что в РКН царила паника, заставлявшая нервничать как самих цензоров, так и операторов.

Сегодня вышел документ, который обязан был решить основные проблемы, возникшие в последнее время, но интернет-активисты и операторы считают, что это фикция — никаких брешей не закрыто, системная ошибка, вызванная как таковой порочной системой блокировок, не устранена.

Во-первых, позволить себе систему DPI может не каждый оператор. Во-вторых, по мнению автора телеграм-канала «IT уголовные дела СОРМ Россиюшка» Владислава Здольникова,

«Большинство решений, которые *** из РКН называют «DPI», работают таким образом, что не могут распознать домен по https, и будут блокировать IP-адрес целиком.

То есть эти «рекомендации» не меняют вообще ничего».

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В-третьих, провайдеры утверждают — «Т.н. «рекомендации» не имеют никакой юридической силы от слова совсем, поэтому РКН с этой бумажкой может всегда сказать: «знать ничего не знаю ни о каких рекомендациях». РКН топит только за исполнение неисполнимого закона и за штрафы для улучшения отчетности (там советская отчетность AS iS)». Также за средство проверки «уже уплачено, на него получен сертификат и никто ничего в Ревизоре менять не будет», плюс к этому «закон о блокировках был изначально неисполнимым, но это не остановило как его принятие, так и текущую работу». Именно потому, что закон неисполним, Роскомнадзор не может дать операторам «никаких внятных рекомендаций», и ему «абсолютно пофигу — можете вы исполнить закон или нет, т.к. вы обязаны его исполнить. В противном случае — штраф». Согласно общему настроению операторов, именно штрафов они теперь и ожидают. Ну и дальнейшей неразберихи.

Так что дыра не закрыта. Плотина блокировок по-прежнему напоминает дуршлаг.

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