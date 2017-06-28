Новая версия монополизации точек обмена трафика от Минкомсвязи с изыманием денег из бюджета

Достаточно жёсткий в своём регулировании функционирования Рунета законопроект Минкомсвязи, выложенный на общественное обсуждение в начале января этого года, представлен на суд пользователей в несколько обновлённом виде. В нём учтены некоторые замечания пользователей, а также представителей интернет-отрасли, но в целом эти изменения незначительные и принципиально на документ не влияют.

Согласно пояснительной записке, проект документа должен усовершенствовать правовое регулирование отношений, возникающих в телекоммуникационной сфере с учетом современных тенденций развития и внедрения перспективных технологий, и вносит дополнения в ФЗ «О связи» с указанием на самостоятельную цель «обеспечение целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского национального сегмента информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”».

Документом вводятся такие понятия, как «автономная система», «российский национальный сегмент сети «Интернет»», «инфраструктура российского национального сегмента сети «Интернет»», «точка обмена трафиком» и «владелец точки обмена трафиком», «линия передачи» и т.п. Свою трактовку в этом законопрпоекте получает IP-адрес как «уникальный идентификатор средства связи или иного технического средства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

В новой версии законопроекта появился пункт об ограничении иностранного капитала в отношении владения точками обмена трафиком:

«Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20 процентов, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20 процентами долей (акций) любого лица) в отношении более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя юридического лица, признаваемого в соответствие с настоящим Федеральным законом владельцем точки обмена трафиком».

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Стоит заметить, у нескольких пользователей возникли замечания и относительно понятия «IP-адрес», но Минкомсвязь сочла их все несущественными, сославшись на то, что вводимое ведомством определение соответствует международной трактовке данного понятия.

Замечания, которые по сути в целом характеризуют этот законопроект как направленный на дальнейшую изоляцию Рунета от мировой Сети, Минкомсвязью во внимание не принимались уже вполне традиционно, а замечания по пунктам документа, где пользователи и отраслевики увидели коррупциногенные составляющие, ведомство расценивало как «вопросы, содержание расширительное толкование проекта». Стоит заметить, такой оборот о «расширительном толковании» Минкомсвязь применяла в качестве отказа внесения поправок достаточно часто.

Одним из частых замечаний также стало обвинение властей в желании взять под контроль интернет, который сам по себе не имеет границ. В частности, Вымпелком написал, что

«Термин «национальный сегмент сети «Интернет», вводимый в законопроекте, носит сленговый характер и не отражает сущностное содержание части сети связи общего пользования, используемой для оказания услуг связи… Сеть «Интернет» экстерриториальна. Возможно говорить только об элементах сети «Интернет», в том числе критических, расположенных на территории Российской Федерации. Таким образом, законопроектом предлагается регулирование не существующей правовой и технической сущности».

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Но и это замечание не было учтено, поскольку «Термин «российский сегмент сети «Интернет» используется в законодательстве Российской Федерации».

Вымпелком, кроме этого, заметил, что «Представленный в законопроекте функционал ГИС «Интернет» не влияет на обеспечение целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети «Интернет» и является, по существу, системой хранения справочной информации. При этом, порядок использования этой информации для обеспечения функционирования сети связи не определен». И это замечание было Минкомсвязью тоже не учтено.

Замечания рабочей группы «Связь и информационные технологии» Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, кроме одного — процедурного, также не были учтены.

В нашем распоряжении также появился документ по финансово-экономическому обоснованию реализации вышеобозначенного проекта закона и в нем значится, что:

«Возмещение расходов на создание и техническую поддержку ГИС «Интернет» планируется осуществлять за счет субсидии, предусмотренной в рамках государственной программы «Информационное общество (2010-2020 годы)» на реализацию мероприятий «Повышения целостности, устойчивости функционирования и безопасности национального сегмента сети Интернет» в размере 37 400 000,00 рублей (ежегодно на период 2017-2019 гг.)».

То есть, за три года на создание сомнительной системы, полезность и целесообразность функционирования которой в таком виде никак не доказана, кто-то планирует получить себе 112,2 миллиона рублей.

И ещё параллельно с этим идёт предложение об «отжатии» доходов КЦ / ТЦИ:

«Кроме того, в качестве дополнительного источника финансирования предлагается использовать средства, поступающие дочернему обществу Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее – АНО КЦ) – АО «Технический центр Интернет» (далее – АО ТЦИ) в качестве регистрационного сбора за национальные домены .РФ, .RU».

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Неудивительно, что все комментарии о коррупциогенности данного законопроекта были признаны авторами документа несущественными.

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