Роскомнадзор создал орган для симуляции объективности при блокировках

Надзорное ведомство создало Экспертную комиссию «по вопросам признания информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», появление которой анонсировало в первой половине мая 2017 года. Основанием для заседания комиссии, как гласит документ, выложенный Роскомнадзором для общественного обсуждения (закончилось 5 июня этого года), является запрос уполномоченных органов о необходимости рассмотрения вопроса о признании запрещенной той или иной информации.

В документе также сказано, что комиссия действует на общественных началах, а также руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ. Конечно, относительно Конституции РКН сильно лукавит, поскольку сами по себе блокировки идут вразрез с основными её положениями по части статей 28 (гарантия свободы совести и вероисповедания), 29 (свобода мысли, слова, информации и запрет цензуры), частично — статей 30 («Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется»), 31 («Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование») и так далее. Внесение сайтов политических партий и независимых изданий, религиозных организаций в реестр запрещённых сайтов происходит каждый день. Факты внесения в блок групп во ВКонтакте и Facebook, блокировка сайтов с информацией о забастовках и народных сходах тоже уже перестали быть такими уж редкими. Блокировки часто происходят необоснованно, решения по ним выносятся предвзято, а истцы порой узнают о том или ином процессе против себя уже из прессы. Поэтому лукавство и формализм просматриваются уже в самом обосновании деятельности такой комиссии.

Не мог не вызвать удивления состав этой комиссии, куда не вошло ни одного общественника, а отрасль была представлена всего тремя представителями, двое из которых — сотрудники Rambler&Co, а третьим отраслевиком стал представитель Mail.ru Group. Также, согласно приказа Роскомнадзора, в состав экспертной комиссии ещё вошли: четыре представителя Роскомнадзора, начальник департамента информационной политики управления президента России по общественным проектам, два представителя МВД, представитель ФНС и представитель Роспотребнадзора.

Но сама MailRu Group сообщила, что никакого официального приглашения от Роскомнадзора не получала, сославшись на нежелание влиять на :

«Мы не принимали и не принимаем участие в комиссиях, цель которых — оценивать легитимность или корректность какого-либо контента. При этом мы готовы высказывать экспертное мнение по техническим вопросам, связанных с развитием интернет-технологий».

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А в Rambler&Co подтвердили свое участие в комиссии.

Почему Роскомнадзор решил собрать столь одноплановый состав комиссии, не включив туда никого из оппонентов, ставящих под сомнение саму по себе практику блокировок, почему там не оказалось правозащитников и общественных деятелей, непонятно. Соответственно, ждать каких-либо существенных изменений в политике ограничения доступа к тому или иному контенту, не приходится. Может в состав комиссии стоило бы внести, например, хотя бы одного из тех людей, которые помогли обнаружить бреши в системе блокировок?

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