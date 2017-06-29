Идея сенаторов блокировать иностранные СМИ не нашла поддержки в интернет-сообществе

Комиссия по борьбе с иностранным влиянием, недавно созданная в Совете Федерации, выступила с первой инициативой — дополнительно проверять СМИ с зарубежным финансированием, если их заподозрят в работе в пользу других государств. Следует наделить министерство юстиции правом внеплановых проверок тех российских СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа, предложил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

В частности, предлагается обязать русскоязычные СМИ, зарегистрированные за рубежом, раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах.

Сенатор напомнил, что американские конгрессмены Дэвид Чичиллине и Мэттью Гаец подготовили законопроект, который дает Минюсту США расширенные полномочия по расследованию и выявлению субъектов, которые намереваются влиять на американские политические процессы. Климов добавил, что сейчас закон о регистрации иностранных агентов в США позволяет требовать документы о финансировании организации только после возбуждения административного или уголовного дела.

Он подчеркнул, что, учитывая этот факт, предлагаются «зеркальные меры» в отношении иностранных СМИ, которые зарегистрированы в России или ведут свое вещание на территорию РФ из-за рубежа.

Сенаторы также обещают создать «Черную книгу вмешательства».

«Народ должен знать своих героев. Идет необъявленная информационная война», — добавил Климов.

При несоблюдении законодательства предлагается уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории РФ.

По словам главы комиссии СФ сенатора Андрея Климова, на заседании также предлагалось наделить Минюст РФ правом проводить расследования для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на территории России. В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и признаки деятельности в интересах иностранного государства, такие СМИ также должны будут отчитываться по закону об иностранных агентах.

«[Необходимо] обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом. Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», — сказал Климов, отметив, что эти инициативы сейчас прорабатываются.

Особое отношение к иностранным организациям (и тех, кого он в этом подозревает) сенатор от «Единой России» Климов испытывает ещё с начала 2000-х. По его мнению, «люди расширяют возможности проникновения [в другие страны] под разными соусами», а также приводит более, чем полувековой пример США, когда вещание «Голоса Америки» там было запрещено вплоть до 2013 года. Угрозу Соединённым Штатам со стороны России сенатор называет «мифической», а в иностранную в отношении РФ искренне верит.

В плане работы комиссии, который приняли сенаторы, также указано, что сенаторы должны уделить особое внимание защите от внешнего вмешательства «в период проведения президентских выборов». Уже к декабрю должен появиться первый доклад комиссии, а необходимые законопроекты будут публиковаться по мере их готовности. В ближайшее время сенаторы собираются «уточнить критерии внешнего вмешательства» и «проработать вопрос о создании «Черной книги вмешательства», сказано в плане. «Только на основе действий США можно составить внушительный том или даже многотомник», — описал это предложение сенатор Климов.

Естественно, в данном случае ни о какой защите национальных интересов речи не идёт. Налицо желание перекрыть ещё один источник альтернативной информации. Поэтому вполне ожидаемо Сеть отреагировала на эту инициативу крайне отрицательно. Впрочем, как и правозащитники. В риторике инициаторов «глушения вражеских голосов» снова веет каким-то реваншизмом в духе времён «Холодной войны».

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков называет это желанием оказать прямое давление на неподконтрольные властям СМИ, однако эффект, по его мнению, будет от этой инициативы такой же невнятный, как раньше:

«Дорогие сенаторы, давайте я вам расскажу про интернет…

Понятное дело, что удар задуман по «Медузе», проектам «Радио «Свобода», «Открытой России» и т. д. «Влияние на внутреннюю политику» Минюстом давно отработано: провели соцопрос — уже повлияли. А уж если опубликовали статью на важную тему — это сто процентов. Статус «иностранного агента» ни одно СМИ получать не будет, это понятно, значит — блокировка. А дальше мы снова начинаем разговор о том, что лучше — браузер Tor или сервисы vpn.

Как страшно оказаться лицом к лицу с правдой, правда, господа сенаторы?»

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Интернет-журналист Дмитрий Мелёхин в комментариях к посту Гудкова шутит: «Отлично. Сколько иностранного контента показывает первый канал? Почти каждый сериал сделан как минимум в Украине или Белоруссии. Это же прямое финансирование и влияние на внутреннюю политику! НА-КА-ЗАТЬ!»

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев говорит, что это начало кампании против интернет-СМИ:

«Насколько я понимаю, против интернет-СМИ сейчас будет разворачиваться определенная кампания, и их позиции будут ужесточаться».

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Он также высказал точку зрения о том, что идеи являются «саморекламой и пиаром тех или иных сенаторов или депутатов». «Но за любым из них, я уверен, стоит кто-то из властных структур, которые за счет таких инициатив проверяют общественное мнение, а также мнение чиновников в Кремле, и смотрят на реакцию», — сказал Гусев.

Глава СПЧ назвал бессмысленной антимедузовскую инициативу Совфеда. Ну раз бессмысленная, значит точно примут!https://t.co/6bXcNqtrvj — Znak.com (@znak_com) June 29, 2017

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что предложение приравнять российские СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, к иностранным агентам не имеет смысла.

«Я считаю, что эта инициатива бессмысленна, потому что у нас уже есть закон, который наделяет Роскомнадзор правом собирать информацию обо всех российских СМИ, финансируемых из-за рубежа», — заявил Федотов.

По его словам, Роскомнадзор ведет реестр, куда вносит СМИ с иностранным финансированием, и в этом списке есть и государственные СМИ.

Журналисты и интернет-пользователи также отнеслись к идее Климова очень негативно:

Россия — первая страна в мире, которая додумалась наказывать СМИ с русскоязычными версиями. Привет поддержке русского языка в мире — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) June 28, 2017

«русскоязычные СМИ, зарегистрированные за рубежом» — это, например, статьи на русском в The Guardian. Заблокировать The Guardian! Щастье. — Vladimir Kharitonov (@v_x) June 28, 2017

общество поделится на две части.Одни будут сидеть в Tor'е и читать мир — молодежь.Вторые будут смотреть телевизор, но потихоньку вымирать. — Orenman (@Orenman56) June 28, 2017

Блокировка иностранных русскоязычных СМИ говорите,зря вышки-глушилки порезали и плакаты опять рисовать.. pic.twitter.com/jyaNdXGwyA — Главный Либерал (@ChiefLiberal) June 28, 2017

У Кремля пока нет единой позиции по этому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Конечно, подобные инициативы, они подлежат самой серьезной проработке по линии всех ведомств. Поэтому я думаю, что пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно», — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к предложению блокировать иностранные СМИ. Пресс-секретарь главы государства отметил, что не знает деталей, поэтому ему трудно оценить эту инициативу.

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