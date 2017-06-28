Telegram почти в реестре

Нет, Павел Дуров пока не соглашался исполнять волю Роскомнадзора. Создатель Telegram обратился к надзорному ведомству через аккаунт в соцсети ВКонтакте, где сообщил о том, что регистрационные данные о компании — «не секрет и есть в свободном доступе». При этом он уточнил — раз глава Роскомнадзора «открестился от желания получить доступ к личной переписке», а всё, чего он ждёт — это «предоставление информации о компании Telegram», ведомство может взять их на соответствующем сайте:

«Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC391410 Электронный адрес [email protected] , куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору. Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой» – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Другими словами, давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора («на этом точка») и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств. В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама. Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании».

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С одной стороны, исходя из этого посыла, можно утверждать, что некоторые СМИ поторопились заявить о желании Дурова пойти на компромисс с российским надзорным ведомством, с другой — создателю Telegram необходимо понимать, что исполнение закона — это не просто внесение данных о компании, но и выполнение уже здесь и сейчас 97-ФЗ («о блогерах и организаторах распространения информации»), который чётко обозначает требования собирать, хранить и предоставлять правоохранительным органам метаданные пользователей, а с июля следующего года — ещё и 374-ФЗ («пакет Яровой»), требующий предоставление доступа к переписке и звонкам абонентов мессенджера.

Глупо предполагать, что после внесения в реестр ОРИ российские спецслужбы успокоятся сами и оставят в покое Павла Дурова. Скорее всего, будут предприняты попытки заставить выполнять возложенные на участника реестра ОРИ обязательства по 97-ФЗ и 374-ФЗ. Опять-таки под угрозой блокировки данного мессенджера. Проблема будет просто отсрочена, но не разрешена.

Как будут происходить запросы от ФСБ и что именно администрация Telegram будет предоставлять компетентным органам по их запросы — это всё будет общественно непрозрачной историей. Ждём тогда от Павла Дурова в случае его внесения в реестр ОРИ публикацию регулярных «Transparency Report» с информацией о том, сколько данных мессенджер передаёт спецслужбам, а сколько отклоняет, сколько блокировок осуществляет сам, а сколько по запросу спецслужб. Ну и с примерами — каких именно. Как это делают все западные ведущие IT-компании.

В нынешней ситуации что Роскомнадзор, что Telegram попали в сложную ситуацию. Если Дуров согласится с внесением его мессенджера в реестр ОРИ, то гарантия безопасности его детища для пользователей и их личных данных теперь будет только на словах. Сам же Роскомнадзор при любом раскладе оказывается в весьма глупом положении, поскольку если мессенджеру Павлу Дурова можно просто формально разместить открытые данные в реестре и не исполнять остальные требования 97-ФЗ, это будет являться полной дискредитацией данного реестра, а также всех недавних демаршей главы ведомства.

И хотя в среде отраслевых экспертов преобладает мнение о сугубо формальном согласии Дурова на сотрудничество с Роскомнадзором, нет никаких гарантий, что глава Telegram не согласится на что-то большее, чем просто регистрацию в реестре ОРИ. Просто мы об этом никогда не узнаем.

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