Telegram внесён в реестр организаторов распространения информации

Сервисы telegram.org, web.telegram.org и t.me внесены в реестр организаторов распространения информации:
Эпопея между Роскомнадзором и мессенджером Telegram закончилась неясно чьей победой. С одной стороны, требования надзорного ведомства частично выполнены, с другой — Павел Дуров (пока только на словах) отказался исполнять требования 374-ФЗ и других законов.
Что теперь обязан делать сам мессенджер, а также данные сервисы, которые оказались в реестре ОРИ: telegram.org, web.telegram.org и t.me?
Прямо сейчас (по закону 97-ФЗ «о блогерах и организаторах распространения информации»):
— начать сбор всех метаданных о пользовательских действиях и взаимодействиях. Все атрибуты переписок, звонков, взаимодействий с сервисами Telegram;
— хранить все эти метаданные в течении 6 месяцев;
— предоставлять эти метаданные российским компетентным органам по их запросам.
Если Telegram это откажется делать — это по-прежнему грозит мессенджеру и этим сервисам блокировкой в России.
С 1 июля 2018 года (по «закону Яровой»):
— обязан хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий;
— обязан хранить текстовые сообщения пользователей сети «Интернет», голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей сети «Интернет» до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки;
— обязан предоставлять это российским компетентным органам;
— обязан «при использовании для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» дополнительного кодирования электронных сообщений и (или) при предоставлении пользователям сети «Интернет» возможности дополнительного кодирования электронных сообщений представлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».
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На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распр…
Опубликовано Роскомнадзор 28 июня 2017 г.
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