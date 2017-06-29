Следствие заходит в тупик, но продолжает держать математика Дмитрия Богатова в СИЗО

Следствие и прокурор, требуя продлить срок содержания Богатова в Матроской тишине, снова ссылались на некую “сложную социальную обстановку в стране” (которая, если верить следствию, длится уже три месяца), тяжесть инкриминируемого деяния и возможность Богатова воспрепятствовать установлению истины.

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Интро

Чтобы не пересказывать всю историю задержанного по сути за создание выходного узла Tor математика, со всеми предшествующими событиями по этому делу можно подробно ознакомиться в нашем специальном материале таймлайн #FreeBogatov

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А теперь вернемся к тому, что же происходило на последнем судебном заседании:

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Сложная социальная обстановка

Адвокаты Богатова в суде обращали внимание на то, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суду необходимо проверить, содержит ли ходатайство и приобщенные к нему материалы конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному преступлению. Единственное чем, на сегодняшний день обладают следователи, это совпадение IP-адреса, которое якобы указывает на то, что в момент размещения спорных публикаций указанный адрес был использован Дмитрием Богатовым. К такому нехитрому выводу следствие приходит после сопоставления логов, представленных сайтом sysadmins и информации, представленной интернет провайдером 2КОМ.

Иных обоснований задержания и обвинения Богатова у следствия нет и быть не может. Поэтому всё обвинение строится на ошибочном предположении следователей, а не на конкретных фактах и доказательствах, что позволяет утверждать об отсутствии обоснованного подозрения в совершении преступления, как того требует закон, Постановление Пленума Верховного суда №41 от 19.12.2013 и положения Конвенции о защите прав человека и гражданина.

Один из адвокатов Богатова профессор и ректор Европейского Университета Права Шило Геннадий Михайлович, являющийся как и сам Дмитрий эсперантистом, обратил внимание, что подзащитный является адептом одной из самых миролюбивых философий — эсперанто, вегетарианцем и талантливым программистом и математиком, пишущим в отличии от автора вменяемых постов, на русском языке без ошибок.

Защита Богатова отметила, что не представляется возможным понять, как Богатов, будучи на домашнем аресте, может воспрепятствовать проведению назначенных и еще не оконченных экспертиз в отношении уже изъятой у него техники либо помешать получению ответов от провайдера по запросам следователей.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или выпустить Диму под поручительство или залог, однако суд проигнорировав здравый смысл и все приведенные защитой доводы, удовлетворил ходатайство следователя Аракелова, продлив его пребывания в СИЗО до конца лета.

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В ответе за IP

Очевидно, следователи делают неверный вывод, что предоставление провайдером IP-адреса абоненту в момент размещения материала в сети указывает на причастность владельца компьютера, которому был присвоен этот IP-адрес случайным образом, к совершению преступления, фактически настаивая на том, что IP-адрес представляет из себя однозначно идентифицирующее лицо сведения.Однако с такой позицией трудно согласиться. Не разделяют ее и в Минкомсвязи, которая в рамках своей компетенции дала следующие разъяснения:

“Представленный владельцем сайта IP адрес, как адрес с которого осуществлялся вход на веб-сайт, не может однозначно указывать на то, что посетителем сайта в определенный момент времени являлся пользователь услугами связи, который заключил договор на оказание услуг связи с оператором связи, предоставляющим IP – адрес для получения услуги доступа к сети «Интернет» и которому в определенный момент времени указанный адрес был распределен, поскольку данный IP-адрес мог использоваться иными лицами. В частности, данная ситуация возможна в случае наличия на компьютере установленного программного обеспечения выходного реле Tor, прокси-сервера, подключения локальной сети при помощи технологии трансляции сетевых адресов (например использование Wi-Fi), а также взлома компьютерного оборудования и установки программного обеспечения удаленного доступа botnet”.

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Напомним, что согласно технической документации Tor, архитектура программного лукового маршрутизатора, работает по принципу шифрования запросов пользователей к веб-страницам на трех узлах, и лишь с третьего узла осуществляется доступ в сеть интернет. Именно поэтому, как указывает в своем письме директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи г-н Тур “в случае использования пользователем Tor-браузера для выхода в сеть Интернет, в соответствии с документацией сети Tor, в качестве IP-адреса, будет отображаться IP-адрес выходного реле, выбранного для данного соединения”.

В письме также отмечается, что деятельность по созданию и эксплуатации физ.лицом промежуточных и выходных реле Tor не запрещена законом и не подлежит лицензированию.

Адвокатом Саркисом Дарбиняном в процессе рассмотрения продления стражи была приобщена письменная позиция Министерства связи по вопросам использования IP и Tor, письмо Tor Project Inc и метрика exonerator.torproject.org, подтверждающая, что выходное реле Богатова работало без сбоев в течении всего дня совершения инкриминируемого деяния, что давало любому из 1,8 млн пользователей Tor возможность использовать IP адрес Богатова для выхода в интернет

То, что сам по себе IP-адрес не может являться доказательством причастности кого-то к совершенным преступлениям, указывал в своем недавнем выступлении и сам Президент России Владимир Путин.

Однако, судя по вынесенному решению о продлении срока ареста, ни позиция регулятора, ни позиция Владимира Путина (о том, что следствие по Богатову воспринимает как доказательство), не были приняты судом во внимание.

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Никуда не спешим

Скоро будет как три месяца, как Диму держат в СИЗО. Лингвистическая экспертиза размещенных постов в Российской академии наук до настоящего времени не произведена, а в ЭКЦ МВД РФ эксперты лениво продолжают разбирать по кусочкам каждый байт информации в трех изъятых компьютерах и нескольких смартфонов Димы и Тани на предмет пиратки, детского порно и, конечно же, экстремизма.

Судя по поведению следствия, следственную группу сбор иных доказательств по делу уже не сильно то и волнует, будто дело в шляпе, и вина Богатова полностью доказана совпадением IP-адреса. Не заинтересовало следствие и вполне стройное независимое расследование анонимного пользователя Henry_059, размещенного на платформе Telegraph еще 02 мая. В ответ на ходатайство адвокатов Богатова приобщить материалы публикации к делу и провести по изложенным обстоятельствам детальную проверку, следователь Сабанов вынес постановление об отказе в его удовлетворении, указав на то, что “следствие самостоятельно направляет ход расследования”. Мол, сами с усами.

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До настоящего времени также остается загадкой, по какому принципу следствие из 5 разных IP-адресов, являющихся частью сети Tor, в том числе из Владивостока, Японии, Голландии, Великобритании и подмосковного Подольска, определили, что именно Богатов, которому был распределен один из этих пяти адресов, является “Айратом Башировым”.

Еще в начале мая сторона защиты представила информацию следственному органу о администраторе другой выходной ноды, которая также использовалась “Айрат Башировым” в тот день для выхода через Tor на сайт sysadmins.ru. Допрос жителя Подольского района, желающего помочь Диме, осуществлялся с его согласия. Через две недели следствие его все-таки допросило по ходатайству защиты, однако отказалось приобщать к материалам дела оборудование с такой же как у Богатова выходной нодой Tor. Не приходится сомневаться, что по остальным IP-адресам, которые использовались в день совершения инкриминируемых преступлений на сайте, следственным органом также не проведено никакой оперативной работы.

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А что прокуратура?

В начале июня в Генеральную прокуратуру была направлена жалоба, в которой защита, обратив внимание на множественность нарушений по делу, просила:

Проверить законность постановления от 07.04.2017 г. о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела и соответствие данного постановления положению ст. 155 УПК РФ.

Проверить законность возбуждения уголовного дела от 07.04.2017 г., с учетом доводов приведенных стороной защиты.

Отменить как незаконное постановление о возбуждении уголовного дела, в случае выявления данного обстоятельства в ходе проверки.

Проверить законность постановления следователя Сабанова Ф.Г. о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении Богатова Д.О. меры пресечения (повторно) в виде заключения под стражу от 08.04.2017 г., с учетом доводом приведенных стороной защиты.

Проверить законность и обоснованность постановления о привлечении в качестве обвиняемого Богатова Д.О. от 08.04.2017 г.

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Однако в ведомстве г-на Чайки, судя по всему, решили не мешать, Следственному комитету продолжать незаконное преследование Богатова по очевидно сфальсифицированному делу. 19 июня жалоба была спущена в прокуратуру г. Москвы, а 20 июня московским прокурором, после недолгих раздумий, было вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства защиты.

Сегодня мы с Вами являемся наблюдателями пародии на уголовное судопроизводство с искаженным восприятием реальности в умах представителей следствия и прокуратуры. На наших глазах создается та самая “сложная социальная обстановка в стране” руками самой правоохранительной системы, которая о ней говорит. Это система сломана. И с ней тяжело бороться в неравном бою.

Однако мы не опускаем руки и продолжаем нашу общественную кампанию за освобождение Дмитрия Богатова.

Защиту Димы осуществляет целая команда из 5 профессиональных адвокатов (Саркис Дарбинян, Алексей Тепцов, Александр Мордвинов, Геннадий Шило и Алексей Липцер), множество правозащитных организаций и огромное количество пользователей по всему миру, запускающих новые реле в честь Димы и участвующих во флеш-мобе с хештегом #FreeBogatov.

Спасибо всем, кто продолжает оказывать поддержку Диме! Вместе мы победим!

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