«Лаборатория Касперского» отбивается в США от обвинений за связи с Кремлем

В Соединённых Штатах тучи сгущаются над «Лабораторией Касперского». Сначала агенты ФБР заинтересовались несколькими сотрудниками компании, проживающими в США и «провели беседы» с некоторыми из них. Затем комитет по вооруженным силам Сената США предложил запретить министерству обороны использовать программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского». Как отмечается в западной прессе, законодательная инициатива появилась одновременно с публикациями о допросе более десяти сотрудников «Лаборатории Касперского» агентами ФБР.

«Наличие связей между „Лабораторией Касперского“ и Кремлем внушает очень большую тревогу», — заявили в Сенате. Там же добавили, что продуктам Касперского «нельзя доверить защиту критических узлов инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения национальной безопасности». Соответствующая инициатива должна пройти утверждение в Палате представителей и Сенате, далее ее должен подписать президент США Дональд Трамп.

Напомним, в середине мая этого года продукция «Лаборатории Касперского» была запрещена украинскими властями.

По данным СМИ, антивирусное программное обеспечение Касперского очень популярно в Соединенных Штатах и во всем мире. Однако чиновники и спецслужбы США уже давно подозревали ее в возможных связях с российскими спецслужбами. Так, накануне сообщалось, что высокопоставленные сотрудники спецслужб США пересматривают правила, касающиеся использования продуктов Касперского в правительственных учреждениях. В свою очередь основатель компании Евгений Касперский ответил, что готов предстать перед Сенатом, чтобы развеять опасения по поводу продукции его компании, а сегодня «Лаборатория» сделала официальное заявление.

«Лаборатория Касперского» считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами», — говорится в сообщении. По словам представителя компании, «Лаборатория Касперского» готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований.

«Лаборатория Касперского» является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира, заявили в компании. Там также подчеркнули, что она никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. «Лаборатория Касперского» уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса», — заключили в компании.

Действия американских властей в отношении «Лаборатории» происходят на фоне массированной атаки вируса Petya, задевшей, прежде всего, компьютеры множества государственных учреждений Украины, крупных корпораций России, Европы и не только. Как замечают компьютерные аналитики, вирус Petya похож на WannaCry, поразивший сотни серверов в мае, однако главной целью создания новой вредоносной программы могло быть сеяние паники, а не получение крупных сумм через вымогательство.

Связаны ли действия американских властей с событиями, вызванными этим вирусом или дело касается вмешательства хакеров в выборы в США, пока говорить сложно.

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