Власти России рассматривают технологию blockchain через призму информационной безопасности

На заседании комиссии Совета Безопасности РФ обсудили перспективы использования технологии blockchain, но несмотря на преимущества применения блокчейна в финансовой сфере, участники заседания заявили, что вопросы информационной безопасности до сих пор не проработаны.

В связи с этим Совфед РФ рекомендовал всем финансово-кредитным институтам, федеральным органам исполнительной власти и подведомственным им организациям, заинтересованным во внедрении технологии распределенного реестра, осуществить ее комплексное исследование в части обеспечения информационной безопасности.

Напомним, в марте Госдума РФ заявила, что нейронные сети и блокчейн не соответствуют стандартам безопасности.

Между тем, в сентябре этого года на территории Московского института стали и сплавов планируется открытие первого центр компетенций по исследованию blockchain-технологий. Над его созданием будут работать Внешэкономбанк (ВЭБ), а также специалисты фондов Ethereum и Exonum (платформа блокчейн-компании BitFury).

Проект предусматривает разработку российского блокчейна на платформах Ethereum и Exonum, сертификацию систем криптографии, а также проведение обучающих семинаров.

«Сотрудничество Ethereum и ВЭБ дает уникальную возможность применения технологии blockchain для государственного администрирования и ускорит процесс адаптации этой технологии для государственных организаций России», — отметил член наблюдательного совета фонда Ethereum Владислав Мартынов.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Швейцарии, напротив, обязательность регулирования системы blockchain, а также опасность её для государства были поставлены под сомнение — там представили специальный отчёт об этой технологии, в котором подробно описывается, как технология будет внедряться в мировую экономику.

«Белая книга» под названием «Понимание потенциала блокчейна» дает представление о том, каким образом блокчейн-инновации могут быть использованы в традиционном обществе, поскольку это тема становится все более обсуждаемой на международных мероприятиях.

«Этот отчет помогает нам понять, что распределенная экосистема не означает дезорганизованность, а совершенствование управления не обязательно подразумевает официальное правительственное законодательство или регулирование», – заявил в пресс-релизе один из авторов белой книги Ричард Саманс.

Российские власти достаточно настороженно относятся к широкому появлению blockchain в России, поскольку, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, российское законодательство не успевает за блокчейном, но всё же эта технология нуждается в правовом регулировании. В мае российский премьер призвал обсудить совместимость правового регулирования с технологией blockchain, а также заявил, что ценность системы блокчейн именно в том, что формально на нее никто не влияет, но «в человеческом обществе все сложнее».

Пока государство размышляет над тем, как Россия будет двигаться в будущее и внедрять криптотехнологии, РосКомСвобода запустила общественную кампанию по легализации криптовалют. Если сейчас не приложить усилия в плане продвижения криптотехнологий в РФ, то мы можем оказаться в списке отстающих в инновационном плане стран, и потом навёрстывать упущенное станет гораздо сложнее.

Общественная кампания «Право на Bitcoin» имеет цель сделать криптовалютные сервисы и технологии, на которых они функционируют, легальными для использования в нашей стране. А интернет-ресурсы данной тематики не должны подвергаться судебным запретам. Присоединяйтесь к нашей кампании!

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