В Москве пройдёт марш «За свободный интернет»

Партия народной свободы, «Демократический выбор», Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и организация РосКомСвобода подали заявку в мэрию Москвы о проведении марша «За свободный интернет».

Шествие планируется провести 9 июля от станции метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова. Организаторы заявили численность мероприятия до 10 тыс. человек.

Марш направлен на привлечение внимания граждан, общественных организаций и органов государственной власти к проблемам конституционных прав доступа к информации, приватности и регрессивным пакету законам в отечественной интернет отрасли (“пакет Яровой», “О праве на забвение” и пр.).

Марш также выступает за прекращение уголовного преследования граждан за обмен информацией и высказывание личного мнения, прозрачность и контроль обществом органов государственной власти и чиновников.

Официальные паблики марша:

«Мы выступим за свободный интернет, против досудебной блокировки интернет-ресурсов, “закона о мессенджерах”, “пакета Яровой”, против запрета анонимайзеров и VPN, и вседозволенности Роскомнадзора»,— заявил один из организаторов акции, член совета московского отделения ПАРНАС Эмиль Халиков.

Недавно акция протеста против цензуры в интернете прошла в Санкт-Петербурге, где активисты «заблокировали Роскомнадзор» — члены движений «Открытая Россия» и «Гражданский Петербург» провели акцию против запретительных действий Роскомнадзора, на выходе из офиса ведомства водрузив стену из ящиков с наклейками «Заблокировано гражданами России».

В прошлом году против принятия «пакета Яровой» по всей России прошли митинги и акции протеста, а также на сайте РОИ в кратчайшие сроки было собрано сто тысяч подписей под петицией за отмену федерального закона 374-ФЗ. Но власти проигнорировали мнение граждан, а иски к министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову в связи подачей петиции об отмене «пакета Яровой» судами отклоняются.

Согласно исследованиям Центра «Сова», за 2016 год число посаженных за публичные высказывания выросло в 2 раза. Речь идёт в том числе и о высказываниях, сделанных пользователями в интернете. Ещё в начале прошлого года наметилась нездоровая тенденция к вынесению приговоров по «экстремистским» и «разжигающим» статьям, сделанным за публикации в интернете, а к лету 2016 года этот карающий вектор только ещё более укрепился, причём множество дел были вынесены по совершенно абсурдным поводам.

Одно из «свежих» абсурдных дел — арест математика Дмитрия Богатова, чьи интересы в суде отстаивает юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. Напомним, Богатов был арестован в апреле этого года «с третьей попытки». По версии следствия, с его IP-адреса пользователь «Айрат Баширов» разместил два сообщения на форуме SysAdmins.ru с призывами к бунту во время акций протеста 2 апреля в Москве, к проведению которых призывали анонимные интернет-пользователи. Следствие расценивает фразы «Баширова» как приготовление к организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 212 УК) и призывы к терроризму (статья 205.2 УК). Адвокаты настаивают, что посты с IP-адреса Богатова мог разместить любой человек, пользующийся сетью анонимной маршрутизации Tor — дома у Богатова был размещен ее выходной узел, а IP-адреса распределяются в случайном порядке.

Недавно суд продлил арест Дмитрия ещё на 2 месяца, украв у него из жизни все лето 2017 года.

После появления сообщений об аресте Богатова в его защиту высказались разработчики Tor Project и дистрибутива операционной системы Debian Linux, правозащитные организации Electronic Frontier Foundation и Access Now, бывший системный администратор Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден; «Мемориал» признал его политзаключенным.

В Сети до сих пор продолжается кампания за освобождение Дмитрия #FreeBogatov, к которой присоединились многие международные правозащитные организации и простые пользователи интернета. Присоединяйтесь и вы, а также приходите на митинг 9 июля.

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