Facebook Aquila: эра «небесного интернета» всё ближе

Очередные испытания беспилотника Aquila, который в конце мая поднялся в воздух, где провёл один час и 46 минут, после чего совершил безаварийную посадку, стали первым полностью успешным испытанием этого проекта, который предназначен для раздачи широкополосного интернета в труднодоступных районах. Об этом недавно сообщил Facebook в своём блоге:

К испытаниям беспилотника Aquila принадлежащая Facebook команда разработчиков Connectivity Lab приступила летом 2015 года. Форма «летающее крыло» роднит его с бомбардировщиком Northrop B-2 Spirit. Правда, вместо боевой нагрузки он оснащён солнечными панелями и лазерной системой связи. Четыре года назад по инициативе Facebook был запущен проект Internet.org. В нём приняли участие Samsung, Qualcomm, Mediatek, Ericsson, Nokia и Opera. Ключевой идеей проекта указывается предоставление бесплатного доступа к базовым сервисам интернета всем жителям планеты. На момент подписания договора о сотрудничестве с Facebook около 4 млрд людей не имели доступа в интернет. Благодаря совместной работе с операторами мобильной связи и компенсации их услуг из доходов от рекламы беспроводное интернет-подключение в семнадцати странах получили около миллиарда пользователей, однако достаточно большое примерно 10% из оставшихся трёх миллиардов жителей находятся за пределами зоны покрытия сотовых сетей.

Устанавливать вышки в этих регионах неоправданно экономически, либо просто небезопасно, так как спорные территории постоянно переходят из рук в руки, а все наземные объекты могут быть уничтожены в ходе боевых действий или актов вандализма. Поэтому у руководства Facebook и возникла идея установить оборудование не на стационарные вышки, а на летающие точки доступа. Дрон, получивший название Aquila, является лишь одним из элементов арсенала экспериментальных методов Facebook по организации доступа в интернет. В их число также входят спутники, лазеры и сотовые точки доступа.

Первый в истории программы Aquila полет беспилотника состоялся в июне прошлого года. Изначально планировалось, что Aquila проведет в воздухе не более получаса, однако в ходе испытания специалисты не выявили никаких неполадок и продлили продолжительность первого полета до 96 минут. Беспилотник поднялся на высоту 655 метров. Первый полет аппарата завершился жесткой посадкой. При этом Aquila получил повреждение конструкции правой консоли крыла.

Повторные испытания проводились на полигоне «Юма» в Аризоне сразу после рассвета. После взлета на скорости в 43 километра в час беспилотник набрал высоту 914 метров со скоростью 0,9 метра в секунду. В полете была проверена работа всех бортовых систем аппарата. В целом испытания были признаны полностью успешными.

Беспилотник Aquila разрабатывается с широким применением композиционных материалов по схеме «летающего крыла». Размах крыла аппарата соответствует пассажирскому самолету Boeing 737 — 28 метров. При этом масса аппарата в несколько сотен раз меньше, чем у лайнера. Примерно половина массы беспилотника приходится на аккумуляторные батареи. Предполагается, что Aquila сможет находиться в воздухе до 90 дней и выполнять полеты на высоте от 18 до 27 тысяч метров.

В полноценной конфигурации с передающим оборудованием потребляемая мощность беспилотника составит около пяти тысяч ватт. Аккумуляторные батареи рассчитаны на обеспечение аппарата энергией на протяжении 14 часов. Один беспилотник с помощью радиорелейного передатчика сможет транслировать интернет на территорию площадью от 40 до 80 квадратных километров со скоростью более 30 гигабит в секунду. Сигнал будут принимать радиорелейные станции, которые затем уже будут передавать его конечным пользователям.

На прошлых испытаниях злую шутку с беспилотником сыграли ветры, но на этот раз единственным сюрпризом, но уже счастливым, стала скорость подъёма — 180 футов в минуту (примерно 55 м/мин), что почти в два раза превышает показатель прошлых испытаний. Команда создателей приписывает это многочисленным усовершенствованиям Aquila — особенно ещё более гладкой отделке. Внести эти изменения позволил опыт прошлого полёта.

Все необходимые контрольные точки самолёт пролетел с постоянной скоростью, направлением и высотой. Полученные во время полёта данные будут использованы для измерения устойчивости самолёта, его аэродинамических свойств. Также будет проведён анализ, который поможет «предсказать» использование беспилотником энергии и, таким образом, оптимизировать размеры аккумуляторов и солнечных батарей. В полёте также были использованы сотни датчиков, чтобы можно было понять, как форма Aquila реагирует на полёт в режиме реального времени. Посадка была совершена посредством заранее выработанных алгоритмов в назначенном месте.

«Излишне говорить, что вся команда была в восторге от таких результатов, — пишут участники проекта. — Подключение людей [к интернету] с помощью беспилотника на солнечных батареях — дерзкая цель, к которой пришлось проходить этапы сложнейшей подготовки и месяцы тяжёлой работы. В ближайшие месяцы мы займёмся анализом тех уроков, которые были получены во время второго полёта, чтобы продолжить продвижение программы Aquila, которая поможет сделать мир ближе с помощью подключения к интернету».

Напомним, этой весной амбициозный проект Илона Маска о раздаче интернета из космоса получил поддержку Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Гендиректор Tesla планирует запустить на околоземную орбиту более четырёх тысяч спутников — они обеспечат беспроводной спутниковый интернет в любой точке Земли со скоростью до 1 Гб в секунду и задержкой в 25-35 мс. Полностью реализовать свой проект Маск намерен к 2010 году.

В начале 2017 года стало известно, что американский холдинг Alphabet отказался от разработки беспилотных летательных аппаратов с солнечными панелями, с помощью которых в будущем планировалось раздавать интернет в труднодоступных районах Земли. В холдинге посчитали использование беспилотников для раздачи интернета нецелесообразным, решив, что для этих целей лучше подойдут стратостаты проекта Loon. Разработка интернет-беспилотника велась с 2014 года в рамках проекта Titan. Первый прототип аппарата показали в 2015 году. Он получил название Solara 50.

Европейский аэрокосмический гигант Airbus и компания Oneweb начали производство сети спутников. Сначала сеть будет состоять не менее чем из 600 спутников, затем их количество будет увеличено до 2000. Цель проекта состоит в обеспечении возможности пользоваться широкополосным соединением в любом уголке Земного шара.

Но у российских монополистов связи достаточно скептическое отношение к зарубежным проектам, предоставляющим глобальный доступ в интернет. Представитель компании «Ростелеком» Олег Жданов считает, что если выиграют зарубежные игроки, у России возникнут вопросы по поводу соблюдения суверенитета, поскольку «кто владеет информацией, тот владеет миром». По словам Жданова, реализация подобных проектов может создать трудности провайдерам из Российской Федерации, поскольку американцев, вероятно, не смогут заставить предоставлять силовикам из РФ весь трафик российских абонентов, как того требует «пакет Яровой». Также неясно, намерены ли зарубежные операторы блокировать сайты, где есть информация, запрещенная в России.

Остаётся надеяться, что уныние некоторых крупных российских операторов связи, а также спецслужб и апологетов цензурирования интернета вряд ли повлияет на альтруистические амбиции вышеперечисленных корпораций.

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