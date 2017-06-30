Telegram для борьбы с цензурой представил новый инструмент — «Свободу слова»

Мессенджер Telegram выпустил новую версию приложения для мобильных устройств (пока только для Android) — Telegram 4.1, который поддерживает платежи Android Pay, а также улучшенную выборку мультимедиа. Теперь фотографии и видео отображаются вместе при совместном использовании в меню вложений или в галерее.

Но, пожалуй, самой актуальной «фишкой» обновления стала «Свобода слова» (Free speech) — инструмент, который помогает бороться с цензурой. Настроить proxy-сервер можно в разделе Data and Storage (данные и хранилище).

«Мы верим в свободное и защищенное общение. Наша обязанность — предоставить технологии для защиты права пользователей на личную жизнь и свободу слова по всему миру», — заявляют разработчики.

Чтобы получить новую функцию, необходимо обновить установленное на вашем смартфоне приложение. Соответствующая версия Telegram уже доступна в магазине Google Play.

Напомним, буквально несколько дней назад Telegram мог быть внесён в реестр запрещённых на территории Российской Федерации ресурсов, так как глава Роскомнадзора Александр Жаров требовал у владельца мессенджера Павла Дурова зарегистрировать своё детище в реестре Организаторов распространения информации (ОРИ). Дуров отказывался идти на контакт с российскими властями, поскольку, по его словам, в принципы компании не входит предоставление данных о своих пользователях и раскрытие их переписки спецслужбам. Но после того, как Жаров «уточнил», что от Telegram всего лишь требуется «предоставить информацию о компании Telegram», Дуров посоветовал взять их на соответствующем сайте, где они выложены с самого старта мессенджера. Вскоре Telegram был внесён в реестр ОРИ, и хотя Дуров предупредил, что исполнять сомнительный закон 374-ФЗ («пакет Яровой») компания не намерена, стоит напомнить — нахождение в данном реестре накладывает на участника определённые обязательства, в частности — сбор всех метаданных о пользовательских действиях и взаимодействиях, все атрибуты переписок, звонков, взаимодействий с сервисами Telegram; хранить все эти метаданные в течении 6 месяцев; предоставлять эти метаданные российским компетентным органам по их запросам. Действие же «пакета Яровой» начинается лишь с 1 июля следующего года.

Действительно ли Павел Дуров отказывается сотрудничать с российскими властями, всего лишь пытаясь выиграть время перед тем, как найти инструменты против блокировки Telegram на территории России, сказать весьма сложно. В каком-то смысле новое обновление можно считать таким шагом, поскольку наличие подобных инструментов делает блокировку бессмысленной.

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