Консультация с врачами под присмотром ФСБ

В ходе очередного мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) РосКомСвобода обнаружила портал telemed.help, посредством которого, согласно описанию, можно провести видео-консультации с врачом в режиме реального времени, причём загрузка, хранение и передача медицинских документов врачу происходит автоматически. Речь идёт о достаточно молодом и модном направлении «телемедицина», и это первый подобный сервис, внесённый реестр ОРИ.

reestr.rublacklist.net/distributor/108970

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«Мы предлагаем нашим пациентам платформу для быстрой и качественной видео консультации с квалифицированными врачами со всей России. Хранение всех данных о здоровье себя и своей семьи в одном приложении. Получение «второго мнения» от ведущих врачей. Удобная система оплаты и записи на очный прием к врачу», — говорится на сайте telemed.help, сервис которого имеет также приложения в App Store и Google Play

Домен telemed.help был зарегистрирован в RU-CENTER 24 июля 2016 года Обществом с ограниченной ответственностью «Телемед Хелп» (Москва).

В разделе «Конфиденциальность информации» владельцами инфоплатформы сказано о гарантиях защиты личных данных, хранящихся на сервисе Telemed.Help, согласно закону РФ «О персональных данных». В числе лиц, имеющих доступ к персональной информации, указаны врачи и медучреждения, с которыми пользователь вступил в отношения (речь идёт о ФИО, дате рождения, данных об обращениях за врачебной помощью и медицинскими услугами), а также врачи и медучреждения, которым пользователь дал разрешение доступа, и только в том режиме, который указан самим пользователем.

И здесь возникает интересный казус. Кроме того, что медработник обязан соблюдать врачебную тайну, а политика конфиденциальности этого портала говорит о надёжности сохранения пользовательских данных, само по себе внесение интернет-ресурса в реестр ОРИ в каком-то смысле отрицает вышеперечисленные обязательства.

Напомним, согласно федеральному закону 97-ФЗ «о блогерах и организаторах распространения информации», участник реестра ОРИ обязан:

Собирать все метаданные о пользовательских действиях и взаимодействиях, включая все атрибуты переписок, звонков, взаимодействий с сервисами организатора распространения информации;

Хранить собранные метаданные в течение полугода;

Предоставлять вышеуказанные метаданные российским силовикам по первому их запросу.

С 1 июля 2018 года, т.е. момента официального вступления в силу 374-ФЗ («пакета Яровой») в обязанности ОРИ прибавятся:

Хранение информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий;

Хранение текстовых сообщений пользователей сети «Интернет», голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки;

Предоставлять вышеперечисленные данные российским компетентным органам;

«При использовании для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» дополнительного кодирования электронных сообщений и (или) при предоставлении пользователям сети «Интернет» возможности дополнительного кодирования электронных сообщений представлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

Так что, уважаемые пациенты, вашими обращениями к врачам через данный сервис будут теперь делиться с ФСБ и другими компетентными органами.

Напомним, одним из апологетов введения закона о телемедицине в России является советник Президента РФ Владимира Путина интернет-бизнесмен Герман Клименко. Сам закон Госдумой ещё не рассматривался, но уже был внесён в парламент Правительством России в середине мая этого года за номером № 174692-7.

Совет Госдумы рекомендовал назначить рассмотрение законопроекта на 14 июня 2017 года (проект не рассматривался), а также «Направить данный проект федерального закона и материалы к нему Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации». На этом дальнейшее движение документа по Госдуме приостановилось. Ну ещё бы! У депутатов так много дел:

— запретить «зеркала» (уже сделано),

— запретить анонимайзеры и VPN (прошло первое чтение),

— приручить мессенджеры (рассмотрен в первом чтении),

— зарегулировать товарные агрегаторы (рассмотрен в первом чтении).

На полпути к Госдуме ещё и законопроект о запрете сервисам онлайн-такси хранить данные за рубежом. Документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Работы непочатый край, телемедицина подождёт, но вот данные пользователей медицинских порталов уже стали собирать и передавать по запросу сецслужб.

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