ФНС получила право нарушать закон, но раньше это право получила прокуратура

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила возможность блокировать анонимайзеры. Такое право дал ведомству совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. Юристы считают соответствующий пункт приказа незаконным, но пока он не будет обжалован, ведомства могут работать по описанным в документе процедурам. При этом законопроект, запрещающий работу в России анонимайзеров, не фильтрующих сайты из черного списка», прошел еще только первое чтение в Госдуме.

Напомним, ранее, и тоже с нарушением закона, сайты-анонимайзеры, а также информацию о средствах обхода блокировок могли блокировать только региональные прокуратуры. В частности, весной 2015 года заблокированной оказалась страничка РосКомСвободы, где рассказывается о том, как можно заходить на сайты с ограниченными на территории России доступом. Сейчас юристы организации пытаются оспорить в судах эту блокировку.

Весь прошлый год мы мониторили реестр заблокированных на территории РФ сайтов, и заметили, что блокировки анонимайзеров региональными прокурорами происходили с завидным постоянством. Формулировки, использовавшиеся служителями закона, как две капли воды похожи на внесённые в приказ о новых полномочиях ФНС: «Прокуратурой N-ого района города Y в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены сайты — анонимайзеры, которые обеспечивают доступ пользователей к запрещенной информации», только в случае к налоговиками право на блокировку описано так:

«Наличие на странице сайта в сети Интернет информации и (или) программ для электронных вычислительных машин, позволяющих получить доступ к сайту в сети Интернет, страницы сайта в сети Интернет, на которых размещена запрещенная информация, соответствующая критериям 4.1.1–4.1.6 настоящих Критериев».

.

В пунктах 4.1.1–4.1.6 описываются критерии блокировки интернет-казино. Но сегодня в интернете нет анонимайзеров, специально предназначенных только для доступа к заблокированным в России интернет-казино. Анонимайзеры — это универсальный инструмент, они позволяют получить доступ к любому заблокированному сайту. Фактически ФНС должна будет блокировать любые VPN-сервисы и анонимайзеры. Как раньше это делали региональные прокуратуры.

Новый приказ устанавливает критерии для принятия решения о блокировке тех или иных сайтов с запрещенным контентом, он подготовлен взамен нормы, действовавшей с 2013 года. В нем были обозначены расширенные формулировки критериев информации, подлежащей внесению в Реестр запрещенных сайтов. РосКомСвобода тогда обратила внимание на последний пункт документа, который носил одну из ключевых ролей в документе, поскольку влиял на принятие решения о внесении в реестр того или иного ресурса:

«5. Критерии оценки информации, распространяемой посредством сети «Интернет» […] необходимые для принятия решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр.

5.4. Наличие описания запрещенной информации, а также доменного имени, указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет» и (или) сетевого адреса (сетевых адресов), позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

.

То есть если какой-либо интернет-ресурс разместит у себя ссылку или указатель страницы без ссылки или наименование домена или IP-адрес, которые запрещены в России (включены в Реестр, заблокированы по решению суда и т.п.), то он также может быть включен в «черные списки сайтов» и заблокирован провайдерами на территории России. Это давало право заблокировать интернет-сайт не за то, что он несёт в себе некую запрещённую информацию, а, например, за упоминание, указание, исследование, мониторинг тех или иных действий государства в этой сфере. К примеру, РосКомСвободу могли заблокировать за публикацию данных из реестра заблокированных на территории России сайтов, но, видимо, резонанс, вызванный в Сети, а также полемика с тогдашним представителем Роскомнадзора Максимом Ксензовым не позволила в полной мере воплотить в жизнь этот репрессивный и регрессивный даже для наших дней документ.

Замдиректора Координационного центра национального домена сети Интернет Сергей Копылов уверен, что выпущенный приказ в части наделения ФНС возможностью блокировать анонимайзеры — незаконен. Ведь Госдума еще не приняла законопроект о запрете тех анонимайзеров, которые дают возможность попасть на заблокированные сайты.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова отметила, что пункт 4.1.7 приказа предписывает блокировать сайт за то, что он дает возможность поиграть в казино.

«Наказывают не за нарушение, а за гипотетическую возможность совершить нарушение. По такой логике можно судить человека за убийство, если у него на кухне есть ножи. При этом сами ножи не запрещены», — отметила Ирина Левова.

В пресс-службе МВД сообщили, что пункт 4.1.7 нового приказа относится к компетенции ФНС и Роскомнадзора. В Роскомнадзоре не смогли оперативно прокомментировать это положение приказа. ФНС и Роспотребнадзор не ответили на запросы.

РосКомСвобода также считает этот приказ незаконным и антиконституционным, равно как и проталкиваемый ФСБ и медиалоббистами в парламенте законопроект о запрете средств обхода блокировок — таких, как VPN, анонимайзеры и proxy. Тем более, что законотворцы и их коллеги из силовых ведомств, возжелавшие зацерзурировать Рунет до состояния полусмерти, сами преспокойно пользуются и будут пользоваться анонимайзерами и другими средствами обхода блокировок.

В связи с этим хочется вспомнить курьёзную историю, случившуюся с «отцом китайского фаервола» Фан Биньсинем во время выступления перед студентами Харбинского политехнического университета с лекцией об интернет-цензуре в различных странах, включая Южную Корею. Во время одной из интерактивных демонстраций ему необходимо было зайти на какой-то южнокорейский сайт. Ресурс оказался заблокированным внутри Китая (блокировался ресурс при помощи того самого „Великого файервола“), но в рамках выступления сайт показать было нужно. И Фан Биньсин решил вопрос по-простому. Он решил использовать VPN, чтобы обойти защиту собственной системы. Насколько можно понять, речь идет о VPN сервисе Tianhe. Ситуация получилась весьма неловкой, и Биньсин предпочел уйти сразу после выступления, не дожидаясь сессии «вопрос-ответ». Видимо, подобные «приседания в лужу» не пугают российских апологетов цензуры. Может быть, они считают, что хуже, чем недавний конфуз с блокировкой системы «Ревизор» и судорожным составлением «белых списков», а потом их отменой, уже ничего не будет. Как показывает практика, чем больше регулирования, тем больше потом в системе получается сбоев. Не нужно быть Вангой, чтоб понимать — к хорошему это не приведёт.

.



.

Читайте также:

Анонимайзер как враг прокурора

🔓

Критерии мыслепреступления. Межведомственный приказ

🔓

Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничениях в работе VPN и поисковиков

🔓

ФСБ торопит депутатов лишить Рунет анонимности и взять под контроль мессенджеры

🔓

Заседание комитета Госдумы по анонимайзерам: игры в плюрализм

.