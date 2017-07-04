Внедрение «пакета Яровой» могут отложить на пять лет

О том, что комиссия вчера рассмотрела проект положительного отзыва на законопроект сенатора Белякова и депутата Шеина, который предполагает перенос вступления в силу федерального закона 374-ФЗ, рассказал источник, близкий к комиссии, и подтвердил участник заседания. Замечание к проекту высказал представитель ФСБ, авторам документа дано время на его доработку, сообщил один из собеседников. Какие именно замечания к проекту высказала ФСБ, источник не уточнил. Решения о переносе комиссия в понедельник не приняла, отзыв правительства еще будет обсуждаться, заявили близкий к комиссии источник и человек, знакомый с одним из участников совещания. То, что отзыв нужно доработать, на практике означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях, объясняет последний. Возможно поэтапное вступление закона в силу с 1 июля 2018 г., поэтому законопроект требует уточнения, говорится в проекте отзыва.

Ответа от комиссии Беляков вчера вечером еще не получил. На подготовку к исполнению закона у операторов остается год – поправки Яровой и Озерова вступят в силу 1 июля 2018 г. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны в течение шести месяцев хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Вскоре после подписания закона президентом России Владимиром Путиным, 19 июля прошлого года, Беляков и Шеин предложили отсрочить его вступление в силу на пять лет.

Учитывая размер капитальных затрат на исполнение закона, переходный период на подготовку авторы законопроекта сочли слишком коротким. Авторы документа опирались на открытое письмо операторов связи («Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele2), которые оценили затраты на хранение в 2,2 трлн руб. Расходы могли обернуться повышением тарифов на связь – операторам нужно компенсировать вложения, пишут Беляков и Шеин в пояснительной записке к законопроекту. В течение нескольких лет операторов ждут убытки, которые обернутся потерями бюджета и остановят развитие отрасли. Помимо затрат исполнение закона сопровождается техническими сложностями по созданию инфраструктуры связи, аналогов которой пока нет нигде. Хотя закон мог бы стимулировать отечественную промышленность, сейчас нет необходимых мощностей и производителей и короткий переходный период может повлечь размещение столь масштабного заказа на зарубежных площадках, писали Беляков и Шеин летом прошлого года. Это противоречит поручению президента предусмотреть хранение данных на российском оборудовании и софте.

Согласно подсчётам ФСБ, которая почему-то традиционно против любых смягчающих введение 374-ФЗ мер, за выполнение требований этого сомнительного закона операторам и провайдерам придётся выложить порядка 4,5 триллионов рублей (некоторые эксперты называли сумму в 10 трлн, которая также не станет пределом всех понесённых расходов). Минкомсвязь предлагает начать с меньшего объёма хранения данных, и, по словам главы ведомства — Николая Никифорова, «этапность внедрения будет определяться какими-то подзаконными актами, скорее всего совместными приказами». Летом этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал сроки исполнения «пакета Яровой» о хранении данных «нереальными», также допустив, что сроки вступления в силу положений 374-ФЗ могут быть продлены. По его словам, поправки, регламентирующие сроки и объемы хранения информации, могут быть готовы в июле.

Законопроект № 1129775-6 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»», вносящий поправки в 374-ФЗ, предлагает «слова «с 1 июля 2018 года» заменить словами «с 1 июля 2023 года»».

Инициатива Шеина и Белякова уже прошла рассмотрение ряда комитетов и управлений Госдумы, найдя во многих из них поддержку. Положительный отзыв также был получен от Госсовета республики Татарстан и парламента Кабардино-Балкарской республики.

Сам сенатор Беляков узнал о поддержке своей инициативы Правительством из прессы, заявив в своём Facebook:

«Хорошие новости.

Правительство, если верить, газете «Ведомости», поддержит мой законопроект о 5 летней отсрочке вступления в силу так называемого «пакета Яровой»».

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В начале мая стало известно, что производитель систем для оперативно-розыскных мероприятий «Норси-транс» готовит пилотный проект по тестированию оборудования, необходимого для исполнения закона Яровой. Тестирование начнется с одним из операторов мобильной связи. Напомним, весной этого года против тестирования выступает ФСБ, а комитет Госдумы по безопасности выступил против отсрочки внедрения скандального закона.

Минкомсвязь разработало проекты подзаконных актов с параметрами хранения, но документы пока не утверждены. Подготовленные проекты подзаконных актов не только не облегчили положение операторов, а, наоборот, подтвердили худшие опасения по оценке стоимости реализации, говорит директор «Мегафона» по связям с госорганами Дмитрий Петров. По его мнению, перенос срока вступления закона в силу позволит лучше подготовить механизм его реализации. В том числе позволит и проработать использование отечественного оборудования, полагает он. «Вымпелком» пока не имеет представления о способах и средствах реализации требований закона и не может протестировать технические решения, рассказывает представитель оператора Анна Айбашева. Очевидно, что оставшегося до вступления закона в силу времени недостаточно, и «Вымпелком» поддерживает предложения по переносу вступления закона в силу, заявила она.

Представители МТС и Tele2 отказались от комментариев. Представители ФСБ, пресс-служба премьер-министра и представитель Минкомсвязи также на запросы журналистов пока не ответили.

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