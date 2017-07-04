Wikimedia: Пришло время защитить общественное достояние в интернете!

Огромная часть контента в Википедии, на Викискладе и других проектах Wikimedia находится в свободном доступе, поскольку этот контент признан общественным достоянием. Общественное достояние является важным элементом свободного знания, творчества и инноваций, а также незаменимым противовесом исключительному праву на интеллектуальную собственность. Пользуясь дарами общемировой культуры и используя информацию, отнесённую в разряд общественного достояния, мы создаём новые работы, делимся полезной информацией, приобретаем полезные знания. Общественное достояние является важным элементом свободного знания, творчества и инноваций, а также незаменимым противовесом исключительным правам на интеллектуальную собственность. Тем не менее, в отличие от исключительных прав, оно не защищено должным образом.

Жизнь после смерти: Когда истекает срок действия авторских прав

По истечении срока действия авторских прав (в большинстве стран мира — не ранее 50 или 70 лет после смерти автора), работы становятся общественным достоянием, после чего ими можно будет свободно делиться, и, соответственно, включать в проекты Wikimedia. Нынешняя продолжительность авторского права позволяет начать использование таких работ в статусе общественного достояния порой только через сто и более лет с момента их создания. Викимедиа выступает за уменьшение срока действия авторского права, чтобы как можно более широкий круг пользователей получил возможность быстрее воспользоваться результатами ставших общественным достоянием работ. Общественное достояние — это та часть общемирового наследия, которая не принадлежит частным лицам, является бесплатным контентом для всех тех, кто хотел бы им воспользоваться с пользой для себя. Одна из проблем, стоящих сегодня перед нашим обществом, заключается в сохранении нашего культурного наследия и предоставлении его в цифровых форматах, которые могут быть доступны всему миру. Чтобы оцифровать работы, Викимедия фотографирует произведения искусства и документы, сканирует книги и загружает полученные файлы в базу Wikimedia project, часто в сотрудничестве с организациями культурного наследия (или GLAM). Эти усилия приносят пользу всем нам, позволяя каждому получить доступ к работам, ставшими культурным наследием, — особенно тем, кто не может лично прийти в отделения GLAM.

До конца срока: лазейки, позволяющие продлить срок действия авторских прав

Однако в последнее время процесс оцифровки произведений, находящихся в общественном достоянии, с целью сделать их доступными для всех, вызвал некоторые разногласия. В то время как одни музеи применяют новые технологии, делая свои коллекции более доступными и доступными для широкой аудитории, другие беспокоятся о том, чтобы фотографии произведений общественного достояния из их коллекций не были доступны в Интернете. В Германии, например, музеи Рейсса-Энгельхорна подали в суд на фонд Викимедиа и Wikimedia Deutschland за использование изображений культурных артефактов и картин. Недавно суд решил, что даже личные изображения этих произведений, сделанные фотографом, будут посягать на собственность музеев. Аналогичным образом, в Норвегии и Германии некоторые учреждения пытались расширить контроль над использованием изображений предметов в своих коллекциях с помощью товарных знаков. А в Испании авторское право устанавливает 25 лет исключительных прав на определенные виды просто репродукций произведений.

Вышеперечисленные случаи вкупе с национальными законами [об авторском праве] заставляют поднимать серьезные вопросы о соблюдении баланса между исключительным правом и общественным достоянием, а также о доступе к культуре и знаниям. Каким образом общество выиграет от произведений, находящихся в общественном достоянии в будущем, если другие исключительные права угрожают подобной «реприватизацией»? Как общественное достояние сможет обрести широкий доступ, принося пользу каждому, если эксклюзивные права сохраняются и продлеваются? Как мы можем гарантировать, что право на доступ к культуре и знаниям будут поощряться, и предоставление доступа к ценному контенту в интернете будет осуществляться согласно ранее данным обещаниям?

Мы должны защищать общественные интересы

Крайне важно, чтобы будущие поколения могли наслаждаться действующим общественным достоянием. Поэтому закон не должен предоставлять новые исключительные права на репродукции и цифровые копии произведений, находящихся в общественном достоянии. Европейские законодатели в настоящее время обсуждают реформу авторского права для ЕС, и теперь у них есть возможность защитить общественное достояние от корыстных интересов, которые угрожают приватизировать культуру и знания. Мы призываем их принять правила, гарантирующие свободу общественного достояния. Сохранение наших культурных и научных знаний в эпоху цифровых технологий является монументальной задачей для общества, но при этом не должно подрываться право каждого человека участвовать в использовании, изучении и приумножении культуры и знаний. Общественное достояние и исключительные права — это две стороны одного и того же уравнения. Мы уже защитили исключительные права, настало время сбалансировать уравнение, защитив общественное достояние!

Ян Герлах, руководитель государственной политики фонда Wikimedia

Димитр Димитров, руководитель «Группы продвижения свободных знаний в ЕС».

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