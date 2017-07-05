Таможня разрешила «поштучный» ввоз Xiaomi в Россию через китайские интернет-магазины

После того, как в интернете и СМИ возник резонанс, вызванный запретом на заказ смартфонов Xiaomi, если сделка шла не через официального представителя фирмы — «Смарт Оранж», ФТС провела совещание с крупнейшим китайским интернет-магазином AliExpress, о чём журналистов уведомила пресс-служба ведомства:

«В связи с многочисленными случаями выявления таможенными органами контрафактных телефонов марки Xiaomi правообладателем было инициировано проведение совещания с представителями китайского интернет-магазина, после которого в адрес таможенной службы поступило официальное обращение правообладателя, разрешающее штучный ввоз в МПО (международных почтовых отправлениях) товаров в адрес физических лиц из данного интернет-магазина».

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Согласно реестру объектов интеллектуальной собственности, правообладателем бренда телефонов Xiaomi в России является Beijing Xiaomi Technology, доверенными лицами — RDC, «Смарт Оранж» (подразделение RDC), сама Beijing Xiaomi Technology, а также компании «Консул» и «Микстех». В конце апреля 2017 года РосКомСвобода рассказала об обращении гражданина с жалобой на возврат заказанного через AliExpress телефона Xiaomi. По словам замглавы ФТС Татьяны Голендеевой, «…эта проблема была характерна для Урала и Поволжья».

Таможня заявляет, что запреты и ограничение, «в том числе и к товарам, перемещаемым в МПО» применялись исходя из положениий Всемирной почтовой конвенции, которые запрещают отправлять по почте любой контрафакт и пиратскую продукцию. Определение того, является ли товар контрафактным или нет, возложено на правообладателей объектов интеллектуальной собственности, включенных в соответствующий реестр. Если правообладатель (или его представитель) заявляет в таможню о признаках контрафактности продукции, которая идет не через его канал продаж, то таможенники обязаны вернуть посылку отправителю.

Подобные ситуации возникали, впрочем, не только в России. С конца апреля граждане Украины, покупавшие гаджеты напрямую из Китая, стали жаловаться на то, что к ним не доходят некоторые посылки с техникой, и схема непропуска некоторых смартфонов через тамошнюю таможню напоминала российскую, как 2 капли воды. Поначалу проблемы с доставкой касались также марки Xiaomi, затем Meizu (в России — в основном Xiaomi, Sony, реже BlackBerry, Chuwi и некоторых других компаний).

В мае этого года в RDC Group поясняли, что официальными каналами продаж смартфонов Xiaomi являются магазины RDC Group, интернет-магазин Xiaomi, салоны операторов связи и ведущие ритейлеры. AliExpress является дополнительным каналом продаж, указали в Xiaomi.

«Мы работаем с AliExpress, и некоторые продавцы осуществляют доставку по России. Это дополнительный канал продаж наряду с уже существующими. Мы рекомендуем нашим фанатам приобретать продукцию Xiaomi только через официальные каналы продажи нашего партнера — RDC Group», — сказали в Xiaomi.

В связи с этой ситуацией возникает ощущение, что компания Xiaomi, опираясь на законодательство России и некоторых других стран, решила выработать какую-то хитрую схему реализации своей продукции, но в итоге перехитрила саму себя, фактически парализовав продажу и доставку полюбившихся россиянам смартфонов. А законодательство в области правообладания в очередной раз продемонстрировало наличие очевидных брешей, из-за которых больше всего страдает потребитель, поэтому приходится решать возникающие проблемы «в ручном режиме».

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