Депутаты одобрили в I чтении законопроект о штрафах для мессенджеров

Госдума большинством голосов одобрила в первом чтении законопроект Законопроект № 184271-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет», обеспечивающим предоставление информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями)», которым вводятся штрафы для мессенджеров за «Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет», обеспечивающим предоставление информационно- коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями».





Законопроект депутатов Государственной Думы М.А.Мукабеновой, О.А.Николаева, А.А.Ющенко, О.М.Казаковой, А.Г.Эмиргамзаева, И.М.Гусевой, З.Я.Рахматуллиной и З.Д.Геккиева вводит административную ответственность для владельцев мессенджеров, которые откажутся исполнять нормы законопроекта № 184222-7, устанавливающего для мессенджеров перечень обязанностей, среди которых обслуживание исключительно идентифицированных в установленном Правительством РФ порядке пользователей, обеспечение возможности отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, а также обеспечение конфиденциальности передаваемых сообщений. Поскольку в большинстве мессенджеров все вышеперечисленные функции, кроме обязательной идентификации пользователей на основании договора с оператором связи, уже есть, можно утверждать, что законопроект № 184222-7 в целом направлен на деанонимизацию пользователей, а также выдавливание из российского «цифрового поля» заграничных мессенджеров, которые вряд ли согласятся выполнять абсурдные требования данного законопроекта. Кроме этого, мессенджеры могут после принятия такого закона стать платными для россиян.

С докладами выступили одна из авторов законопроекта Марина Мукабенова и заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Александр Грибов (оба докладчика — из «Единой России»).

Мукабенова напомнила, что этот законопроект продолжает тему «закона о мессенджерах» в части установления административной отвественности за неисполнение организаторами мгновенных сообщений «установленных законом обязанностей».

Её содокладчик Грибов заверил, что представляемый им комитет концептуально поддерживает этот законопроект, но при этом озвучил ряд замечаний, среди которых — неясность формулировки «нарушение установленным законом обязанностей», поскольку непонятно — какие это собственно обязанности, в проекте закона таковых не указано. Также Грибов заметил, что накладываемые на мессенджеры обязанности разные по степени опасности для общества, поэтому ответственность за нарушение каждого из них должна быть разная. В части вопроса о рассмотрении дел уполномоченными государственными органами и судами депутат также предложил внести ясность. Все озвученные замечания, по мнению депутата и представляемого им комитета, можно доработать ко второму чтению.

Достаточно острый и актуальный вопрос задал Грибову представитель КПРФ Алексей Куринный. Депутат-коммунист сказал, что ему не понятно, как с технической точки зрения мессенджеры обязаны будут исполнять новый закон. Не получится ли, что штрафовать их будут за то, чего они чисто физически выполнить не в состоянии, особенно касаемо шифрования? Куринный напомнил, что этот вопрос уже обсуждался, но к единому мнению парламентарии так и не пришли. Грибов на это ответил в достаточно легкомысленной форме, что сейчас главное принять закон, а его реализацию можно увидеть уже на практике.

Напомним, принятый сегодня в первом чтении законопроект о штрафах — это составная часть «закона о деанонимизации пользователей мессенджеров». Депутаты предлагают наказывать непокорные мессенджеры следующим образом:

«…наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей».

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Ранее законопроект о штрафах в привычном уже для этого лета режиме «экспресс-одобрения» прошёл практически все необходимые комитеты и управления Госдумы, получив везде принципиальное согласие с его положениями и незначительными поправками в части «дифференциации админответственнности с учётом разной степени общественной опасности вышеперечисленных действий путём изменения размеров предлагаемых штрафов», уточнения некоторых определений, разграничения субъектов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях и т.п. Также законопроект был одобрен Парламентом Кабардино-Балкарской республики и Заксобранием Красноярского края.

Напомним, законопроект был разработан Медиа-коммуникационным союзом (МКС) ещё прошлым летом, затем переработан и внесён в Госдуму вышеперечисленными депутатами. Стоит заметить, что законопроект о деанонимизации мессенджеров стоит на особом контроле у силовиков, поскольку директор ФСБ Александр Бортников провёл с депутатами в конце июня этого года «правительственный час», где попросил их ускориться в принятии законов по регулированию мессенджепров и запрете VPN.

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