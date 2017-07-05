Прокуроры продолжают искать в библиотеках и учебных заведениях экстремизм

В регионах открыт «сезон охоты» на неотфильтрофанные точки доступа в интернет. На сей раз внимание прокуроров привлекли учебные заведения, библиотеки и другие учреждения, в которых несовершеннолетние могут увидеть в интернете что-то запрещённое и соответствующим образом пострадать.

Прокуратура города Березовского (Свердловская область) в конце июня 2017 года проверила исполнение законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и нравственному развитию, противодействии экстремистской деятельности и терроризму в деятельности государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр». Как сообщил сайт прокуратуры, «выявлено, что при наличии системы контентной фильтрации возможен свободный доступ пользователей компьютера, в том числе несовершеннолетних, на сайты, где содержится литература, включенная в Федеральный список экстремистских материалов». По представлению прокуратуры мировой суд наложило на учреждение социального обслуживания штраф в 20 тысяч рублей. Кроме того, прокуроры инициировали заключение учреждением допсоглашения с Ростелекомом на организацию проверки качества ранее установленного контент-фильтра.

Информационно-аналитический центр «Сова» считает, что программы контентной фильтрации, как правило, малоэффективны и персонал учреждений, работающих с несовершеннолетними, не должен нести за это ответственность.

В Кимовской библиотеке под Тулой в начале июля прокуратура обнаружила нарушение законодательства «о защите детей от информации, причиняющей вред их нравственному и духовному развитию». Установлено посетителям, «в том числе несовершеннолетним, предоставляется доступ к интернету без возрастных ограничений». По сведениям прокуроров, «контроль в этой сфере не осуществляется, программно-аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, не применяются». В адрес директора учреждения внесено представление с требованием установить контент-фильтр для защиты детей от информации, приносящей вред их здоровья и развитию. В настоящее время доступ к сети «Интернет» в библиотеке ограничен.

В начале июня этого года прокуратура Дубенского района города Тулы провела проверку исполнения законодательства о защите детей от вредной информации в интернете в местной школе, решив поискать со школьного компьютера сайты, на которых можно заказать алкоголь, в результате чего обнаружили, что соответствующие сайты в школе не блокируются. В Центральный районный суд Тулы было направлено исковое заявление к ПАО «Ростелеком», чтобы провайдер заблокировал указанные сайты.

«Заявление прокурора судом рассмотрено, удовлетворен. Доступ на сайты, на которых предоставлялась возможность приобрести алкоголь, в образовательном учреждении прекращен», – рассказали в пресс-службе прокуратуры. Видимо, в Туле это постоянная практика — совершать доставку алкоголя в учебные заведения по заказу несовершеннолетних.

В первой половине июня пять кировских школ наказали за вредную для детей информацию. Прокуратура Уржумского района провела проверку, направленную на защиту детей от распространения вредной информации. Той, что причинят вред их здоровью и развитию.

В прокуратуре сообщили, к вредной для детей информации относится:

побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью,

побуждающей к самоубийству,

побуждающей к употреблению сигарет, алкоголя,

побуждающей к занятиям проституцией и отрицанию семейных ценностей.

В ходе проверки в пяти школах Уржумского района были выявлены факты доступа на такие сайты. Прокуратура района потребовала от директоров пяти школ запретить доступ к интернет-ресурсам.

В тот же период лета прокуратурой Приуральского района Ямало-Ненецкого Автономного округа была проведена проверка соблюдения федерального законодательства, обеспечивающего защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию в МОУ Школа с. Белоярск. Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в помещении компьютерного класса образовательного учреждения имелся доступ к сайтам, на которых содержалась запрещенная к распространению информация, включенная в федеральный список экстремистских материалов. Кроме этого, не был ограничен доступ к интернет-сайту, на котором осуществлялась продажа наркотиков дистанционным способом.

Мировой судья судебного участка №4 г. Лабытнанги назначил юридическому лицу административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, прокуратурой района руководителю образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого доступ к запрещенной информации ограничен, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуроры Саратовской области в середине июня 2017 года отчиталась о направлении в суд 53 заявления об ограничении интернет-контента в школах (в Калининском районе в школе был доступ к сайтам с нецензурной лексикой), в Краснокуском районе выявлена недостаточная работа в сфере профилактики правонарушений школьников.

Центр «Сова» совершенно справедливо замечает, что фильтром контента, согласно российскому законодательству, должны заниматься операторы связи и провайдеры, поэтому удивительны претензии к учебным и другим заведениям, в которых прокуроры в стремлении «заработать палки» ищут компьютеры с доступом к запрещённому контенту. В свою очередь, РосКомСвобода продолжает настаивать на том, что политика блокировки запрещённых сайтов на уровне провайдеров и операторов связи и неконституционна, и бессмысленна. Фильтр опасного контента должен осуществляться самими учебными заведениями, а также родителями, если дело касается доступа в интернет из дома, причём решение — блокировать или нет, должно приниматься в семье, а не навязываться «сверху».

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