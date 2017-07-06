Лидер «Шалтай-Болтая» получил 2 года колонии

Мосгорсуд назначил наказание в виде двух лет колонии лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву, который пошел на сделку со следствием, признав вину в незаконном доступе к компьютерной информации.

«Признать подсудимого виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Назначить Аникееву наказание в виде двух лет колонии общего режима», — говорится в приговоре судьи.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что на значительную часть материалов наложен гриф «секретно». Многие тома дела составляет переписка по электронной почте чиновников, похищенная участниками «Шалтая-Болтая», в которой содержатся документы, не только имеющие гриф «секретно», но и представляющие гостайну. Дело рассматривалось спецчастью Мосгорсуда в закрытом режиме.

По версии следствия, лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев (Льюис) и его «правая рука» Константин Тепляков, получив адреса личных ящиков чиновников и бизнесменов, поручали различным хакерам их взломы. Им удалось вскрыть ящики топ-менеджера «Сбербанка» Евгения Кислякова, телеведущего Дмитрия Киселева, замначальника управления по внутренней политике администрации президента Тимура Прокопенко, пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой и секретаря бизнесмена Магомеда Магомедова и помощника президента Андрея Белоусова.

Арестован «Льюис» был в ноябре 2016 года, затем последовали аресты Теплякова и Александра Филиппова, а в конце прошлого года правоохранителями были задержаны руководитель центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

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