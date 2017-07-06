Генпрокуратура запретила аналитический портал «Русская фабула»

Как уже стало известно, Генпрокуратура сегодня внесла в реестр запрещённых сайтов целый список порталов, которые отнесла к «ресурсам националистического толка», где в компании со «Спутником и Погромом», «Русским сектором», «Правым взглядом» шла небольшая приписка «и другие». В ходе мониторинга реестра мы обнаружили, что в список «и других» вошёл сайт «Русской фабулы» (РуФабулы):
reestr.rublacklist.net/rec/191598/
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Администрация РуФабулы уже в курсе того, что её портал внесён в реестр запрещённых сайтов, о чём сообщила в своём канале Telegram и твиттере:
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты «националистического толка» https://t.co/ag1toGr0Rn
— Русская Фабула (@rufabula) July 6, 2017
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Своей миссией издание «Русская Фабула» считает «либеральное и демократическое просвещение, сопротивление пропаганде авторитарных и замаскированных под демократические ценности».
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Вместе с РуФабулой Генпрокуратура сегодня решила запретить сайты организаций правого и крайне правого толка:
Между тем, Егор Просвирнин, которого считают основателем «Спутника и погрома», назвал блокировку «своеобразным признанием успеха» ресурса. Просвирнин утверждает, что в последние месяцы сайт неоднократно заявлял о стабильном росте посещаемости.
Ко всем вышеозначенным сайтам провайдеры уже начали ограничивать доступ.
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