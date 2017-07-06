Генпрокуратура запретила аналитический портал «Русская фабула»

Как уже стало известно, Генпрокуратура сегодня внесла в реестр запрещённых сайтов целый список порталов, которые отнесла к «ресурсам националистического толка», где в компании со «Спутником и Погромом», «Русским сектором», «Правым взглядом» шла небольшая приписка «и другие». В ходе мониторинга реестра мы обнаружили, что в список «и других» вошёл сайт «Русской фабулы» (РуФабулы):

reestr.rublacklist.net/rec/191598/

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Администрация РуФабулы уже в курсе того, что её портал внесён в реестр запрещённых сайтов, о чём сообщила в своём канале Telegram и твиттере:

Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты «националистического толка» https://t.co/ag1toGr0Rn — Русская Фабула (@rufabula) July 6, 2017

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Своей миссией издание «Русская Фабула» считает «либеральное и демократическое просвещение, сопротивление пропаганде авторитарных и замаскированных под демократические ценности».

Мы освещаем события с точки зрения свободы, прогресса, секуляризма и равноправия. Мы не полагаемся на «духовные скрепы», «фундаментальные истины», «цензуру ради политкорректности», «непогрешимость родины» и прочие атрибуты идеологического контроля широких масс. Наша аудитория — самодостаточные люди с активной политической и социальной позицией. Мы публикуем аналитику, мнения, прогнозы, полезные хаки и актуальные новости.

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Вместе с РуФабулой Генпрокуратура сегодня решила запретить сайты организаций правого и крайне правого толка:

Комитет «Нация и Свобода» reestr.rublacklist.net/rec/191595,

также под блокировку попал ЖЖ этой организации reestr.rublacklist.net/rec/191594;

также под блокировку попал ЖЖ этой организации reestr.rublacklist.net/rec/191594; rusnsn.info reestr.rublacklist.net/rec/191601

и соответствующий ЖЖ reestr.rublacklist.net/rec/191597;

и соответствующий ЖЖ reestr.rublacklist.net/rec/191597; АртПолитИнфо reestr.rublacklist.net/rec/191593.

Между тем, Егор Просвирнин, которого считают основателем «Спутника и погрома», назвал блокировку «своеобразным признанием успеха» ресурса. Просвирнин утверждает, что в последние месяцы сайт неоднократно заявлял о стабильном росте посещаемости.

Ко всем вышеозначенным сайтам провайдеры уже начали ограничивать доступ.

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