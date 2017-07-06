Минкомсвязь отрегулирует «государственные облака»

Минкомсвязь выложило на общественное обсуждение законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Законопроект должен устранить проблему «недостаточного нормативного регулирования использования услуг облачных вычислений в деятельности органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, органами местного самоуправления», а также «регулирования использования инфраструктуры электронного правительства и возможности внебюджетного финансирования развития и эксплуатации такой инфраструктуры».

Целью законопроекта является регулирование использования услуг облачных вычислений в деятельности органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, органами местного самоуправления, а также «повышение уровня безопасности и устойчивости работы информационных систем органов государственной власти» и «регулирование использования инфраструктуры электронного правительства и возможности внебюджетного финансирования развития и эксплуатации такой инфраструктуры». По мнению авторов документа, в данный момент отсутствует единый подход регулирования при создании государственных информационных систем.

Разработанный Минкомсвязью законопроект вводит определение «облачных технологий» как «информационных технологий, включающих, в том числе государственную инфраструктуру облачных вычислений, обеспечивающих дистанционную обработку данных более чем одной информационной системы». Также даётся определение «государственной инфраструктуре облачных вычислений» — это «совокупность технических средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) платформ для разработки, развертывания, функционирования и поддержки специализированного программного обеспечения, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих выполнение облачных вычислений». Также законопроект регламентирует взаимодействие между федеральными, местными органами власти, а также государственными внебюджетными фондами в обеспечении функционирования информационных систем, операторами которых они являются, с использованием единой инфраструктуры электронного правительства.

Документ даёт описание «Единой инфраструктуры электронного правительства», его функций, а также его составных частей, куда входят: инфраструктура, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем; техническая инфраструктура с центрами обработки данных, информационно-теленоммуникационной сетью органов госвласти и т.п.; государственная инфраструктура облачных вычислений; федеральная государственная информационная система, обеспечивающая комплексный мониторинг функционирования единой инфраструктуры электронного правительства и её взаимодействия с иными подключёнными к ней информационными системами; федеральная государственная информационная система, «которую вправе определить Правительство Российской Федерации».

В целях обеспечения функционирования и развития единой инфраструктуры электронного правительства Правительство РФ обязано утвердить ряд правовых актов, которые описывают положения о единой инфраструктуре электронного правительства, случаи, при которых осуществляется переход на использование единой инфраструктуры электронного правительства, и план-график перехода на использование единой инфраструктуры электронного правительства, и другие правовые акты, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Также в документе обозначены обязанности поставщика услуг инфраструктуры, который обязан обеспечить: постоянное функционирование государственной инфраструктуры облачных вычислений в целях обеспечения доступности информации, переданной в государственную инфраструктуру облачных вычислений; возможность обработки указанной выше информации и ее защиту в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Поставщик услуг инфраструктуры или поставщик программных услуг не может являться обладателем информации, созданной пользователями соответствующих услуг в государственной инфраструктуре облачных вычислений и (или) переданной пользователями в нее. Также он не может являться обладателем прав на программы для электронных вычислительных машин, созданных пользователями соответствующих услуг при использовании ими государственной инфраструктуры облачных вычислений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Предполагается, что закон вступит в силу спустя триста дней после его официального опубликования.

Законопроект доступен для публичного обсуждения до 2 августа 2017 года, и в данный момент вы имеете возможность высказать свои пожелания к этому документу.

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