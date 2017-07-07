Госдума приняла во II чтении законопроект «О безопасности критической информационной инфраструктуры»

Депутаты Государственной Думы одобрили во втором чтении проект федерального закона № 47571-7 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», автором которого выступило Правительство РФ. Документ устанавливает организационные и правовые основы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении нее компьютерных атак, основные принципы государственного регулирования в указанной сфере, определяет полномочия органов государственной власти РФ, а также устанавливает основные определения, принципы, касающиеся работы информационной инфраструктуры. Также законопроект определяет полномочия органов государственной власти в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.





Перед голосованием с соответствующим докладом по законопроекту выступил глава комитета ГД по инфополитике Леонид Левин. В своём докладе Левин сообщил, что к законопроекту поступило 27 поправок, 18 из которых было рекомендовано к принятию. Законопроект разрабатывался пять месяцев, и по словам главы комитета по инфополитике, в поправках были учтены мнения отрасли, органов госвласти и правового управления Госдумы. Законопроект в итоге был принят парламентариями с учётом поправок единогласно.

Документ распределяет объекты критической информационной инфраструктуры на категории по социальной, политической, экономической, экономической значимости, а также «значимости для обеспечения обороноспособности, безопасности государства и правопорядка». Каждый объект критической информационной инфраструктуры подлежит категорированию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации показателями критериев категорирования и их значениями, а также порядком категорирования, — говорится в документе.

По мнению авторов законопроекта, «нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре может привести к катастрофическим последствиям, а учитывая, что она является связующим звеном между другими секторами национальной инфраструктуры, неизбежно нанесет ущерб и этим секторам». Среди опасностей, которыми может быть подвержена критическая информационная структура страны перечислены компьютерные атаки, вредоносные программы, «при этом равную опасность могут представлять атаки, совершаемые впреступных, террористических и разведывательных целях со стороны отдельных лиц, сообществ, иностранных специальных служб и организаций».

«При развитии событий по наихудшему сценарию компьютерная атака способна полностью парализовать критическую информационную инфраструктуру государства и вызвать социальную, финансовую и/или экологическую катастрофу», — утверждают авторы документа.

В разделе «Финансовое обоснование» сказано, что принятие данного федерального закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлечет финансовых обязательств государства. Ранее законопроект прошёл согласование во всех необходимых комитетах и управлениях Госдумы.

Головным исполнителем назначена ФСБ России. Соисполнители: Минкомсвязь России, МВД России, ФСО России, ФСТЭК России, Минэкономразвития России, Минпромторг России. Законопроект вступает в силу с 1 января 2018 года.

Второй законопроект, также внесённый Правительством, — № 47579-7 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»» тоже был принят во втором чтении. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Российской Федерации «О государственной тайне», Федеральный закон «О связи» и в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Законопроект, по мнению авторов, также «не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлечет финансовых обязательств государства».

Законопроект снискал одобрение Заксобраний Красноярского и Алтайского краёв, думы Астраханской области и парламента Кабардино-Балкарской республики.

С докладом относительно этого документа также выступил Леонид Левин. По его словам, к данному «законопроекту-спутнику» поступило шесть поправок, пять из которых было рекомендовано к принятию. Поправки предполагают, что к сведениям, составляющим гостайну, относится информация о мерах по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ и о состоянии ее защищенности от компьютерных атак. В закон о связи вносятся нормы о том, что порядок подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи РФ для обеспечения функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры утверждается правительством РФ.

За первый «законопроект-спутник» проголосовало 382 депутата, один воздержался.

По законопроекту № 47591-7 (второй «спутник») «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»», также внесённому Правительством РФ, выступил заместителя председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Александр Грибов. Парламентарий напомнил, что данный законопроект связан с предыдущими двумя законопроектами. На документ поступило 10 поправок, четыре из них были рекомендованы к принятию.

Второй «законопроект-спутник» «О безопасности критической информационной инфраструктуры» описывает способы отрицательного воздействия на таковую, а также устанавливает наказания. Блок поправок — в УК РФ — предусматривает максимальную ответственность до 10 лет лишения свободы — в том числе за неправомерный доступ к информации из объектов критической информационной инфраструктуры, а также за создание хакерских программ для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру.

Документ также не вызвал никаких вопросов у парламентариев и был принят с учётом поправок при 377 голосах «за» и одном воздержавшемся.

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