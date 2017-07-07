Опасный прецедент: из магазинов приложений по требованию китайских властей уходят VPN

Правительства, стремящиеся подвергнуть цензуре интернет, неизбежно обращают свой взгляд на такие инструменты, как VPN, которые помогают обходить разного рода интернет-ограничения. Журналисты онлайн-издания Techdirt отметили, как заметно возросли усилия по запрещению этих инструментов в таких странах, как Россия, где некоторым сервисам VPN приходится сворачивать здесь бизнес, как это сделал VPN-провайдер Private Internet Access (PIA) практически сразу после того, как был принят «пакет Яровой». Независимо от того, для чего это происходит, — защиты государственных монополий от «отекания» доходов к мессенджерам или сохранения незыблемости интернет-фильтрации запрещённых сайтов, — VPN вызывают у антилиберальных правительств настоящий зуд, поскольку они помогают «взламывать» препоны перед свободой слова и открывают коммуникации.

Великий фаервол Китая — это яркий пример драконовской цензуры, и уже примерно с 2012 года КНР пытается прекратить использование шифрования и VPN. Не так давно в этом году Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявило, что всем провайдерам VPN сейчас придётся «легализоваться» путём получения от властей одобрения, что в целом можно рассматривать как откровенный «залп прямого запрета». Эти новые ограничения, которые будут действовать до июля 2021 года, налагают штрафы на компании, предлагающие «несанкционированные» VPN (читай: «все VPN»), и рассылают правительственные предупреждения, отправленные пользователям, которые пойманы за использованием этих инструментов.

Но в некоторых провинциях власти свои претензии трактуют слишком размыто, попросту напрямую запрещая VPN. По состоянию на июль этого года сервисы VPN начали исчезать из магазинов приложений Android и iOS, а популярные провайдеры VPN, например, такие как Green, вынуждены были проинформировать своих клиентов о том, что власти КНР вынудили их закрыться:

«Уважаемые клиенты Green. Мы получили уведомление от вышестоящих органов, в связи с чем с сожалением сообщаем вам, что Green прекращает обслуживать вас с 1 июля 2017 года. Приносим извинения за причинённые неудобства».

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Green пообещал сделать перерасчёт заплаченных ранее сумм, чтобы вернуть деньги пользователям, согласно остатку неиспользованных дней каждого конкретного тарифного плана. Для этого провайдер попросил пользователей отправить запрос на возврат средств до 31 августа 2017 года.

Первоначальные заявления, сделанные Министерством промышленности и информационных технологий, регламентируют постепенный запрет VPN в стране до марта 2018 года. Но в этих последних уведомлениях указывается, что китайские власти устали от политики поступательного предъявления претензий, и драматически резко ускорило подавление VPN в стране. Поскольку всего около 1-3% из 731 миллиона юзеров интернета в Китае используют средства обхода блокировок, в частности — VPN, даже прилагая столь рьяные репрессивные усилия, властям Китая предстоит долгая и несомненно трудная работа.

Хотя VPN не является панацеей от бесконечного размывания наших прав на свободный интернет и неприкосновенность частной жизни, он остаётся невероятно полезным инструментом для тех, кому приходится пользоваться интернетом, проживая на территории стран с репрессивными режимами. Большинство законодательных запретов на VPN представляют собой некий вариант «Линчи (смерть от тысячи порезов)», где законодатели пытаются сделать вид, что не желают окончательно убивать VPN, однако конечная цель всегда остаётся неизменной: устранение любого инструмента, который может позволить гражданам заглянуть через занавес драконовских правил по контролю информации.

Напомним, в России также был разработан законопроект, как две капли воды напоминающий китайский «закон о VPN». По замыслу авторов документа, анонимайзерам, proxy и VPN предстоит принять правила игры российских властей, исключив из своих функций возможность заходить на заблокированные на территории РФ сайты. Законопроект уже прошёл первое чтение и, судя по всему, имеет все шансы быть принятым, особенно с учётом того, что этот вопрос взяло на контроль ФСБ.

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