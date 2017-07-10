Центробанк нацелился на досудебную блокировку финансовых пирамид и форекс-дилеров

Центральный банк обсуждает с Минкомсвязью законопроект, согласно которому российский финансовый регулятор сможет требовать блокировки сайтов финансовых пирамид в досудебном порядке. ЦБ планирует собирать адреса сайтов организаций, которые ведут незаконные финансовые операции, и отправлять их Роскомнадзору. Надзорное ведомство, в свою очередь, будет включать их в чёрный список. В пресс-службе ЦБ РФ пояснили:

«ЦБ планирует собирать адреса сайтов организаций, которые ведут незаконные финансовые операции, и отправлять их Роскомнадзору. Надзорное ведомство, в свою очередь, будет включать их в чёрный список. В первую очередь это касается услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также форекс-дилеров. Кроме того, интернет используется для построения финансовых пирамид. Возникают риски нарушения прав и законных интересов граждан России. Снижается доверие к деятельности финансовых организаций и отечественному финрынку в целом».

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В конце 2016 года регулятор заключил соглашение с Координационным центром (КЦ) национального домена интернета — администратором национальных доменов верхнего уровня «.рф» и «.ru», согласно которому Центробанк получил статус компетентной организации, имеющей право выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом, а также фишинговые сайты, и предоставлять эти данные Координационному центру и аккредитованным регистраторам доменных имен для блокировки таких сайтов. В 2017 году Банк России инициировал блокировку порядка 160 информационных ресурсов, осуществляющих незаконную финансовую деятельность.

По мнению гендиректора компании «Фридом Финанс» Тимура Турлова, законопроект направлен в первую очередь против финансовых организаций из других юрисдикций, оказывающих услуги россиянам. Среди них есть и добросовестные игроки.

Уже сейчас в России борются с фишинговыми ресурсами, которые копируют легитимные, используют их бренд, напомнил руководитель Центра оперативного реагирования CERT-GIB Александр Калинин. Законопроект позволит бороться с незаконной финансовой деятельностью в сети, которая не подпадает под определение фишинга.

Заместитель председателя совета директоров площадки взаимного кредитования «Город денег» Юлиан Лазовский напомнил, что в сети есть сервисы P2P-кредитования. В этом случае граждане предоставляют займы друг другу, без привлечения традиционного финансового посредника. Эксперт выразил надежду, что такие сервисы после принятия законопроекта под запреты не попадут.

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