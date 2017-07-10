Сенатор Озеров займётся интернет-слежкой за футбольными фанатами

Соавтор «пакета Яровой» и председатель НСБ сенатор Виктор Озеров направил запрос в силовые ведомства с просьбой дать правовую оценку размещаемой сообществами футбольных фанатов в интернете информации, в которой, по мнению экспертов организации, содержится потенциально опасный контент.

В начале июня этого года сенатор уже анонсировал «проведение мониторинга, анализа и выявления противоправных действий» путём сбора массива данных обо всех существующих сообществах болельщиков. По мнению Озерова и его коллег из НСБ, «многие мероприятия, в том числе и противоправные, сегодня организуются с использованием интернета, представляется разумным отслеживать происходящие процессы, особенно накануне таких масштабных событий, как Кубок конфедерации и Чемпионат мира по футболу. С другой стороны, более глубокое погружение в данную аудиторию и соответствующий анализ контента позволит узнать больше о существующих проблемах или недоработках, например, во взаимоотношениях лидеров фанатских сообществ с силовиками или организаторами спортивных мероприятий». И вот на днях Озеров заявил, что эксперты координационного совета НСБ будут мониторить фанатские интернет-сообщества в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, в том числе на предмет подготовки противоправных действий:

«Скажем прямо, что есть люди и сообщества, целенаправленно продвигающие околонацистскую идеологию, провоцирующие агрессивное и опасное для окружающих поведение, неуважительное отношение к сотрудникам правоохранительных органов. Есть примеры и продажи оружия и наркотических средств, с использованием возможностей закрытых сообществ. По нашему мнению, подобные данные должны оперативно отрабатываться, а противоправная деятельность пресекаться до совершения преступления».

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Он также добавил, что вмешательство при этом «должно быть хирургически точным, не затрагивающим права законопослушных болельщиков».

Члены НСБ отмечают, что в «околофутбольной среде» зачастую фигурируют теги и лозунги, которые активно использовались различными националистическими организациями. Специалисты отмечают, что лозунги и символика часто встречаются в написании названий фанатских фирм (группировок).

«Здесь необходимо особенно отметить, что наш мониторинг предполагает работу с открытыми данными, мы не посягаем на тайну переписки, свободу совести или политических предпочтений. Нас не интересуют менторские функции, попытки воспитания или изменения аудитории, основная цель — соблюдение действующего законодательства и сохранение общественного порядка», — добавил Озеров.

Он отметил, что мониторинг не является государственной программой, в работе принимают участие представители некоммерческих организаций, вузов, психологи, юристы, медиатехнологи и эксперты по вопросам общественной безопасности.

Это уже не первая попытка со стороны законотворцев самим или под своим протекторатом организовать некое сообщество для мониторинга интернета на наличие противоправного контента с использованием бесплатной рабочей силы в лице студентов.

Коллега Виктора Озерова по написанию и лоббированию федерального закона 374-ФЗ Ирина Яровая, именем которой потом этот «пакет антитеррористических поправок» и был назван, в феврале этого года предложила создать кибердружины под патронатом Роскомнадзора для борьбы с так называемыми «группами смерти». В качестве «кибердружинников» Яровая, как и сенатор Озеров, предлагала использовать бесплатную рабочую силу — «молодых людей, которые хотят бороться с этой бедой, выкорчёвывать из Сети очаги смерти». В данный момент в России уже действует несколько подобных кибердружин с участием студентов, «киберказаков» и других молодых людей.

Виктор Озеров также прославился сомнительными высказываниями в пылу поддержки «пакета Яровой», среди которых было откровение, что он ничего не знает об одном из крупнейших в России операторе связи «Теле2», а также взятыми из параллельной вселенной цифрами о затратах на внедрение 374-ФЗ — по его мнению, реализация закона обойдётся сотовым операторам примерно в 3 млрд рублей. В апреле этого года ФСБ вынуждена была назвать более реальную цифру в 4,5 трлн рублей, тем самым опровергнув бравурные заявления сенатора.

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