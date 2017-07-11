Правительство РФ считает блогеров потенциальным источником дестабилизации

Правительство РФ поддержало концепцию законопроекта о запрете технологий, позволяющих обеспечивать доступ к заблокированным в РФ сайтам, но в отзыве на законопроект, направленном в Госдуму, кабмин подверг критике депутатов по нескольким вопросам. Во-первых, ими не было указано, в какую сумму стране обойдётся эта инициатива, во-вторых, правительству не нравится идея отмены регулирования деятельности блогеров.

Напомним, идею отмены «закона о блогерах» выдвинули сами депутаты Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко при внесении законопроекта № 195446-7 в парламент, и свою поддержку им позже выразил глава Роскомнадзора Александр Жаров, по мнению которого эта мера перестала быть необходимой:

«Дело в том, что сеть интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими они были в момент принятия, правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции».

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Смысла в «законе о блогерах» не было как в период принятия 97-ФЗ, который регулирует деятельность организаторов распространения информации, так не появилось его и позже. Тогда в рамках работы над антитеррористическим законопроектом популярные блогеры получили те же обязанности, что и СМИ, но не получили тех же прав.

«П. 2 ст. 1 ФЗ-97 (гласит о том, что организатор распространения информации в интернете обязан уведомить Роскомнадзор о начале осуществления деятельности) не соответствует реальному развитию и распространению технологий и коммуникационных платформ. За время существования этой статьи не было ни одного прецедента, чтобы кого-то за это оштрафовали, статья не имеет смысла,— говорит представитель Rambler & Co Матвей Алексеев.— Что касается анонимайзеров, то необходимо рассматривать инфраструктуру сети в масштабе трансграничности. Документ может стимулировать развитие новых, иных технологий доступа к контенту без применения технологии VPN».

«Норма, исключающая из закона о “блогерах” одну из его главных функций, изначально казалась странной»,— считает глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он отмечает, что в экономическом обосновании к закону «о блогерах» в 2014 году «также писали, что он не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, как и во многих других законопроектах по регулированию интернета». «Эта порочная практика по исключению правительства из фактического обсуждения законопроектов приводит нас в том числе к неработающим законам и избирательному правоприменению,— говорит Карен Казарян.— По всей вероятности, нас ждет это и в случае принятия законопроекта про средства обхода блокировок — проконтролировать VPN-сервисы, даже если они пойдут навстречу регулятору, практически невозможно».

В «Яндексе» заявили: позиция компании не изменилась — проект по-прежнему считают «избыточной мерой».

Белый дом же считает, что решение убрать статью о реестре блогеров нецелесообразно, так как блогеры «формируют общественное мнение, могут осуществлять фальсификацию общественно значимых сведений, а также дестабилизацию обстановки в стране». Приравнивание блогеров к СМИ, по мнению представителей правительства, необходимо для защиты «интересов граждан».

Кроме того, правительство попросило депутатов уточнить в поправках, какие расходы повлечет за собой создание перечня сайтов, доступ к которым будет ограничен (речь идет о сайтах, с которых можно скачать программы для VPN или анонимайзеры). Эксперты при этом считают, что регулировать скачивание сервисов для обхода блокировки запрещенной информации такими методами не удастся.

Напомним, в первом чтении законопроект о фактическом запрете VPN, анонимайзеров, proxy и других средств обхода блокировок был принят во второй половите июня этого года большинством голосов. Глава комитета ГД по инфолитике Леонид Левин считает нынешнюю ситуацию с наличием возможности обхода блокировок неприемлемой, а также утверждает, что законопроект якобы «не вводит новых ограничений, он касается только тех сервисов которые предоставляют доступ к противоправному контенту». Особое внимание принятию этого законопроекта уделяет ФСБ — перед заседанием Госдумы глава ведомства Александр Бортников попросил парламентариев ускориться в принятии этого и другого законопроекта — о регулировании деятельности мессенджеров.

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