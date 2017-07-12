Политика властей делает Рунет всё более уязвимым

В рейтинге устойчивости автономных систем (АС) интернета Россия в 2017 году заняла 13-ое место, опустившись на одну строчку вниз по сравнению с предыдущим годом. К таким результатам пришла компания Qrator Labs, делающая ежегодный рейтинг устойчивости национальных сегментов интернета.

В своем исследовании компания проанализировала, насколько Рунет и национальные сегменты интернета других стран (охвачены 244 государства) зависимы от работы одного конкретного оператора и какой процент других операторов в этом регионе потеряет связь с миром в случае сбоя в его работе. На первых позициях рейтинга — Германия, Гонконг и Швейцария. Стабильными авторы исследования также называют интернет-системы Украины (8-е место), Бангладеш (10-е место) и Румынии (11-е место).

Напомним, в прошлом году Россия стала одной из лидирующих по устойчивости национального сегмента интернета стран, пропустив вперёд только Британию и США, однако в этом году компания Qrator Labs изменила методологию подсчёта, в том числе и относительно предыдущих исследований. Если бы такая методика была применена в прошлом году, РФ оказалась бы на 12-ом месте, что, в общем-то, тоже достаточно хороший результат. Новая методология учитывает фактическое присутствие оператора в том или ином регионе и наличие у него там абонентов, а не только его подключение к региональной точке обмена трафиком. «Например, у точки обмена трафиком HKIX в Гонконге есть сотни операторов, но далеко не все из них работают в самом Гонконге», — поясняют в Qrator Labs.

В нынешнем исследовании приведена таблица топ-20 устойчивых стран за 2017-ый и пересчитанный по новой схеме топ-20 за 2016-ый годы.

«В России сюрпризов не наблюдается, — отмечают исследователи. — Системообразующим оператором остаётся Ростелеком, но даже его гипотетический оффлайн выльется в недоступность не более чем у 5,73% российских операторов связи. В то же время, сравнимый с прошлогодним процент отказа обеспечивает России лишь 13-е место в рейтинге. На территории России практически отсутствуют сети международных Tier-1 операторов [оператор, который имеет доступ к сети Интернет исключительно через пиринговые соединения], однако внутренний рынок представлен целым набором крупных и средних Tier-2 сетей [оператор, который имеет доступ к части сети Интернет через пиринговые соединения, но покупает транзит IP-трафика для доступа к остальной части Интернета], что и обеспечивает столь высокую устойчивость».

«Законодательные инициативы, связанные с регулированием, лицензированием и другим чрезмерным контролем за сетями связи, способствуют укрупнению российского рынка. Небольшие провайдеры просто прекращают работу, не выдержав давления. Думаю, в ближайшей перспективе тренд на укрупнение в Рунете не только сохранится, но и существенно усилится», — говорит гендиректор Qrator Labs Александр Лямин. Он отмечает, что стабильность работы национальных сегментов интернета во многом зависит от диверсифицированности рынка и того, как много операторов имеют трансграничные переходы. «Олигополия на рынке связи приводит к тому, что из-за сбоя в работе одного оператора страдает большое количество других сетей и, в конечном счете, абонентов. При этом полные отказы работы у крупных операторов случаются все чаще — недавние проблемы «МегаФона» тому пример», — говорит Лямин.

Говоря про общемировые тренды, средняя «неустойчивость» в 2017 составила 41%, что на 1.6% ниже, чем годом ранее.

На фоне растущих киберугроз и всё чаще появляющихся новостей об атаках на инфраструктуру Интернета, правительствам, компаниям и пользователям из стран, где отказоустойчивость составляет менее 50%, а по-хорошему — 25%, стоит всерьёз задуматься о собственном положении, считают в Qrator Labs. «Мы уже видели масштабные атаки на крупнейших национальных провайдеров и крупных поставщиков услуг связности и доступности, таких как DNS-провайдеры, а также последствия подобных атак с точки зрения доступности сетевого ресурса для конкретного пользователя из любой точки мира», — отмечают исследователи. — «Результаты исследования демонстрируют, что рынок операторов связи, построенный на принципе конкуренции, в итоге оказывается куда более устойчивым как к проблемам внутри региона, так и вовне его. В обратном случае отключение одного-единственного провайдера может привести к недоступности сетевых ресурсов у значительной доли пользователей целой страны или региона».

Согласно официальной точке зрения реализуемая в России политика на централизацию сегментов связи ведет к повышению их устойчивости и безопасности. «Связность сетей, большое количество трансграничных переходов, резервных каналов и серверов, безусловно, способствуют стабильности работы интернета и в случае проблем у какого-либо оператора позволяют сохранить его нормальное функционирование. Курс на централизацию сети, который сейчас избрали некоторые чиновники под предлогом борьбы за информационную безопасность, многие российские эксперты уже неоднократно называли антинаучным и антигосударственным», — говорит вице-президент ICANN в Восточной Европе и Центральной Азии Михаил Якушев.

«Законодательные инициативы в последние годы порождают массу всяческих проблем в Сети. Так, например, система блокировок и попытки пользователей ее обойти уже способствовали появлению большого количества «паразитных» маршрутов в Сети. Из 634 тыс. записей в мировой таблице маршрутизации сейчас порядка 59 тыс. маршрутов созданы для обхода системы блокировок, — рассуждает директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова. — Все это в конечном итоге создает нагрузку на оборудование и повышает затраты операторов на него. С учетом грядущего вступления в силу «закона Яровой», который может отбросить развитие сетей в стране на годы назад, инвестиционные ресурсы операторов будут очень ограниченны». Ирина также напоминает, что в последнее время вновь активно обсуждается идея монополизации транзитного трафика. «Ее реализация приведет к созданию критически уязвимой инфраструктуры, сбои в которой повлекут за собой полное отсутствие доступа к интернету в стране», — заключает Ирина Левова.

Политика властей в данный момент направлена на изолирование интернета от общемирового. Чиновники и политики хотят полностью передать контроль над точками обмена трафиком государству, а также целыми пакетами принимаются законы «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Все эти действия властей происходят в рамках принятой стратегии развития информационного общества на 2017–2030 годы, которая предполагает выпадение российского информационно-технологического пазла из общемировой мозаики.

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