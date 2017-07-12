12.07.2017
Госдума в III чтении приняла пакет законопроектов «О безопасности критической информационной инфраструктуры»
Теперь эти законопроекты осталось одобрить Совету Федерации, после чего они отправятся на подпись Президенту РФ Владимиру Путину

gosduma progolosovala za KII

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении проголосовали за проект закона № 47571-7 «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации», а также ещё два «зконопроекта-спутника», №/№ 47579-7 и 47591-7, вносящие изменения в в УК РФ и отдельные законодательные акты по части обеспечения безопасности КИИ.

GD odobrila zakonoproekty o KII

По мнению авторов законопроекта, «нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре может привести к катастрофическим последствиям, а учитывая, что она является связующим звеном между другими секторами национальной инфраструктуры, неизбежно нанесет ущерб и этим секторам». При развитии событий по наихудшему сценарию, говорится в пояснительной записке к законопроекту, компьютерная атака способна полностью парализовать критическую информационную инфраструктуру государства и вызвать социальную, финансовую и/или экологическую катастрофу.

В связи с этим, авторы документа делают вывод, что «стабильность социально-экономического развития Российской Федерации и её безопасность, по сути, поставлены в прямую зависимость от надежности и безопасности функционирования информационно-телекоммуникационных сетей и информационных систем».

Поэтому законопроектом устанавливаются основные принципы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, полномочия государственных органов Российской Федерации в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами критической информационной инфраструктуры, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов.

Выступивший сегодня перед депутатами глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обосновал актуальность данного законопроекта фактами последних крупных хакерских атак:

«Необходимо понимать, что нам становятся известны только о те случаи, которые предают огласке средства массовой информации. Согласно экспертным данным, за последний год практически каждая российская компания в той или иной мере пострадала от киберинцидентов. Каждый месяц специалисты обнаруживают миллионы новых вариантов вредоносного программного обеспечения».

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Поскольку с развитием современных технологий предприятиям придётся интенсивнее интегрироваться в глобальную сеть, отметил Левин, будет возрастать и количество хакерских атак на их системы. «В этой ситуации необходимо предусмотреть эффективные заслоны для злоумышленников», — добавил глава думского комитета по инфополитике.

Также Левин подчеркнул, что данный законопроект принимается в рамках «Доктрины информационной безопасности» и «Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы».

Законопроект был принят абсолютным большинством голосов.

Вторым документом, который глава комитета Госдумы по инфополитике Леонид Левин назвал «законопроектом-спутником», расширяется понятие гостайны. Теперь к сведениям, составляющим гостайну, относится информация о мерах по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ и о состоянии её защищенности от компьютерных атак.

Законопроект № 47591-7 (второй «спутник») описывает способы отрицательного воздействия на таковую, а также устанавливает наказания. Блок поправок — в УК РФ — предусматривает максимальную ответственность до 10 лет лишения свободы — в том числе за неправомерный доступ к информации из объектов критической информационной инфраструктуры, а также за создание хакерских программ для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру.

Оба «законопроекта-спутника» также не вызвали никаких вопросов парламентариев и были приняты единогласно.

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