Госдума в III чтении приняла пакет законопроектов «О безопасности критической информационной инфраструктуры»

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении проголосовали за проект закона № 47571-7 «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации», а также ещё два «зконопроекта-спутника», №/№ 47579-7 и 47591-7, вносящие изменения в в УК РФ и отдельные законодательные акты по части обеспечения безопасности КИИ.

По мнению авторов законопроекта, «нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре может привести к катастрофическим последствиям, а учитывая, что она является связующим звеном между другими секторами национальной инфраструктуры, неизбежно нанесет ущерб и этим секторам». При развитии событий по наихудшему сценарию, говорится в пояснительной записке к законопроекту, компьютерная атака способна полностью парализовать критическую информационную инфраструктуру государства и вызвать социальную, финансовую и/или экологическую катастрофу.

В связи с этим, авторы документа делают вывод, что «стабильность социально-экономического развития Российской Федерации и её безопасность, по сути, поставлены в прямую зависимость от надежности и безопасности функционирования информационно-телекоммуникационных сетей и информационных систем».

Поэтому законопроектом устанавливаются основные принципы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, полномочия государственных органов Российской Федерации в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами критической информационной инфраструктуры, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов.

Выступивший сегодня перед депутатами глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обосновал актуальность данного законопроекта фактами последних крупных хакерских атак:

«Необходимо понимать, что нам становятся известны только о те случаи, которые предают огласке средства массовой информации. Согласно экспертным данным, за последний год практически каждая российская компания в той или иной мере пострадала от киберинцидентов. Каждый месяц специалисты обнаруживают миллионы новых вариантов вредоносного программного обеспечения».

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Поскольку с развитием современных технологий предприятиям придётся интенсивнее интегрироваться в глобальную сеть, отметил Левин, будет возрастать и количество хакерских атак на их системы. «В этой ситуации необходимо предусмотреть эффективные заслоны для злоумышленников», — добавил глава думского комитета по инфополитике.

Также Левин подчеркнул, что данный законопроект принимается в рамках «Доктрины информационной безопасности» и «Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы».

Законопроект был принят абсолютным большинством голосов.

Вторым документом, который глава комитета Госдумы по инфополитике Леонид Левин назвал «законопроектом-спутником», расширяется понятие гостайны. Теперь к сведениям, составляющим гостайну, относится информация о мерах по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ и о состоянии её защищенности от компьютерных атак.

Законопроект № 47591-7 (второй «спутник») описывает способы отрицательного воздействия на таковую, а также устанавливает наказания. Блок поправок — в УК РФ — предусматривает максимальную ответственность до 10 лет лишения свободы — в том числе за неправомерный доступ к информации из объектов критической информационной инфраструктуры, а также за создание хакерских программ для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру.

Оба «законопроекта-спутника» также не вызвали никаких вопросов парламентариев и были приняты единогласно.

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