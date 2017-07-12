Единороссы внесли в Госдуму законопроект, жёстко регулирующий деятельность соцсетей

Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в нижнюю палату парламента законопроект № 223849-7 «О внесении изменения в статью 10-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» (статья регламентирует обязанности организатора распространения информации). Документ предполагает ввести достаточно жёсткое регулирование социальных сетей, обязательное создание филиалов на территории России, введение ответственности за публикацию запрещённой информации и наделение владельцев соцсетей рядом обязанностей.

Обоснование этому парламентарии видят в большой роли, которую соцсети стали играть в современном мире, а также их влиянии на информационную повестку:

«Роль социальных сетей в современном мире велика и постоянно возрастает. Избирательные компании, прошедшие в недавнее время в ряде иностранных государств, показали, что социальные сети в сравнении с традиционными источниками получения информации играют в информировании общества сопоставимую, а в отдельных случаях даже превосходящую, роль. Аналогичную по значимости роль сыграли социальные сети и во всех известных за последнее время внутригосударственных и международных конфликтах. Кроме того, необходимо учитывать, что социальные сети являются основным средством, повышающим трансграничность и дислокальность обмена информации в коммуникационном пространстве, на практике делающим информацию доступной для миллионов пользователей сети «Интернет». В этой связи, исключительно важно сохранить информационную функцию социальных сетей, но при этом не допустить их использование в противоправных целях».

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«Предлагаемый проект федерального закона должен решить задачу устранения из общедоступного информационного пространства информации, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации, — уверены депутаты, — и в случае его принятия позволит предотвратить распространение в социальных сетях противоправной информации на ранних этапах, при этом не приводя к увеличению численности контролирующих органов, а также позволит избежать блокировок таких информационных ресурсов».

Согласно опубликованному на сайте Госдумы документу, парламентарии предлагают наделить владельцев соцсетей следующими обязанностями:

«Организатор распространения информации в сети «Интернет» обеспечивающий функционирование информационной систем и (или) для электронных вычислительных машин, количество пользователей которых, находящихся на территории Российской Федерации составляет более двух миллионов, и которые предназначены и (или) используется для приема, передачи и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» в целях обмена электронными сообщениями между пользователями сети «Интернет», в том числе для передачи электронных сообщений неопределенному кругу лиц (далее — оператор социальной сети) обязан:

1) создать на территории Российской Федерации представительство оператора социальной сети;

2) ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность в течение суток с момента получения указанного заявления;

3) в случае удаления информации, указанной в пункте 2 настоящей части, обеспечить удаление копий такой информации из социальной сети;

4) хранить в течение трех месяцев информацию, которая удалена в соответствии с пунктом 2 настоящей части;

5) обеспечить возможность круглосуточного направления указанного

в пункте 2 настоящей части заявления посредством заполнения электронной формы, размещенной в социальной сети. Указанная электронная форма должна быть легкодоступна для пользователей социальной сети;

6) ежеквартально составлять отчет о рассмотрении заявлений, указанных в пункте 2 настоящей части, содержание и форма которого, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи;

7) размещать, указанный в пункте 6 настоящей части, отчет в социальной сети, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

Вступить в силу законопроект должен 1 января 2018 года.

https://t.co/gUSvLQOMCn Славненько. Со ссылкой на передовой германский опыт. В Третьем рейхе, кстати, тоже было много интересных законов — Vladimir Kharitonov (@v_x) July 12, 2017

Естественно, соцсети будут поставлены в крайне затруднительное положение, поскольку проверить за сутки достоверность того или иного поста в соцсетям, как и его соответствие законодательству РФ, нереально. Законопроект Боярского-Альшевских, скорее всего, будет использоваться, как и раньше, для избирательного давления на те или иные социальные медиа и для ещё большего увеличения уровня цензуры в Рунете.

Также средствам массовой информации стало известно о подготовке вышеназванными депутатами Боярским и Альшевских законопроекта, который предполагает введение штрафов за отказ удалять «противоправную информацию» из социальных сетей. Для физлиц предполагаются штрафы от трёх до пяти миллионов рублей и от 30 до 50 миллионов — для юридических. Видимо, соответствующий «законопроект-спутник» или поправки к законопроекту № 223849-7 появятся чуть позже, поскольку данной информации в документе пока нет.

Говоришь такой, что у нас есть Конституция, а тебе штраф в 5 миллионов за размещение недостоверной информации — Экономика РФ (@PutinsEconomy) July 12, 2017

Совершенно удивительный проект про штрафы за недостоверную инфу в соцсетях, ну и РКН еще полномочий получит, видимо https://t.co/EXp2Z46V2T — Republic News (@Repub_News) July 12, 2017

Депутаты хотят дополнить КоАП «специальным составом административного правонарушения, устанавливающим административную ответственность за нарушение администратором социальной сети обязанностей, возложенных на него федеральным законом».

Замглавы фракции Андрей Исаев, поведавший СМИ о сути документа, уверяет, что при работе над законопроектом «был использован опыт Германии, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения». Недавно в Германии вступил в силу закон, обязывающий социальные сети удалять контент, содержащий клевету и разжигающий межнациональную рознь. Штраф за неисполнение закона – 50 млн евро. Закон беспрецедентно жесток по европейским меркам, против него выступили соцсети и Google. Google предупредил, что закон нарушает свободу слова и вынудит соцсети удалять не только противоправный контент, но и посты без такого содержания.

Один из авторов российского законопроекта Сергей Боярский уточнил, что штрафы будут прописаны в Кодексе об административных правонарушениях.

Другой автор проекта закона Андрей Ольшевский добавил, что законопроект не предполагает создание какого-то регулирующего органа — «следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами». По его словам, операторы должны будут контролировать ситуацию в соцсети, должны будут создать круглосуточно работающий административный орган, для того чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию. «И информация должна быть заблокирована в течение суток», — пояснил депутат.

Фейсбук в конце 2016 года представил механизм борьбы с фейковыми постами. Пользователи могут отмечать недостоверную, по их мнению, информацию, посты, которые вызвали у них недоверие, не будут отображаться в начале ленты. В мае этого года Facebook внедрил технологию, позволяющую лучше идентифицировать учетные записи, распространяющие спам или фальшивые новости, например, выявлять шаблоны тех страниц, которые неоднократно публиковали одни и те же вещи, и удалять «десятками тысяч» в ответ. Кроме того, на веб-сайте и в приложениях будут удалены подозрительные статьи, чтобы пользователи реже видели их в ленте новостей Facebook.

Напомним также, что федеральный закон 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» касается также деятельности блогеров, которая регламентируется федеральным законом 97-ФЗ. Не так давно у некоторых депутатов возникла идея отмены «закона о блогерах», которую поддержали Роскомнадзор, однако правительство РФ выступило против. По мнению кабмина, блогеры «формируют общественное мнение, могут осуществлять фальсификацию общественно значимых сведений, а также дестабилизацию обстановки в стране». Приравнивание блогеров к СМИ, по мнению представителей правительства, необходимо для защиты «интересов граждан».

UPD. Появляются комментарии экспертов относительно этого крайне странного законопроекта Боярского-Альшевских.

Авторы законопроекта ссылают на опыт Германии, но немецких законов они не читали, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. «Во-первых, в Германии закон о социальных сетях вступает в силу только с 1 июля, — говорит Казарян. — Во-вторых, в нем очень ограниченное определение незаконного контента — фактически, это только нацистская пропаганда. Для остальных видов контента у социальных сетей есть семь дней на принятие решений».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что авторам законопроекта о штрафах за отказ удалять из сети недостоверную или противоправную информацию, необходимо лечение, поскольку сама идея даёт повод заподозрить власти в стремлении к возврату к временам жёсткой цензуры. Он посетовал, что подобные запретительные меры могут лишить российское общество возможности развиваться.

«Авторам этого законопроекта нужно лечиться. Надо прекратить эту ерунду, прекратить заниматься контролем идей. На ограничение свободы передачи информации должно быть наложено табу, и оно у нас в конституции прописано. Видимо, они вообще не представляют себе, что такое движение мысли и что такое постановка под сомнение любой догмы, которая существует в обществе. Только это и позволяет обществу развиваться и двигаться вперёд. Осталось только наказывать российских граждан за то, что они читают не те книжки или форумы. У нас Солженицына было запрещено читать когда-то, самиздат пресекался на корню. То, что они предлагают — один в один. Борьба со свободой слова, сознанием, с мыслями», — возмутился Мариничев.

Отдельный вопрос — как будет определяться достоверность информации. К тому же, заметил эксперт, штрафы, предложенные в качестве наказания, несоразмерны доходам россиян. Подобная борьба с инакомыслием приведет к полной разрухе светского государства, убеждён интернет-омбудсмен.

«У меня слов нет. Депутаты вообще представляют себе, что такое пять миллионов рублей, и что такое доход граждан? Или они просто хотят ввести запретительные меры и убрать все инновационные сервисы по обмену любыми сообщениями из юрисдикции РФ? Если нужно сделать общество законсервированным, пусть сразу примут закон о том, что у нас государство должно базироваться на какой-то религии, а не быть светским. И после этого все другие тезисы будут считаться инакомыслием», — заключил Мариничев.

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что заявленный депутатами размер штрафов «вызывает некоторое удивление» и выразил сожаление, что депутаты прежде чем вносить законопроекты, «не консультируются с представителями индустрии».

Законопроект, обязывающий социальные сети удалять «недостоверную информацию» по заявлению пользователей, «избыточен и неисполним по своей сути», считают в пресс-службе соцсети ВКонтакте. В соцсети отметили, что не проверяют сейчас и не смогут проверять достоверность публикуемой пользователями информации или же проводить премодерацию. Пользователи могут сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по их мнению, контенте с помощью кнопки «Пожаловаться». Такой комментарий удаляет, если его неправомерность подтвердят модераторы.

«Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и неисполнимы по своей сути», — говорится в сообщении.

Гендиректор компании «Ашманов и партнеры», в прошлом исполнительный директор «Рамблера» Игорь Ашманов отметил, что законопроект откровенно «сырой», но совсем не против процесса закручивания гаек в интернете.

«Это общий процесс закручивания гаек в интернете, который в принципе естественен. Раньше в интернете было можно все. А теперь, поскольку это стало существенной частью жизни общества, так дальше не может быть, чтобы „нигде нельзя“, а тут „можно“. Иначе в место „где можно“ набьется всякая сволочь. Так что это инициатива в общем русле, но она, мне кажется сырой или непродуманной», — заявил Ашманов, который, видимо, знает критерии отбора — кого можно пускать в «место, где можно», а кого — нет.

Миллионные штрафы за отказ удалить недостоверную и противоправную информацию из соцсетей будут накладываться не на пользователей, а на операторов таких сетей, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). «Хочу пресечь распространяемые в социальных сетях и отдельных СМИ домыслы относительно инициативы моих коллег Сергея Боярского и Андрея Альшевских о введении штрафов для операторов социальных сетей за отказ удалять неправомерную и порочащую кого-либо информацию, разжигающую национальную и религиозную рознь, пропагандирующую войну. Еще раз подчеркиваю, штрафы предлагается ввести для операторов социальных сетей, а не для пользователей!» — написал Толстой в среду на своей странице в Facebook (который его коллеги собрались штрафовать).

Юрист РосКомСвободы и “Центра защиты цифровых прав” Саркис Дарбинян назвал новый законопроект “очередной токсичной инициативой депутатов, живущих где-то в Зазеркалье”. “Принятие данного законопроекта, прежде всего, ударит по российским сервисам, сделав их работу в России еще менее конкурентной, — говорит Дарбинян. — Положения законопроекта, во многом, дублируют положения принятого в 2014 г закона об организаторах распространения информации, которые на практике оказался невыполним. К тому же совершенно не понятно, почему администрация социальной сети должна брать на себя функции суда и рассматривать доводы о противоправности контента”.

«Этот законопроект, — также утверждает Саркис Дарбинян, — вялая попытка борьбы с фейковыми новостями, инициатива абсолютно непродуманная. Непонятно, почему администрация соцсети должна выступать в роли суда между пользователями в их споре о законности и незаконности размещенной информации. Да, в этот раз удар наносят не по пользователям, а по платформам. Компании либо будут вообще игнорировать новые требования и будут получать невообразимые штрафы, либо соцсети должны будут набрать целый штат сотрудников, которые будут ежедневно и еженощно отслеживать жалобы на незаконную информацию. Такими драконовскими мерами предполагается напугать игроков рынка и оказать на них давление».

По словам специалиста, заявленные в законопроекте требования «ударят по рынку соцсетей» в России, «понизят активность заказчиков рекламы на рынке» и «ослабят позиции отечественных компаний».

«Не похоже на то, чтобы кто-то из крупников согласился на такие требования. Вообще законопроект такой же нереалистичный как и закон Яровой, закон о блокировке VPN, и так далее. Примечательно, что депутаты в этот раз даже дублировали норму закона Яровой о хранении данных. Невозможно, чтобы они этого не знали», — рассуждает Дарбинян.

Также юрист РосКомСвободы указал на несостоятельность отсылки авторов законопроекта к опыту коллег в Германии, поскольку там подобный закон, в июне принятый в бундестаге еще не вступил в силу.

«Ссылка на опыт зарубежных стран здесь не выдерживает никакой критики. В Германии подобный закон еще не начал действовать, нужно посмотреть как он будет там работать, чтобы говорить о немецком опыте. А в других развитых странах такой системы регулирования вообще не существует: ни в США, ни в Европейских странах, ни в Австралии», — утверждает он.

Вместе с тем, у законопроекта есть все шансы быть принятым. «Возможно, его немного причешут и примут»,— считает эксперт.

«Как говорил Черномырдин в таких случаях: «Зачем чесать там, где не чешется?» Зачем создавать дополнительное регулирование в сверхзарегулированной стране? Хоть убей, не пойму. Наши законодатели полагают, что они лучше знают, что нужно народу. В Германии приняли такой закон, но если они его приняли, это их проблема, я не вижу необходимости все дурное, что есть на Западе, тащить на российскую почву», — так прокомментировал вопрос «Нужен ли соцсетям дополнительный контроль?» политолог Владимир Рыжков.

«Конституционное большинство может что угодно,— говорит депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов.— Они мыслят, как пещерные люди: что можно нарисовать на стене мамонтов и, значит, еду добыть. Но российские законы не обязательно работают, если они приняты». «Сейчас принят закон о праве на забвение в интернете. И если про какого-то козла написано, что он козел, он говорит, что это не соответствует действительности, и пытается это из интернета вылавливать»,— отмечает депутат. Но каждый день появляется такое количество информации, что это не помогает, говорит он: «Козлом не надо быть». Инициатива единороссов точно так же может не работать, если «обязать социальные сети по каждому поводу реагировать». Проще даже закрыть интернет, говорит господин Иванов. Но и тогда «Он вам не Димон» будет выходить в самиздате, полагает депутат.

«Это выглядит как попытка стимулировать самоцензуру пользователей, показать, что границы допустимого и неподцензурного пространства в соцсети не выше, чем на федеральных телеканалах»,— говорит политолог Михаил Виноградов.

Ланфрен-ланфра, лан-та-ти-та,

5 миллионов, как с куста.

Пойми, у нас казна пуста,

Фильтруй базар, голубка. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 12 липня 2017 р.

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