Крупнейшие технологические компании 12 июля встали на защиту сетевого нейтралитета

12 июля объявлен Днём борьбы за сетевой нейтралитет. Миллионы людей не только в Америке, но и во всём мире начали акцию «Битва за интернет». К кампании присоединились крупнейшие технологический корпорации, которые также выступили против отмены существующих правил сетевого нейтралитета. У американских пользователей осталось всего 4 дня, чтобы спасти сетевой нейтралитет в своём сегменте Интернета и опротестовать согласованную в Федеральной комиссии по связи США процедуру отмены сетевого нейтралитета, установленного в феврале 2015 года документом Open Internet Order of 2015.

Через четыре дня истекает первый срок сбора комментариев к нормативным актам (first comment deadline). Решение FСC называется «Восстановление свободы Интернета» и предлагает внести изменения в раздел II закона «О коммуникациях», по которому телекоммуникационные компании приравниваются к общественным линиям связи и тем самым обязуются предоставлять равные условия всем участникам рынка.

Название «Восстановление свободы Интернета» не должно вводить в заблуждение, потому что чиновники, кабельные компании и интернет-провайдеры рассматривают обязательное соблюдение сетевого нейтралитета как ограничение свободы. С их точки зрения, отмена сетевого нейтралитета — это восстановление свободы, в лучших традициях семантики «1984».

После отмены сетевого нейтралитета крупные интернет-провайдеры AT&T, Comcast и Verizon надеются провести через Конгресс новые правила регулирования трафика в своих сетях, расстановки приоритетов для разного трафика, замедления (шейпинга) определённых протоколов, взимания с сайтов оплаты за пропуск их трафика и др.

За сохранение сетевого нейтралитета выступили Amazon, Facebook, Google, Mozilla, Twitter, Reddit, Kickstarter, Vimeo, BitTorrent, Snapchat и даже PornHub. Несмотря на первоначальное нежелание участвовать в этой акции, в конечном итоге к протесту присоединился канал Netflix.

Tor Project также в своём Facebook призвал всех присоединяться к кампании: «Это битва за будущее Интернета. Присоединяйтесь к нам».

Кампанию поддержал в Twitter всемирно известный британский актёр и комик Стивен Фрай («Шерлок Холмс: Игра теней», «V значит вендетта», «Шоу Фрая и Лори») в своей весьма оригинальной манере:

Сегодня на тысячах веб-сайтов появились баннеры в поддержку сетевого нейтралитета, а в некоторых городах проходят реальные акции в офлайне.

Активисты обращаются ко всем гражданам подписать письмо в поддержку Open Internet Rules — и отправить его в FCC и Конгресс.

#NetNeutrality preserves the freedom of information we all enjoy online. Say no to internet throttling & censorship.https://t.co/cnU4Jya1LO pic.twitter.com/9lJVT397DV

— DuckDuckGo (@duckduckgo) July 12, 2017